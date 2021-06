Nada más imagina los siguientes escenarios: vas a tomar el transporte a casa, pero no tienes dinero en efectivo, no hay problema porque usas tu móvil para pagar y listo; te vas de viaje y necesitas mostrar tus documentos, pero no hace falta que los lleves contigo porque lo puedes hacer desde el móvil; por último, vas al hospital por un malestar, muestras tu móvil a un lector de datos y pasas inmediatamente a consulta sin esperar por largos periodos de ingreso.

Son situaciones que parecen de fantasía, pero sería genial que fuesen una realidad, ¿cierto? Puede que pronto dejen de serlo, porque la Unión Europea (UE) está trabajando en una solución capaz de hacer eso y más. Sí, la Unión Europea quiere una app para tu DNI, carnet de conducir, pagos y más; todo un monedero digital para centralizar tu vida alrededor del móvil. ¿Qué sabemos sobre esto?

Una aplicación para llevar tus documentos, realizar pagos, guardar contraseñas y más desde el móvil

Según datos publicados por Financial Times (FT), la Unión Europea estaría desarrollando una aplicación que funcionaría como un monedero digital integral. ¿Qué significa esto? Que te permitirá llevar todo tipo de documentos oficiales y administrativos contigo, en el móvil, sin necesidad de tenerlos en físico.

Podrías preguntarte: “¿esto no es lo mismo que el DNI Electrónico que España y otros países de Europa ya tienen?” Y puedes que sí, como sucede con la aplicación MiDGT para el carnet de conducir o el nuevo pasaporte COVID. Sin embargo, la respuesta es más compleja.

La idea de la Unión Europea pasa porque sea una aplicación unificada para todos los países miembros y no soluciones individuales administradas por cada Estado que puedan ser incompatibles. Además, es un proyecto más profundo.

¿Por qué lo decimos? Porque además de tus documentos, esta aplicación también sería capaz de almacenar datos de pago, contraseñas y todo tipo de información que pueda ser relevante para el desenvolvimiento de tu día a día.

No será una aplicación de uso obligatorio, pero su objetivo es que puedas dejar en casa tus documentos y usar el móvil para cosas como: pagar servicios, impuestos, hacer compras, trámites administrativos, tomar el transporte público, pagar un taxi, administrar tus contraseñas de diferentes plataformas y casi cualquier otra cosa que se te ocurra.

La Unión Europea quiere evitar que las empresas controlen tus datos

Este proyecto de monedero digital vendría a explotar aún más las posibilidades que los móviles ya te ofrecen. Además, con esta iniciativa la Unión Europea pretende evitar que las empresas privadas hagan uso de aplicaciones similares y utilicen los datos recabados para beneficio propio.

Este es un problema bastante grave, especialmente ahora que el tema de la privacidad está tan en boga debido a las políticas de WhatsApp, las prácticas de Facebook y más. Aparte, la Unión Europea seguramente quiera evitar que suceda algo como lo que pasa con WeChat en China: es una súper aplicación que sirve para realizar pagos, comunicarse y mucho más, pero todos los datos están bajo la custodia y control de una empresa. De hecho, WeChat te espía desde cualquier parte del mundo.

Respecto a estas cosas, Ursula Von der Leyen (la presidenta de la Comisión Europea) hizo algunos comentarios recientemente en su discurso de apertura en la Asamblea Digital de 2021:

“Nadie debería verse obligado a proporcionar más datos de los necesarios para el propósito en cuestión. Para reservar una habitación de hotel en línea, nadie necesita saber de dónde soy y quiénes son mis amigos. Con nuestra propuesta, estamos ofreciendo una alternativa a los modelos de las grandes plataformas online. Creemos en una transición digital centrada en el ser humano”

El monedero digital de la Unión Europea mantendrá tus datos seguros

Pero a todas estas, ¿cómo pretende la UE mantener seguros estos datos? No se conocen demasiado detalles todavía porque el proyecto está en desarrollo. No obstante, las fuentes de FT apuntan a que la aplicación se desbloqueará únicamente con el lector de huellas o de retina de tu móvil. Del resto, en todo momento los datos se mantendrán debidamente encriptados y seguros.

Otro dato de interés sería que esta aplicación también sería capaz de enviar códigos electrónicos de autentificación para inicios de sesión en dos pasos. Esto permitiría sustituir aplicaciones como Google Authenticator, Authy u otras alternativas propietarias dentro de la UE, algo que nos parece bastante positivo.

¿Cuándo se presentará el monedero digital de la Unión Europea?

Aunque no es un dato totalmente confirmado, los rumores apuntan a que la Unión Europea presentará su aplicación de identidad digital durante esta semana. Además, el proyecto debería estar listo para 2022 y comenzar a funcionar en ese mismo año.

¿Qué tal te parece esta idea?