De seguro que desde hace mucho tiempo no tienes un móvil con la batería extraíble. Y no es para menos, ya que han pasado varios años desde que los smartphones ya no usan este tipo de pilas.

Pero, pese a que tal vez te sorprenda, puede que las baterías reemplazables vuelvan a tu móvil. ¿Por qué lo decimos? Pues porque la Unión Europea quiere que todos tus dispositivos tengan baterías extraíbles para 2024. ¡Quédate y descubre todos los detalles de esta noticia!

La UE podría hacer que las marcas instalen de nuevo baterías reemplazables en los móviles

Así lo confirmó el último cambio en la Directiva sobre baterías de la UE. En concreto, este es un proyecto de ley que la Unión Europea tiene en mente desde 2020 y que forma parte del Pacto Verde Europeo. Por si no lo sabías, estas nuevas legislaciones quieren que en Europa haya una economía circular y sostenible en donde se contamine menos.

Para lograr esto, la industria tecnológica debe regresar a las baterías extraíbles. Por eso, el Parlamento Europeo empezará a discutir pronto el cambio definitivo de la ley. Si se aprueba que las pilas no reemplazables ya no se podrán usar en la UE en 2024, a las marcas les tocará adaptarse a la legislación.

Esto afectaría a las empresas que venden cualquier dispositivo con una batería en su interior (como móviles, tablets, portátiles o bicicletas eléctricas).

No hay dudas de que este cambio de la ley sería un golpe duro para todas las marcas, sobre todo para las de smartphones. Y es que los móviles en los últimos años han dejado de fabricarse con baterías reemplazables por varios motivos:

Lograr diseños más delgados .

. Sellar la parte trasera del smartphone , lo que genera más seguridad contra el polvo y el agua. Esto también ha ayudado a que los móviles consigan tener la certificación IP68.

, lo que genera más seguridad contra el polvo y el agua. Esto también ha ayudado a que los móviles consigan tener la certificación IP68. Y, como es lógico, hacer lioso el cambio de la batería y ofrecerte un servicio técnico extra por la reparación del smartphone. La UE le pondrá punto final a esta situación al obligar a las marcas a que las pilas se puedan reemplazar de forma fácil con las herramientas que tienes en casa.

¿Qué efectos puede tener en la industria la nueva Directiva sobre baterías de la UE?

En primer lugar, es posible las marcas en Europa deban lanzar móviles muy sustentables (como lo logró en su momento el Fairphone 4 5G).

A su vez, puede que este y otros cambios de las leyes de la UE hagan que los fabricantes dejen de aplicar la obsolescencia programada. De hecho, Alemania ya pidió 7 años de actualizaciones en Android e iOS. Esto significa que el nuevo mercado de móviles no será el mismo que el actual tanto para el hardware como para el software.

Pero recuerda que estos son solo proyectos de ley que aún no se aprueban. Además, lo más probable es que la UE tenga que negociar con las marcas para que estas se adapten de forma paulatina a los cambios. Por eso, habrá que esperar para ver cómo termina toda esta situación.

Y tú, ¿qué piensas de esta noticia? ¿Te parece buena idea fabricar otra vez móviles con baterías reemplazables? Cuéntanos en los comentarios.