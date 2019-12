La Navidad llegó, y luego de una noche de mucha comida, bebida y fiesta, lo más seguro es que este 25 de diciembre quieras descansar en casa con la familia. ¿El plan? Ver alguna película navideña en Netflix, recordar tu playlist del año en Spotify, o ¿por qué no? Disfrutando de algún vídeo de YouTube.

En especial por esa última es que este post existe. Sabemos que estás agotado, y ponerse a buscar algo bueno que ver y comentar puede ser tedioso. Por eso mismo, te mostramos los 5 mejores vídeos de YouTube para celebrar la Navidad, edición 2019.

¿Qué sería de la Navidad sin Mariah Carey?

Esta es una cuestión interesante, porque no hay canción más icónica en esta época del año que “All I want for Christmas is you”. Lay’s lo sabe, y por eso nos lleva a preguntarnos ¿qué es lo que más espera Mariah Carey esta Navidad? Un vídeo grandioso donde nuestra cantante navideña favorita nos enseña lo importante de compartir y regalar alegría en esta época, pero ¡oye! No aplica para papas fritas.

Que la imaginación vuele

Uno de los anuncios más geniales de este año nos invita a dejar volar la imaginación en Navidad. En él, un padre se imagina qué sucedería si le regalase a su hija una batería. Lo genial, es que todo se sale de control cuando es él quién comienza a tocar y la casa se convierte en todo un escenario donde padre e hija rockearán hasta el cansancio.

No sabemos cómo Argos y The&Parntership hicieron que este video luciera tan bien. Pero sí sabemos dos cosas, le metieron mucha creatividad, y seguramente podrías hacer lo mismo en casa utilizando Alexa o Google Home.

En Navidad, suelta la pantalla y vuelve a la realidad

El próximo video de esta lista es una crítica muy dura que hace HP a la sociedad actual. En él, se nos invitará a reflexionar sobre la cantidad de tiempo que pasamos pegados a un móvil, o a cualquier tipo de pantalla en general, y todo lo que nos perdemos de la vida por culpa de ello.

Entonces, ¿qué sucede si le damos una oportunidad al mundo real? En el vídeo, se traduce a muchísima diversión entre amigos y familiares, así como compartir el espíritu navideño y los buenos deseos para todos.

La tecnología separa, pero en ocasiones une

Si el vídeo anterior trataba sobre los peligros de dejarnos absorber por la tecnología, este habla de todo lo contrario. En él, un par de hermanos van y visitan a su madre en Navidad, y ambos le regalan un móvil. Pero entonces, ¿dónde está lo interesante? Resulta que estos hermanos tienen una riña y llevan tiempo sin verse por ella.

El rollo es tal, que el primer hermano decide dejar la casa de su madre cuando el segundo está por llegar. Sin embargo, ambos reflexionan sobre su disputa, y en el fondo desean que se resuelva y volver a estar tan unidos como antes. La madre lo logra ¿cómo? Llamándoles por el móvil a ambos.

El mayor premio es compartirlo

Ahora que estamos hablando de unión, de compartir y de la familia, nos parece perfecto el último vídeo de este listado navideño de YouTube. Nada más y nada menos que uno de los 4 spots publicitarios que lanzó la Lotería Nacional de España para promocionar el sorteo de navidad de 2019.

En ellos, se nos invita a compartir con amigos, familia y conocidos, así como a creer en el futuro y en lo que está por venir. En este en específico, nos cuentan la historia de Pilar y Félix, un ex-suegro que continúa considerando a su ex-nuera como parte de la familia, aun cuando ella y su hijo lo hayan dejado. Simplemente hermoso.