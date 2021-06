La guerra entre Android e iOS es y será eterna. Siempre va a haber fans que defiendan a capa y espada las bondades del ecosistema de Apple, mientras que otros tantos consideran que el sistema operativo de Google es mejor. Pero hay que reconocer que iOS 15 traerá una función que nos encantaría ver en Android.

Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con la seguridad de iOS vs Android. Y lo cierto es que Apple puede sacar pecho en este aspecto. Más, con la próxima función que incluirá iOS 15 para permitir encontrar tu iPhone aunque esté apagado.

De esta manera, la popular función Find My muy pronto será capaz de encontrar un iPhone apagado. Y por si no fuera suficiente, también será capaz de localizarlo aun que se haya restaurado de fábrica. Sí, has leído bien…

Find My podrá localizar tu iPhone aunque esté apagado o formateado

Es un hecho que los teléfonos móviles son un producto muy jugoso para los amantes de lo ajeno. Principalmente porque estos dispositivos se venden muy bien, y muy rápido, en el mercado negro, por lo que suelen ser el primer objetivo de cualquier ladrón.

Por otro lado, tanto Google como Apple cuentan con un mecanismo para encontrar tu teléfono si lo has perdido o te lo han robado. Pero si tu smartphone se apaga o alguien lo formatea, poco vas a poder hacer. Hasta ahora.

Y es que, con iOS 15 podrá usar Find My para encontrar un iPhone apagado e incluso restaurado de fábrica. Parece realmente interesante, ¿verdad? Pues que sepas que el truco es de lo más sencillo.

Principalmente porque los iPhone con iOS 15 no se apagarán por completo. En vez de ello, activan un modo de bajo consumo de batería mientras replica el comportamiento de un Apple AirTag. De esta manera, el iPhone irá emitiendo señales para que otros teléfonos de la red Find My sean capaces de encontrarlo.

Decir que podrás configurar los ajustes del teléfono para que tu iPhone se apague por completo, ya que esta nueva función repercutirá en el consumo de batería. Pero lo cierto es que es un mal menor a cambio de tener una función en iOS que nos encantaría ver en Android.