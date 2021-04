En el último evento de Apple mucho se habló sobre la nueva iPad o el iMac, pero ese pequeño accesorio, el AirTag, también despertó mucho interés por su enorme utilidad. Y es que a cuántos no nos ha pasado que dejamos las llaves, la cartera o cualquier otro objeto importante en algún lugar que después nos cuesta recordar. O que simplemente se ha extraviado y sin tener la más mínima idea de por dónde empezar a buscar, lo damos por perdido.

Con los AirTag puedes resolver este problema. Sin embargo, los AirTag no son cosa nueva y si estás interesado en este gadget deberías saber que actualmente existen modelos similares que puedes usar cómodamente con tu móvil Android. Por eso, hemos hecho una selección con las 5 mejores alternativas al AirTag, disponibles actualmente en Amazon a precio de regalo.

Las 5 mejores alternativas al AirTag de Apple

Las etiquetas inteligentes son gadgets muy simples pero bastante útiles. Y la mejor parte es que la mayoría son bastante económicas. Sin embargo, no todas utilizan la misma tecnología o funcionan igual, así que deberías conocer cuáles son las que están disponibles actualmente y cómo funcionan.

1. FiloTag

La primera etiqueta inteligente de esta lista es la FiloTag, una SmarTag de marca italiana presentada este año y capaz de localizar tus objetos perdidos gracias a la tecnología Bluetooth 4.0. Además, tiene una batería que dura por un año y que en caso de dañarse, puedes reemplazarla por otra. Es compatible con Android e iOS y puedes encontrarla en Amazon a partir de unos 40 euros.

2. Tile Mate

La marca Tile es una de las más recomendadas si buscas un SmarTag. El Tile Mate no es la excepción, estamos hablando de un gadget compatible con Android, iOS y con los asistentes virtuales Alexa y Google Assistant. Además, la batería dura un año y el alcance de la señal Bluetooth es de 60 metros.

Pero la mejor parte es que si has perdido un objeto con el Tile Mate y este está fuera del alcance, a través de la app puedes ver cuál fue el último registro de la ubicación del Tile Mate. Y como si esto no fuese suficiente, puedes encontrarlo en Amazon por apenas 15 euros, perfecto para comprar varios Tile Mate y asegurar todos tus objetos más importantes.

3. Samsung Galaxy SmarTag

El SmarTag de Samsung es perfecto si usas un Samsung Galaxy. Al igual que las etiquetas inteligentes que ya hemos mencionado, este funciona con Bluetooth y tiene un alcance de 120 metros sin obstáculos en el camino. También, puedes usarlo para controlar otros gadgets en el hogar. El SmarTag de Samsung está disponible a partir de 24 euros.

4. Tile Pro

Si te gustó el Tile Mate, el Tile Pro te va a encantar, es capaz de hacer todo lo que puede hacer el Tile Mate y mucho más. Empezando por la batería, esta tiene una duración de dos años. El alcance de la señal Bluetooth también se ha duplicado, llegando a los 120 metros. Sin embargo, lo que también se dobla es el precio de este gadget, pasando de 15 euros en el Tile Mate a 31 euros en el Tile Pro. Sin embargo, toma en cuenta que a pesar de esto sigue siendo más económico que otros gadgets como el FiloTag.

5. Chipolo One

Por último pero no menos importante, tenemos el Chipolo One, un pequeño SmarTag con todo lo que podrías esperar de una etiqueta inteligente pero además, también es resistente al agua, una ventaja que sin dudas muchos apreciarán. Y si has perdido las llaves, el Chipolo One es capaz de emitir un sonido de hasta 120 decibeles. Esto y que la batería dura por dos años, lo hacen una opción irresistible, tan solo por 24 euros en Amazon.

Lo que nadie te cuenta sobre los AirTag de Apple

Si ya sabes cuál SmarTag vas a comprar, hay algo más que deberías saber y que nadie te cuenta sobre los AirTag ni sobre el resto de estos dispositivos rastreadores. Y es que cuando pierdes un objeto con el AirTag y activas la señal de búsqueda, cualquiera que esté en el rango de la señal NFC puede encontrarlo, incluso los que tienen un móvil Android.