¿Sueles perder tu móvil por casa? ¿Estás cansado de buscar las llaves? ¿Te olvidas cada día de dónde has dejado el mando de la tele? Miles de personas responderán sí a estas preguntas y, si te identificas con esto, entonces puede que los stickers de Tile sean la solución a este problema.

El Tile Sticker (lanzado este año 2020 al mercado) es una pequeña pegatina que se adhiere con mucha fuerza al objeto que quieras y te permite localizarlo de forma rápida con tu móvil, gracias al uso de la tecnología Bluetooth. Nosotros lo hemos podido probar a fondo para que sepas si es o no una buena compra.

Nuestra opinión sobre el sticker de Tile

Antes de entrar en materia y contarte qué nos ha parecido, nos gustaría explicarte cómo funciona y algunas de sus características. El Tile Sticker es la opción más pequeña de su familia y lo que puede hacer lo tendrás muy claro al ver sus características:

Tiene un tamaño de 27 mm x 7,3 mm, con un peso de solo 5 gramos.

Cuenta con unos 45 metros de alcance (si no hay paredes).

Integra una batería de 3 años que no se puede cambiar.

que no se puede cambiar. Es sumergible en agua.

Tiene un volumen máximo de 55 dB.

Funciona con Siri, Alexa o el asistente de Google.

Es compatible con móviles Android e iOS (con su app oficial).

Es tan sumamente pequeño que no te molestará lo pongas donde lo pongas. Se adhiere a cualquier superficie de forma férrea con un sticker fabricado por la prestigiosa marca 3M. Lo que sí es recomendable es limpiar la zona antes de pegarlo y esperar un día antes de hacer fuerza (pues la propia marca nos asegura que tarda 24 horas en pegarse por completo). En este vídeo puedes entender rápidamente el concepto de este pequeño accesorio.

Sincronizarlo con su app es simple y el funcionamiento de la misma también

Cuando lo pegamos en su sitio, instalamos la app y rápidamente se sincronizará con el dispositivo. El proceso es tan simple como abrir la app, dar permisos al GPS y el Bluetooth, y poco más. La app de Tile es muy intuitiva y nos explica los pasos a la perfección, no hace falta aclararlo aquí.

Una vez sincronizado bastará con pulsar en el botón “Encontrar” y la pantalla nos mostrará la localización aproximada del dispositivo, con unos círculos que nos irán guiando hasta encontrarlo. También existe la opción de hacer sonar el Tile (se oye bastante) e incluso a la inversa, hacer sonar el móvil si tenemos el sticker de Tile a mano (pulsándolo dos veces), para encontrarlo.

La app es muy intuitiva y útil, incluso permite compartir nuestros Tile con otros miembros de la familia o pedirle a nuestro asistente de turno que los busque.

Encontrar las cosas con la app es fácil, pero a veces falla

El alcance es de unos 45 metros pero la realidad, al menos en nuestro caso, ha sido bien distinta. A veces la app falla y no logra encontrar el dispositivo y en otras ocasiones, si hay muchas paredes, el alcance se vuelve muy reducido (a tan solo unos 10 o 15 metros). Será suficiente en un piso pero si tienes una casa grande esto puede ser un problema.

Más de una vez nos aseguró no encontrar el sticker pese a estar cerca, algo que no nos gustó demasiado. Aún así, pese a sus fallos, suele encontrar todo aunque tengas que probar 2 o 3 veces. ¿Cómo evitar los fallos con los Tile? Para no experimentar problemas con la app lo mejor es tener siempre el Bluetooth y el GPS encendido, o forzar el cierre de la app y volver a abrirla si no detecta los dispositivos que estás buscando.

Tile Premium es útil, pero a nadie le gusta pagar

Como veníamos comentando, la app es simple, y su funcionamiento también. El problema viene cuando te encuentras con un pago de 3,49€ al mes para desbloquear todas las funciones de la misma (que te avise si sales de casa sin un dispositivo, el historial de notificaciones o un registro de ubicaciones).

Es un servicio que solo vale la pena si usamos mucho los Tile, pero nos hubiera gustado que todo estuviese desbloqueado. Las funciones para buscar los Tile, encontrar nuestro móvil con el Tile (que por cierto, lo hace sonar aunque esté en modo silencio), etc.; sí funcionan con la versión gratuita, la cual es suficiente en la mayoría de casos.

La batería es lo mejor y lo peor de este dispositivo

Pudimos probar los primeros dispositivos de Tile hace años y de hecho, tenían el mismo problema que este pequeño sticker. Su batería no se intercambia, cuando pasen los 3 años tendremos que tirarlo a la basura. No sabemos si realmente durará los 3 años, pero creemos que sí será su autonomía aproximada.

Que dure 3 años es una ventaja impresionante, pero lo cierto es que comprar algo que sabemos que tendremos que desechar no es muy ecológico. Tampoco sabemos cuánta batería le queda, por lo que un día dejará de funcionar sin avisar y nos llevaremos un chasco si en ese mismo momento hemos perdido lo que estábamos buscando.

¿Dónde comprar los stickers de Tile?

Si eres olvidadizo, sueles perder las cosas por casa, o quieres evitar estar buscando las llaves; este dispositivo te podría venir genial. Puedes conseguir en packs de 2 o 4 en Amazon, por un precio que parte de los 37€. Podrás pegarlos en tu portátil, el llavero, la cámara, el patinete, el mando de la tele, etc.

Es un dispositivo realmente útil si sueles olvidar tus cosas por casa, puede hacerte ganar muchos minutos en tu día a día.