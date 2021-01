Los Amazon Echo son una pasada por sí solos, pero sus verdaderas posibilidades solo se dejan ver cuando tienes en casa otros gadgets inteligentes. Gracias a Alexa, el asistente virtual de Amazon, puedes controlar muchos dispositivos tan solo usando tu voz y de esta manera empezar a disfrutar de tu propio Smart Home.

No obstante, no todos los dispositivos inteligentes son compatibles con Alexa (aunque sí muchos) y otros tantos más no son especialmente útiles. Así, conseguir tu próximo gadget para exprimir tu Amazon Echo con Alexa puede ser una tarea compleja. Pero tranquilo, que estamos aquí para ayudarte y te recomendamos los 5 mejores.

Yi Home Camera 1080p, para mantener seguros a todos invirtiendo muy poco dinero

Hace algunos años tener uno de estos dispositivos en casa era bastante costoso, pero ya no más. La Yi Home Camera 1080p forma parte del ecosistema de marcas de Xiaomi y como podrías esperar ofrece mucho a cambio de poco dinero.

Con un precio de apenas 21€ obtendrás un cámara de vigilancia con tecnología IP y grabación en resolución Full HD a 20 FPS que es genial para vigilarlo todo. Además, cuenta con audio de 2 vías, por lo que podrás escuchar lo que sucede en cualquier habitación donde tengas una y también comunicarte con los que están en ella.

Cuenta con sensores de movimiento que detectan cualquier actividad humana gracias a la IA, además de visión nocturna y un excelente sistema de detección de llanto de bebés. Con Yi Cloud puedes almacenar vídeos hasta por 7 días, aunque también puedes añadirle una tarjeta microSD de hasta 128 GB para almacenamiento local.

¿En qué momento entran Alexa y los Echo? Por una parte, cuando desees programar el funcionamiento de la cámara, además de permitirte escuchar y hablar a través de ella. Eso si tienes un altavoz Echo estándar, pero si cuentas con alguno de los Amazon Echo Show con pantalla podrás ver todo lo que tu Yi Home Camera captura.

Fire TV Stick, convierte tu TV convencional en un Smart TV que puede controlarse con tu voz

Los Fire TV Stick de Amazon prácticamente no necesitan presentación, pero igual te hablaremos un poco de ellos. Este pequeño dongle se conecta al HDMI de tu televisor e inmediatamente lo convierte en un Smart TV con acceso a múltiples plataformas de streaming, juegos, navegador web, cientos de aplicaciones adicionales y más.

El Fire TV Stick estándar permite reproducir contenido Full HD a 60 FPS con soltura, además de contar con HDR10+, sonido Dolby Digital y Digital+, tener WiFi 5 de doble banda y ser compatible con códecs de audio y video tan potentes como el H.265. Su sistema operativo Fire OS recientemente recibió un lavado de cara y ahora tiene una interfaz mucho más cómoda de utilizar. También cuenta con Chromecast integrado.

Es compatible con Alexa, así que puedes controlarlo completamente desde tu Amazon Echo, aunque también desde su mando a distancia con micrófono incluido. El precio de la versión estándar es de 40€ y su mando incluye botones para controlar tu TV cómodamente. También está disponible en dos versiones adicionales:

Fire TV Stick 4K: más potente, con reproducción 4K a 60 FPS y sonido Dolby Atmos por 60€.

Fire TV Stick Lite: sin botones para controlar tu TV pero las mismas especificaciones que el modelo estándar por 30€.

Robot aspirador Cecotec Conga 3390, para mantener tu casa limpia en todo momento

Ya tienes tu hogar bien vigilado y puedes tirarte en el sofá cómodamente a ver series y películas en Netflix durante horas. Pero ojo, no te acomodes demasiado que la casa no se limpia sola, ¿o sí? Con el robot aspirador Cecotec Conga 3390 podrás darle la orden de comenzar a limpiar a Alexa desde tu Amazon Echo y ¡listo! ¡A seguir disfrutando que él se encargará de todo!

El Conga 3390 tiene una potencia de succión de 2300 PA para que no quede ninguna partícula de sucio en el suelo, además de tener un sistema de limpieza 4 en 1: aspira, barre, pasa la mopa y friega.

Cuenta con mapeo inteligente de 360º para identificar la mejor ruta de limpieza en cada habitación, así como Room Plan para que selecciones dónde deseas limpiar en cada momento. Es totalmente programable a través de Alexa o su propia app y puede almacenar el mapa de diferentes plantas sin problema. Aparte, incluye un cepillo especial (Jalisco) que permite aspirar partículas muy pequeñas como la arena de playa y hasta los ácaros. Puedes conseguir por 289€ en Amazon.

Enchufe inteligente TP-Link HS100, para encender tus dispositivos a distancia cuando desees

Aunque los enchufes inteligentes son dispositivos muy simples, lo cierto es que también son muy útiles. ¿Por qué? Porque solo se activan y trasmiten electricidad cuando tú los programas para ello. Ya no tienes que desenchufar nada en casa para apagar algún electrodoméstico o porque vayas a pasar varios días afuera. Solo le dices a Alexa que lo desconecte y listo.

Por otra parte, hay ciertos electrodomésticos de encendido simple (enchufa y listo) que son un dolor de cabeza porque siempre debes conectarlos y desconectarlo. Con el enchufe inteligente TP-Link HS100 solo le dices a Alexa que quieres encender tal dispositivo a tal hora, ¡y sanseacabó!

Nunca más dejarás la plancha encendida por error o tendrás que levantarte del sofá para encender la lámpara porque oscureció. Es sencillamente genial y tiene un precio de solo 14,98€.

Bombilla inteligente Yeelight RGB WiFi de 9W para llenar de color tu casa

Todos alguna vez hemos soñado con tener iluminación inteligente en casa, y ahora es más económico que nunca lograrlo. La bombilla Yeelight RGB WiFi es compatible con el control por voz de Alexa, así que podrás decirle cuándo apagarse y cuándo encenderse desde tu Amazon Echo.

Además, cuenta con iluminación LED RGB, por lo que puedes configurarla en más de 16 millones de colores, además del clásico blanco y amarillo de toda la vida. Su temperatura de color varía desde 1700k a – 6500k, así que es ideal como iluminación principal o como acompañante para una lectura nocturna.

Yeelight promete una duración desde hasta 11 años, además de un consumo de apenas 9W para una iluminación de 600 lúmenes. Y como sucede con la cámara de vigilancia, esta bombilla también es parte de Xiaomi, ya que Yeelight es una marca aliada. Puedes comprar dos de estas bombillas por 46€ en Amazon, una inversión inteligente que te hará ahorrar mucho dinero.

Extra: TP-Link AC1200 Deco E4, un sistema WiFi de malla para que tus dispositivos estén siempre conectados

Sí, dijimos que eran solo 5 dispositivos, pero si piensas tener un hogar inteligente entonces tu red WiFi debe llegar incluso a los rincones más recónditos. Para eso puedes optar por un repetidor WiFi estándar, pero no es una opción tan eficiente. ¿Lo mejor? Un sistema WiFi Mesh como el Deco E4 de TP-Link.

Cada uno de estos dispositivos funcionan como una única red WiFi y puedes distribuirlos por toda tu casa sin problema. Además, los Deco E4 manejan velocidades de hasta 867 Mbps en la banda de 5 Ghz, porque sí, son WiFi 5.

El sistema WiFi de malla Deco E4 de TP-Link es compatible con los principales estándares de red del mercado y puedes configurar cada dispositivo como router, punto de acceso o como repetidor. Tiene cifrado WEP y WEP2, control de acceso, control parental, cortafuegos SPI, compatibilidad con los protocolos PPTP y L2TP para tunelización privada y más.

Con el paquete de tres Deco E4 puedes cubrir un área de 350 m² sin problema, invirtiendo apenas 110€. Además, los Deco E4 son compatibles con todos los demás modelos de la familia Deco de TP-Link. No, no es un sistema compatible con el control por voz de Alexa, pero es fundamental para que esta pueda funcionar correctamente.