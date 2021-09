El comercio electrónico ha crecido de manera exponencial durante los últimos años, especialmente si hablamos de comprar tecnología a China. Es un negocio tan exitoso, que la mayoría de proyectos suelen ser viables y estar activos durante mucho tiempo. Pues bien, hay uno al que parece no irle del todo bien, ya que Gearbest ha echado el cierre.

La web ha dejado de funcionar, con lo que ello supone en cuanto a compras y pedidos. Los problemas económicos de Gearbest no son nuevos, sino que ya lleva meses arrastrando dificultades para pagar a los afiliados y realizar los envíos. Por lo tanto, ha pasado de ser una de las mejores tiendas chinas para comprar, a estar en bancarrota.

URL Invalid: ¿qué le pasa a Gearbest?

La prueba irrefutable de que la tienda no está disponible llega cuando intentas acceder a su página web. Cuando ingreses su dirección en la barra de búsqueda, aparecerá el error “Invalid URL“. Es la única manera de ver que la web no funciona, ya que no aparece por ningún lado en el buscador.

De hecho, Gearbest lleva así unos 10 días, por lo que no se trata de un cierre por mantenimiento ni un bloqueo por región. No hay rastro de la tienda ni en su web ni en sus redes sociales. Tanto en Facebook como en Twitter hay una inactividad evidente, ya que no se publica nada desde hace varios meses.

Ahora estas redes se están llenando de comentarios con usuarios reportando problemas con sus pedidos, que no han sido enviados o directamente no han llegado a su destino. No obstante, esta es una consecuencia de toda la espiral de problemas que Gearbest ha tenido últimamente.

Problemas para pagar a proveedores y afiliados, demoras en los reembolsos, escasez de stock en su catálogo… Un sinfín de contratiempos que han provocado la quiebra técnica de esta tienda fundada en 2014, una de las referentes en el comercio online de los últimos años.

Esto te afecta si tienes un pedido en Gearbest

Si has tenido la mala fortuna de hacer un pedido recientemente en su web, es probable que tengas un problema. Más aún si el pago no lo realizaste con PayPal, ya que Gearbest tiene problemas de reembolso con otros métodos de pago. Ni siquiera obtendrás respuesta por correo electrónico, ya que muchos usuarios lo han intentado.

En cualquier caso, al estar paralizada toda la actividad de la tienda, pensarás que el dinero lo has perdido por completo y que nunca llegará ese producto a tu casa. No desesperes aún, ya que la quiebra no significa el final de esa empresa. Aunque la matriz Global Top E-Commerce Co., Ltd está en bancarrota, todavía pueden salvarse los muebles.

Si alguien, ya sea una empresa o un individuo, compra esos activos por un bajo coste y reactiva tanto sus operaciones como su funcionamiento, podrás pedir un reembolso o que ese producto llegue a su destino. Es un caso complejo y que tardaría en hacerse realidad, pero la esperanza es lo último que debes perder.