Gearbest era una de las tiendas online de referencia para comprar en China desde cualquier parte del mundo. Por muchos años, ha sido una tienda de fiar con descuentos geniales, que aquí mismo en Androidphoria te hemos recomendado varias veces. Sin embargo, estos últimos años no han sido los mejores para Gearbest.

En los últimos meses, se han reportado muchos casos de gente que compra productos en Gearbest que están en stock (en teoría), pero no terminan de enviárselos y tienen que abrir disputas en PayPal para recuperar su dinero. Asimismo, algunos fabricantes cuyos productos son vendidos por Gearbest han manifestado que llevan ya muchísimo tiempo esperando sus pagos.

Incluso, muchos creadores de contenido que usan el programa de afiliados de Gearbest también han reportado que la tienda lleva meses sin pagarles por el tráfico generado. Aquí tienes un vídeo de un youtuber (en inglés) que corrobora esta información.

Evidentemente, estos impagos de Gearbest han dado lugar a la especulación… ¿Gearbest va a cerrar? ¿Es una estafa? ¿No hay que comprar más en esta tienda? Enseguida te contamos todo lo que sabemos al respecto.

La empresa matriz de Gearbest parece que tiene problemas económicos

Cuando una empresa de pronto empieza a fallar a sus clientes y deja de pagar a sus afiliados, es indicativo de que algo anda mal a nivel financiero. Al parecer, eso es justamente lo que está pasando con Gearbest. Reportes que nos llegan desde China dicen que su empresa matriz, Shenzhen Globalegrow E-Commerce Co., podría estar cerca de la quiebra.

Actualmente, el caso presentado en el tribunal de la provincia de Guangdong está categorizado como una revisión de bancarrota y el demandante es la Sub-sucursal de Shenzhen Nanshan del Industrial and Commercial Bank of China Co., Ltd.

La empresa matriz de Gearbest ya lleva meses comunicándose y negociando activamente con el demandante y está trabajando para conseguir nuevos fondos por todas las vías posibles. Esperan llegar a un acuerdo con el banco pronto. Sin embargo, varios activos de esta empresa ya han comenzado a bajarse del barco:

Xu Jiadong, presidente y director general (CEO) de la compañía, dimitió en mayo alegando motivos personales .

. En el mes de marzo, se vendió su filial Patoxun por 2200 millones de yuanes con marcas como MPOW a un grupo de empresas.

por 2200 millones de yuanes con marcas como MPOW a un grupo de empresas. Otra de sus filiales, ZAFUL, empezó a funcionar de forma independiente en el mes de mayo.

en el mes de mayo. Los miembros del Consejo de Supervisión, Li Jie y Zhou Chunyan, así como el jefe del departamento de “audio interno” Wanf Xiaoyu, también dimitieron de la empresa.

En definitiva, queda claro que la compañía matriz de Gearbest está pasando por tiempos difíciles y su futuro es incierto.

¿Qué pasará con Gearbest?

En caso de que finalmente Shenzhen Globalegrow E-Commerce Co. caiga en bancarrota, Gearbest sería vendida a otra empresa. Si eso sucede, el futuro de la tienda dependerá de la visión de su nuevo dueño. Lo lógico sería que solventen los problemas de stock y atención al cliente para retomar la normalidad de la plataforma.

Pero si no se consigue comprador para Gearbest, la tienda dejaría de operar (como sucedió con la división de móviles de LG). Este, por supuesto, es el peor de los casos que no creemos que suceda, pues Gearbest aún es una tienda online muy popular y con mucho potencial.

¿Gearbest es un buen lugar para comprar en 2021?

De momento, a ti como usuario, cliente o creador de contenido afiliado, te recomendamos buscar alternativas a Gearbest, al menos hasta que solucionen sus problemas financieros.

Si vas a comprar algo en esta tienda, te encontrarás con una atención al cliente deficiente que difícilmente solucionará tus posibles problemas de envíos, reembolso o garantía. Para muestra, mira cuántas opiniones negativas tiene Gearbest en Truspilot últimamente que han hecho bajar su puntuación a 2,6/5⭐ con la etiqueta de Malo.

Vale la pena aclarar que algunos afiliados ya han recibido sus pagos de Gearbest atrasados, pero eso no cambia mucho la situación, ya que aún hay muchísimos clientes y afiliados con problemas sin solucionar. Si quieres usar esta tienda, hazlo con cuidado y sabiendo que corres un gran riesgo. Aunque recibas el producto comprado, si hay algún problema puede ser complicado tramitar la garantía (es posible que ni te respondan).