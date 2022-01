Apple es muy celosa con sus productos y servicios. No suele dejar que otras compañías los usen sin imponerles un sinfín de condiciones. Por eso es que CarPlay (la interfaz de iOS para coches) no está presente en muchos vehículos. Ni siquiera la puedes encontrar en los populares Tesla, pese a que los usuarios de estos coches han pedido insistentemente al fabricante que incorpore la compatibilidad con este sistema.

Como no hay indicios de que Tesla esté dispuesta a implementar Apple CarPlay en sus vehículos, el desarrollador polaco Michał Gapiński tomó el asunto en sus manos. Haciendo uso de una Rasberry Pi y el navegador del coche, Gapiński logró que una versión totalmente funcional de Apple CarPlay funcione en la pantalla de su Tesla y compartió esta hazaña con nosotros. Vamos a verla…

Steering wheel controls + current state of #teslaCarPlay on video. Next step is to improve Wi-Fi connection, the stream is 2x smoother when viewed on my laptop pic.twitter.com/0wFFUQQPkx

— Michał Gapiński (@mikegapinski) January 14, 2022