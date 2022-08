Instagram mostrará fotos a pantalla completa

La red social que nació como un refugio en Internet para los fanáticos de la fotografía se ha olvidado poco a poco de sus raíces. Desde hace tiempo Instagram ha dejado de ser la app para compartir fotografías que tanto gustó en sus inicios. Hoy en día, se trata de una red social que intenta parecerse lo máximo posible a la sensación del momento: TikTok.

Pues bien, en su intento por captar la atención de los usuarios de la red social china apostando por los vídeos cortos, Instagram ha estado defraudando a una parte importante de su público: los amantes de la fotografía. ¿Qué harán para compensarlo? Hacer realidad una de las funciones que todos llevan años esperando: las fotos a pantalla completa.

El CEO de Instagram, Adam Mosseri, ha revelado en su reciente publicación de Twitter que se preparan nuevos cambios en el feed de la red social. Además, el director ejecutivo se sincera y confiesa que estas novedades llegan para responder al «público que está frustrado en la plataforma» haciendo referencia principalmente a aquellos que usan Instagram principalmente por la fotografía y no por los vídeos cortos.

📣 Testing Feed Changes 📣

We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.

If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ

— Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022