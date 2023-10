El Infinix Zero 30 4G llegará pronto con un mejor precio y diseño precioso

No hace mucho, el mercado de los móviles recibió con los brazos abiertos al Infinix Zero 30 5G, un dispositivo de gama media que apunta a los aficionados por la fotografía, gracias a una cámara resultona. Ahora, la marca Infinix está planeando la llegada de una versión de este modelo un tanto más modesta, con el nombre de Infinix Zero 30 4G.

El operador de telefonía móvil ruso MTS ha sido la fuente de esta filtración, en donde se han podido conocer muchos detalles sobre la novedad de Infinix en cuanto a diseño y algunas de sus especificaciones más importantes. Su diseño no se separa demasiado del estilo de la versión 5G, salvo en la parte del módulo de la cámara trasera.

Estas son las características y el diseño del Infinix Zero 30 4G

Como se puede apreciar en los renders filtrados, el Infinix Zero 30 4G mantiene un diseño pulcro y bonito, así como una pantalla curva en la zona frontal. El módulo de la cámara en la parte posterior es lo que lo diferencia del modelo 5G, pues en su caso no se ubica en el centro superior, sino que ha sido desplazada al lado derecho sin descontar por ello algún sensor.

De hecho, el Infinix Zero 30 4G mantiene la misma promesa de una cámara envidiable, tratándose de un móvil de gama media, teniendo en su parte trasera una de 108 MP, dotada de tres sensores, y una de 50 MP para las selfies. Esta última, por cierto, soporta la grabación de vídeos en 2K a 30 FPS.

En cuanto a la pantalla, viene equipado con un panel AMOLED curvo, rebajando un poco la tasa de refresco a 120 Hz. No se sabe cuál es el procesador por el momento, aunque las especulaciones apuntan al MediaTek Helio G99. De la misma forma, habrá que esperar para conocer el resto de detalles como batería, RAM y almacenamiento.

Este dispositivo no debería tardar demasiado en ser lanzado al mercado, y podría ser tan esperado como el Infinix HOT 40 que también se encuentra en camino. Tomando en cuenta el medio desde donde se ha filtrado, lo más seguro es que primero llegue al mercado ruso.

Fuente | Gizmochina