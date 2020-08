Desde hace varios años, Huawei crea sus propios procesadores llamados Kirin que son utilizados en sus teléfonos inteligentes. Sin embargo, el próximo 15 de septiembre dejará de producirlos debido a las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Y es que esa fecha es la marcada por la administración de Donald Trump como el último día en el que las empresas de su país podrán mantener relaciones comerciales con Huawei.

Por lo tanto, luego del 15 de septiembre, Huawei no podrá ordenar a proveedores estadounidenses (como TSMC) los chips que necesita para sus procesadores Kirin. Esto ya lo anunció el medio asiático Caixin días atrás, quienes también afirmaron que el Huawei Mate 40 será el último smartphone de la marca con un procesador Kirin.

Sin embargo, un nuevo reporte asegura que Huawei ya tiene un plan para fabricar sus propios chips semiconductores, sin componentes o requerimientos estadounidenses. Así, podrán continuar con la producción de sus procesadores Kirin de manera totalmente independiente.

Huawei podría seguir fabricando los Kirin sin componentes de terceros

Hasta hace poco, Huawei fabricaba sus procesadores Kirin con chips de TSMC (uno de los fabricantes de semiconductores más importantes del mundo). Sin embargo, las nuevas sanciones de Estados Unidos impiden a TSMC seguir trabajando con Huawei. De ahí a que muchos medios en estos últimos días estén afirmando que Huawei no podrá seguir fabricando sus procesadores Kirin.

No obstante, Huawei tiene un as bajo la manga. Según RT News, la empresa ya tiene un plan para comenzar a fabricar sus propios chips semiconductores y así no depender de terceros como TSMC, Samsung o Intel. De acuerdo a la fuente, el plan ya está en marcha y a finales de este año empezará el proceso de fabricación de chips. ¿Qué tecnologías o procesos usará Huawei en la fabricación de los chips? Aún se desconoce.

Así que, al igual que el impedimento de usar los servicios de Google hizo que Huawei creara sus propios servicios móviles (Huawei Mobile Services), esta nueva sanción está provocando que Huawei también se independice con respecto a hardware. Al final, paradójicamente, la administración de Trump está haciendo que Huawei se vuelva una empresa más poderosa.

¿Realmente Huawei puede comenzar a fabricar sus propios chips?

Eso sí, hay que advertir a nuestros lectores que la fuente de esta noticia (RT News) es un medio ruso que está financiado precisamente por el gobierno de Rusia. Y, como ya muchos saben, Rusia y China son aliados estratégicos… Huawei no ha confirmado esta noticia hasta ahora, por lo que es posible que sea solo propaganda. No olvidemos que la fabricación de chips semiconductores es un proceso extremadamente complicado que muy pocas compañías en el mundo son capaces de llevar a cabo exitosamente.

Además, hay que considerar que Huawei demanda chips muy sofisticados (de hasta 7 y 5 nm) para los procesadores Kirin que usan sus mejores smartphones, los cuales son aún más difíciles de crear. Por tanto, lo más probable es que Huawei empiece a fabricar chips de 14 nm (los usados en dispositivos de gama baja) para paliar un poco la situación y compre a terceros chips de gama alta para sus buques insignia. En fin, el tiempo nos dirá qué es lo que hará realmente Huawei para salir airoso de esta.