A pesar de que el 2020 no ha comenzado de la mejor forma, este año parece ser uno de los más importantes en lo que a lanzamiento de móviles respecta. Y ante esta situación Huawei no quiere ser menos, no por algo ha logrado convertirse en la compañía que más smartphones vende a nivel mundial.

La noticia que nos hace volver a hablar de esta compañía fabricante de dispositivos móviles china, está relacionada con los dos terminales de gama alta más esperados del año: el Huawei Mate 40 y Mate 40 Pro. Siguiendo la misma línea de diseño que ya se ha visto en los Mate 30, las imágenes que se han filtrado demuestran que a Huawei le gusta y mucho lanzar móviles con diseños “peculiares”.

Así lucen los nuevos Huawei Mate 40

En una primera impresión podemos desarrollar un poco más lo que queremos decir con diseño “peculiar”, pues ambos terminales (Mate 40 y Mate 40 Pro) cuentan con un doble agujero en la pantalla que alberga dos cámaras frontales. Además, en la parte trasera del móvil se puede ver un enorme módulo circular que parecería albergar 4 sensores.

Diferencias entre el Huawei Mate 40 y Mate 40 Pro

Los dos modelos no son iguales, ya que las diferencias vienen en lo que a tamaño de pantalla respecta. El Mate 40, según la información filtrada, tendrá una pantalla curva de unas 6,4 pulgadas. Mientras que en el caso del Mate 40 Pro, la pantalla será de unas 6,7 pulgadas y “en cascada” (con una curva mucho más pronunciada).

También se logran observar diferencias en cuanto a la cámara: en el modelo Mate 40 Pro se incluye una cámara periscópica que permitirá hacer más zoom que en el modelo estándar. Eso sí, no hay detalles sobre cuánto zoom tendrá, aunque la filtración indica que será de al menos 10 aumentos, como en las cámaras de los Huawei P40.

A diferencia de la generación pasada, en estos modelos parece que sí habrá botones para aumentar o disminuir el volumen. Cabe recordar que en el Huawei Mate 30 Pro se reemplazaron estos botones físicos por botones virtuales, que a decir verdad no funcionaban muy bien que digamos.

Por último, ambos terminales llegarían con la nueva generación de procesadores Kirin para dispositivos de gama alta. Eso sí, debemos tomar esta información con “pinzas”, ya que nada puede garantizarse sabiendo cómo está el terreno con la situación actual de Huawei en Norteamérica.

