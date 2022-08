Nunca entenderemos la decisión de Huawei de lanzar un móvil de gama alta, su buque insignia para más inri, en pleno 2021 sin conectividad 5G. Hacemos referencia por supuesto a los Huawei P50 y P50 Pro del año pasado que llegaron sin 5G a pesar de ser los mejores móviles del catálogo de la marca para ese año. Es cierto que la conectividad 5G no ha sido lo que todos esperábamos y no ha logrado reemplazar por completo a la 4G, pero eso no justifica el hecho de no ofrecer las mejores tecnologías en tu mejor móvil.

Y no solo nosotros nos hemos dado cuenta de este error, sino también el fabricante de equipos de telecomunicaciones chino llamado TD Tech, que desde el año pasado tiene las licencias de los productos de electrónica de consumo de Huawei para fabricarlos y comercializarlos bajo su propia marca. Así pues, TD Tech ha decidido relanzar el Huawei P50 en plena segunda mitad de 2022, pero añadiéndole esa característica que le faltaba.

TD Tech P50, un Huawei P50 renombrado y con 5G

El fabricante TD Tech ha lanzado su smartphone TD Tech P50 con características que coinciden al 100 % con las del Huawei P50. Eso sí, añade la conectividad 5G como factor diferencial. Monta el mismo procesador Snapdragon 888, pero con el módem 5G activado y listo para funcionar cualquier tipo de tarjeta SIM 5G compatible.

Otra cosa que tiene de diferente este TD Tech P50 con respecto al móvil en que se basa es el software, pues utiliza una capa de personalización orientada al campo empresarial (que es el principal mercado de este fabricante). Más allá de esas diferencias, el TD Tech P50 es básicamente un Huawei P50 renombrado al que han añadido 5G. Sus especificaciones principales son las siguientes:

Pantalla de 6,5 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, panel OLED y color de 10 bit.

y color de 10 bit. Procesador Qualcomm Snapdragon 888 .

. Batería de 4100 mAh con carga rápida de 66 W .

. Cámara triple trasera de 50 MP (principal) + 13 MP (ultra gran angular) + 2 MP (teleobjetivo de 5 aumentos).

(principal) + 13 MP (ultra gran angular) + 2 MP (teleobjetivo de 5 aumentos). Cámara selfie de 13 MP.

8 GB de RAM y almacenamiento de 128 o 256 GB ampliable con tarjeta microSD.

La empresa todavía no ha anunciado cuánto costará este smartphone, aunque seguramente valdrá entre 500 y 700 € al cambio considerando el precio de salida del Huawei P50. Eso sí, como los demás teléfonos de TD Tech, seguramente se venderán cantidades limitadas del dispositivo. Por tanto, es muy poco probable que llegue a nuestras tierras.

Fuente | Gizmochina