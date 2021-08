Estamos de acuerdo tú y yo en que no son tiempos fáciles para uno de los creadores de Android, ni lo llevan siendo desde hace años. Se trata de HTC, fabricante que tuvo que dejar el desarrollo de smartphones, aunque desde hace más de un año regresó a la actividad. Ahora, en lugar de un móvil, lo que está a las puertas de salir es una tablet de HTC.

Parece que la compañía quiere apostar por este mercado, algo en alza en la actualidad. Después de lanzamientos como el HTC Desire 20 o el HTC Deisre 21 5G Pro, el fabricante se atreve con este dispositivo. Vamos a mostrarte todos los detalles que se conocen hasta ahora de esta tablet.

HTC A100, una tablet bonita, barata y…¿buena?

A través de Twitter, un especialista en la India sobre filtraciones y rumores en el lanzamiento de dispositivos tecnológicos, ha dejado algunas características e imágenes de lo que será la nueva tablet de HTC.

El nombre del dispositivo, que parece ser HTC A100, tendrá en el diseño uno de sus puntos más fuertes. Una estructura compacta y fina, que le otorga una estética elegante y discreta.

Lo más destacable está en la parte trasera, con un módulo de cámara rectangular y dos sensores incorporados. En cuanto a la parte frontal, a pesar de ser una tablet económica, no cuenta con bordes exagerados y tiene una proporción de pantalla bastante aceptable.

HTC A100 images & specifications. – 10.1" FHD+

– 8GB+128GB

– 7000mAh battery

– 13MP+2MP Dual rear camera

– 5MP front facing camera

– Spreadtrum T618

Lo peor está en el interior, aunque tienes por qué asustarte. Teniendo en cuenta en todo momento su precio, hay que analizar sus características con mucha perspectiva. Cuenta con una pantalla de 10,1 pulgadas con resolución Full HD+. Para la potencia de la tablet, tiene un Snapdragon T618, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Queda claro que no es uno de los equipos más punteros del mercado. De hecho, este chip de Qualcomm está enfocado para la gama más baja, por lo que no esperes un rendimiento sobrado. No obstante, con la memoria RAM que le acompaña, podrá realizar todas las tareas del día a día de manera suficiente. También contará con Android 11.

Las cámaras, que ya hemos mencionado anteriormente, cuentan con 13 y 2 megapíxeles en la parte trasera, mientras que en la cámara delantera montará un sensor de 5 MP. Una tablet no suele estar pensada para tomar fotografías, por lo que será suficiente para videollamadas.

En cuanto a la batería, esta tablet tendrá 7000 mAh de capacidad, por lo que gozarás de una buena autonomía, teniendo en cuenta que ni el procesador ni la pantalla van a exigirle demasiado.

Precio y disponibilidad de esta económica tablet

Poco más se conoce de lo que sería la primera tablet de HTC en muchísimos años, que pretende volver con una apuesta económica y accesible para todos los usuarios. La futura HCT A100 todavía no cuenta con fecha de presentación, ni mucho menos con fecha para su venta. El precio, al cambio, rondará los 168 €, una cifra realmente baja para uan tablet.