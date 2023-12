Aunque ya no tiene el impacto mediático que tenía antes, HTC todavía no está retirada de la industria de los smartphones. Solo este año lanzaron cinco móviles: los HTC U23, HTC U23 Pro, HTC Wildfire E Star, HTC Wildfire E3 Lite y HTC Wildfire E2 Play. Y a pesar de que las ventas no son las mejores, HTC planea seguir lanzandos móviles nuevos cada año. Concretamente, la compañía taiwanesa dice que intentarán mantener un ritmo de uno o dos smartphones de gama media nuevos cada año.

Así lo ha hecho saber Huang Zhaoying (a través de Gizmochina), vicepresidente senior de negocio y marketing global de HTC, quien aseguró que están a punto de iniciar una nueva estrategia que consiste en lanzar solo uno o dos teléfonos nuevos cada año. Estos estarán equipados con los procesadores de la serie Snapdragon 7 de Qualcomm, por lo que ofrecerán una potencia de gama media. ¿Y por qué no procesadores de gama alta? La empresa no cree que la alta potencia sea la mayor necesidad de sus clientes.

A partir de 2024, HTC lanzará cada año un par de smartphones con procesador Snapdragon 7

HTC cree que los chipsets de la serie Snapdragon 7 se adaptan mejor a sus clientes que los de la serie Snapdragon 8, más potentes pero también más caros. HTC afirma que su principal objetivo es ofrecer la mejor experiencia de comunicación en un smartphone.

La empresa se siente alentada por el aumento del 30% en las ventas de su serie U23 (U23 y U23 Pro) en los últimos seis meses, en comparación con las ventas del HTC Desire 22 Pro.

Esperamos que HTC pueda recuperar su antigua gloria en el mercado de los smartphones de gama alta, donde solía producir algunos de los dispositivos más innovadores y atractivos. Quizá HTC pueda seguir la estrategia de Motorola, que se recuperó de su caída en el mercado de los buques insignia fabricando algunos de los mejores teléfonos económicos del sector antes de volver al segmento premium.

De momento, HTC no ha dado detalles ni fechas de lanzamiento de sus próximos teléfonos para 2024. Pero estaremos atentos a cualquier anuncio que haga la empresa, pues no parece mala idea esta nueva estrategia que pone por encima de todo la calidad y las necesidades de los clientes.