¡Ni los proveedores de Internet se salvan de los ataques de los hackers! Pues el servicio más importante de Argentina, Fibertel, ha sufrido un ataque masivo por parte de un grupo de hackers rusos durante las últimas horas. El ataque en cuestión fue comunicado por la compañía Telecom (la cual ha comprado Fibertel, Personal, Cablevisión y FiberCorp hace unos años) de forma interna, o sea, solo les han comunicado el ataque que han recibido a sus empleados.

La orden directa de Telecom a sus empleados fue la de no encender las computadoras de trabajo para que el virus implantado por los hackers no siga afectando el sistema. Si bien el servicio no sufrió ningún tipo de percance, la mayoría de los empleados de Fibertel (la división más afectada hasta el momento) no pueden acceder a sus terminales de trabajo.

¿Cómo fue el hackeo a Fibertel?

No está muy en claro qué es lo que ha sucedido, pero algunas fuentes de información aseguran que todo fue culpa de uno de los empleados de Fibertel. Este empleado habría descargado un archivo adjunto que le llegó a su casilla de correo electrónico. La descarga de dicho archivo fue realizada en los servidores de Telecom, y el esparcimiento del virus en cuestión dejó inutilizable varias terminales relacionadas con la prestación del servicio.

Pero esto no es todo, y es que en conjunto con el ataque, los hackers rusos implantaron un virus llamado Ransomeware que le estaría obligando a la compañía a pagar entre 7,5 y 15 millones de dólares por medio de Monero (criptomoneda). Realizando este pago, la proveedora de servicios de Internet argentina recuperaría toda la información que ha sido robada.

¿Los usuarios de Fibertel y Telecom están a salvo?

Sí, el ataque solo infectó las computadoras de las personas que trabajan en Fibertel y Telecom. Los usuarios que utilizan los servicios que brinda este proveedor de Internet en Argentina (más de 15 millones de usuarios) no corren riesgo alguno… Al menos de momento.

De igual forma, si vives en Argentina y tienes contratado el servicio en cuestión, te recomendamos utilizar una VPN para evitar cualquier tipo de problema. No se sabe si estos hackers planean realizar otro ataque en caso de que la compañía no le pague el dinero que están demandando.