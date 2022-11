Desde 2021, Google prohibió el uso de archivos APK en Google Play Store para móviles y tablets. ¿La razón? Es un formato de instalación de apps pesado y poco eficiente. En su lugar, los desarrolladores tienen que utilizar el formato AAB (App Bundle) que solo instala los mínimos recursos necesarios para que las aplicaciones funcionen en tu móvil, lo cual permite ahorrar muchísimo espacio de almacenamiento.

Eso sí, esta normativa de Google hasta ahora no aplica a las aplicaciones para Android TV, razón por la cual las apps en televisores siguen siendo pesadas. Por suerte, esto está a punto de cambiar, pues la gran G ha anunciado que el formato App Bundle también será obligatorio para las aplicaciones de Android TV y Google TV. Gracias a ello, las apps ocuparán menos espacio tanto en los televisores como en los dispositivos de streaming que usen el sistema operativo de Google, como el Chromecast con Google TV.

Las apps para Android TV ocuparán un 20 % menos de espacio

Google ha confirmado que, a partir de mayo de 2023, los desarrolladores con apps en la Play Store para Android TV están obligados a usar el formato AAB al subir sus apps a la tienda. De esa manera, se logrará reducir el tamaño de las aplicaciones en un 20% de media y, con el soporte de archivado de aplicaciones, se podrá recuperar hasta el 60% del almacenamiento de una aplicación. Considerando el poco espacio de almacenamiento que traen los Smart TV y dispositivos de streaming, ¡esta es una gran noticia!

Ya no ocurrirá con tanta frecuencia el problema de falta de espacio de almacenamiento y tu televisor se ralentizará menos. Las apps que no se pasen al formato AAB antes de mayo de 2023 desaparecerán de la lista de aplicaciones que muestra Google Play Store en Android TV, aunque no serán eliminadas por completo. De cualquier manera, los desarrolladores tienen 6 meses para hacer la transición y Google dice que este proceso solo demora 3 días, así que seguramente ninguna app se verá afectada por este cambio.

Esperemos que con esta medida se mejore el rendimiento de los televisores y dispositivos con Android TV, y se solucionen los problemas de falta de almacenamiento por completo. Por cierto, tú como usuario no tendrás que hacer absolutamente nada para disfrutar de esta mejora en el formato de las apps. Simplemente, mantén tu Android TV actualizado para poder acceder a las últimas novedades.

Fuente | Android Police