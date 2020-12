Para muchos, atrás quedaron los tiempos en los que era necesario memorizarse las calles para poder llegar a su destino. O en cambio, tener que ir preguntando cada cuadra hasta llegar a donde quieren. No, ahora basta con sacar tu móvil, marcar a dónde quieres ir y seguir las indicaciones.

O al menos en teoría debería ser así, porque en ocasiones el asistente de navegación falla bastante, es impreciso y solo te hace perder tiempo, aún sabiendo que la tecnología GPS ha mejorado mucho en los últimos años.

Pero, ¿qué puede estar fallando? Google sabe la respuesta a este problema desde hace tiempo y por eso ha estado buscando una solución para mejorar la precisión del GPS, especialmente en las grandes ciudades del mundo.

¿Por qué falla tanto el GPS en las grandes ciudades?

Esta es la pregunta que seguramente ha inquietado a más de un usuario en algún momento de su vida. Para ser justos, los sistemas de posicionamiento geográfico actuales son muy precisos si estas en una zona rural, caso contrario si te encuentras en plena ciudad.

El problema no está en tu móvil, no está en la señal del satélite… ¡No!, el problema está en los edificios, unos obstáculos enormes que reflejan la señal satelital. Y por supuesto, como no puedes quitar los edificios algo hay que hacer para resolver este problema.

¿Cómo Google planea mejorar la precisión del GPS en las grandes ciudades?

En realidad no es cómo planea hacerlo, sino cómo lo está haciendo con sus móviles Pixel 5 y 4a. Google ha sacado partido del mapeo 3D de grandes ciudades a través de Google Earth, del Machine Learning y de Google Maps para desarrollar una solución bastante ingeniosa y efectiva.

La idea es que, teniendo en cuenta que la señal de GPS se emite satelitalmente en línea recta y que al chocar con la superficie de los edificios esta rebota. Luego llega al chip receptor en los móviles o demás equipos GPS desde un ángulo diferente, dando una información mucho menos precisa de la posición actual.

Es aquí donde entra en juego el Machine Learning y los mapas 3D de Google Earth, con los que se puede incluir información sobre la ubicación de cada edificio en la ciudad y, a través del Machine Learning, estimar la trayectoria de la señal.

Hasta los momentos, esta idea ha funcionado bastante bien en la práctica, mejorando la precisión del GPS en grandes ciudades hasta en un 75% por encima de los resultados actuales, pero solo en el uso de peatones, aún falta para que el sistema sea bien preciso mientras va en automóviles u otro medio de transporte.

Principales ciudades con mapeo 3D asistido actualmente

El mapeo 3D de las ciudades es un trabajo laborioso y que toma bastante tiempo, pero esto es algo que Google Earth tiene bien adelantado. Así que, es probable que tu ciudad ya esté incluida en la extensa lista de 3850 ciudades mapeadas en el mundo:

Europa: todas las ciudades más importantes del continente, excepto en Rusia y Ucrania, donde no están mapeadas al 100%.

todas las ciudades más importantes del continente, excepto en Rusia y Ucrania, donde no están mapeadas al 100%. Norte América: mayoría de ciudades en Estados Unidos, Canadá y México.

mayoría de ciudades en Estados Unidos, Canadá y México. Asia: principales ciudades en Japón y Taiwán.

principales ciudades en Japón y Taiwán. Resto del mundo: la mayoría de las ciudades en Argentina, Brasil, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

¿Quiénes podrán disfrutar de esta mejora en la precisión del GPS?

Por ahora, esta mejora del sistema de posicionamiento geográfico está disponible en los móviles Pixel. Pero, la idea es que esto pueda llegar a más móviles Android en poco tiempo.

En teoría, si tienes un Android y cumples con un mínimo de especificaciones de hardware y Android 8 o superior pues no te preocupes, solo debes esperar a que esta mejora en la funcionalidad del GPS en ciudades llegue a través de una actualización, cosa que debería estar ocurriendo en el transcurso del próximo año.