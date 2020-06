Si bien los Chromebooks para muchos siempre han parecido opciones bastante limitadas, lo cierto es que son portátiles muy buenos. Al estar basado en la nube, Chrome OS es un sistema operativo muy ligero, y hace que estos portátiles sean ideales para tareas sencillas como la ofimática o consumir contenido multimedia. Pero, ¿qué sucede con los juegos? En Chrome OS, los videojuegos sí se echaron un poco en falta los primeros años.

Sin embargo, desde que puedes instalar apps de Android en tu Chromebook, hasta esto dejó de ser un problema, aunque todavía tenía detalles. El formato móvil no se adapta demasiado bien al formato de un portátil en muchos casos, pero ya trabajan en eso. Google sigue empeñada en que juegues en tu Chromebook, y ahora presentaron una sección exclusiva para juegos premium en la Play Store.

La Play Store de los Chromebooks estrena su propia sección para juegos premium

En una movida que nos tomó a todos por sorpresa, varios usuarios en las redes han empezado a asegurar que ahora tienen una nueva sección en la Play Store de sus Chromebooks. Al acceder a la tienda desde Chrome OS, e ir a la sección de juegos, la primera pestaña que podrás encontrar es la de juegos “premium”, que hasta hace poco no estaba ahí.

Según se sabe, esta nueva pestaña recogería los mejores juegos de pago en un solo lugar, tal como sucede en la Play Store de Android. Pero no es solo eso, ya que los únicos juegos que podrán llegar a esta nueva sección son los que están diseñados para funcionar correctamente en Chrome OS.

De esta manera, no solo podrás adquirir un juego que está entre los más descargados, sino que también Google te asegura que funcionará perfectamente en tu Chromebook. Así, estos juegos no solo se ejecutarían en un formato mejor adaptado a las pantallas de los Chromebooks, sino también al uso del teclado y ratón como mandos nativos.

Según lo que dejan ver las imágenes filtradas, de momento, en esta sección solo están disponibles unos pocos juegos. La lista estaría compuesta al menos por los siguientes:

Bridge Constructor Portal.

The Enchanted Worlds.

Game Dev Tycoon.

Cultist Simulator.

Incredibox.

Gorogoa.

El mercado de Chromebooks sigue ganado terreno, y con los juegos seguro crecerá más rápido

Esta movida es bastante interesante, y demuestra dos cosas: primero, que Google sigue apostando por Chrome OS y va dispuesto a seguir mejorándolo tanto como sea posible; y segundo, que el mito de que no se puede jugar en un Chromebook cada día pierde más vigencia. Aparte, va muy de la mano con la llegada de Doom I y II a estos portátiles a través del programa Chromebook Perks.

Es cierto que no encontrarás títulos triple A como en consolas u ordenadores con Windows, pero ciertamente es un gran paso. Además, la mayoría de los juegos móviles apuntan a los jugadores casuales, no a los entusiastas, y el enfoque para Chrome OS no sería diferente.

Analizando la movida a escala de mercado, esto también deja ver que Google quiere seguir aumentando sus ventas globales en el sector de ordenadores portátiles. Para el Q3 de 2019, los Chromebooks reportaron un 11% más de ventas en Europa que otros portátiles tradicionales, según la consultora Context.

Este crecimiento tuvo como principales protagonistas al sector educativo y empresarial, lo que es mucho decir. En esos sectores, los pedidos de Chromebooks aumentaron 27% respecto al mismo periodo en 2018. Además, en el mercado de consumo, el aumento de volumen fue de un 57% respecto a 2018, algo que deja muy claro que la adopción de estos portátiles es cada vez mayor.

Moviéndonos a 2020, Quanta Computer, uno de los proveedores de Chromebooks más importante para las principales marcas, reportó un crecimiento en sus envíos del 11% en abril de este año. Además, Google anunció el lanzamiento de 10 nuevos modelos de Chromebooks para este año en España, con precios de partida de 299 euros. Si este no es un mercado sólido, no sabemos qué lo será, y seguro que los juegos lo impulsarán aún más

La pestaña de juegos premium en Chrome OS ya está disponible, pero no para todos

La nueva pestaña en la Play Store de Chrome OS nos parece una idea excelente, en especial porque Google sigue expandiendo las funciones de este sistema operativo. Además, el hecho de enseriarse con que las apps de Android funcionen mejor en los Chromebooks también es de aplaudir.

Sin embargo, esta no es una opción que ya esté disponible a nivel global. Son pocos los usuarios que tienen acceso a ella en este momento, pero por lo que parece, Google la irá habilitando poco a poco a más personas.

¿Te parece una movida interesante? Seguro ahora sí entiendes por qué decimos que un Chromebook es una buena opción para jubilar tu portátil con Windows.