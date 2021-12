La realidad aumentada y el metaverso (mundos digitales) son definitivamente dos de los temas más importantes del 2021. Un montón de proyectos están trabajando en ellos, Facebook cambió su nombre a Meta para confirmar que se lanzarán de cabeza hacia esta tecnología y ahora parece que Google también se subirá al carro.

Según algunos rumores, Google podría estar creando su primer sistema operativo para dispositivos con realidad aumentada. ¿Será la nueva evolución de Android o un proyecto totalmente aparte? Te contamos todo lo que sabemos.

This morning I became a Noogler. My role is to lead the Operating System team for Augmented Reality at Google.

If you are interested in joining me on this journey, I'd love to talk. Here is a link to one of the many positions I'm working to fill: https://t.co/a4glyeFxVD pic.twitter.com/hVAVKcZvQJ

— mark lucovsky (@marklucovsky) December 13, 2021