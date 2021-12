Como suele suceder desde hace algunos años, Google ya publicó la lista de los términos más buscados de 2021. Este puede que no sea un listado que englobe todos los temas más relevantes del año, pero si es una radiografía bastante interesante de los temas más sonados en algún punto de 2021.

En esta oportunidad, Google hizo la lista “El año 2021 en búsquedas” para más de 70 países, aunque lamentablemente España no está en ella. Aun así, resulta interesante revisar la lista global, que es la que analizaremos en este artículo. ¿Qué sorpresas trae la lista de 2021? ¿Tienes alguna idea de algunas búsquedas que consideres deben estar ahí? Acompáñanos a descubrirlas.

India domina las búsquedas de Google en 2021 y Squid Game fue un fenómeno global

Aunque es bien conocido que India es un mercado enorme, no deja de ser curioso lo importante y determinante que puede llegar a ser a nivel global. Prueba de ello es que 5 de las 10 búsquedas más sonadas de Google para 2021 tienen que ver con este país y todas giran alrededor del mismo tema: el cricket.

Por si no lo sabes, el cricket es el deporte más famoso en India, llegando a superar los niveles de la NFL en Estados Unidos o el fútbol en Europa. Tomando en cuenta eso y que la población de ese país es tan grande, no sorprende que búsquedas como Australia vs India, India vs Inglaterra y la IPL (Indian Premier League) estén en los tres primeros lugares.

Aun así, el top 10 deja espacio para otros asuntos, como el hecho de que “Squid game” alcanzó el puesto 9 de las búsquedas mundiales. ¿Qué quiere decir esto? Que la serie de Netflix representó un éxito rotundo en todo el planeta, algo que incluso llevó a crear videojuegos basados en El juego del calamar, stickers para WhatsApps y hasta un filtro para Instagram. Así quedó la lista de más buscados en Google durante 2021:

Australia vs India. India vs England. IPL. NBA. Euro 2021. Copa América. India vs New Zealand. T20 World Cup. Squid Game. DMX.

Marvel dominó totalmente las búsquedas de películas en Google durante 2021

Pasando a una lista más específica, en 2021 las personas estuvieron especialmente interesadas en las películas de Marvel. La “Casa de las ideas” coló 3 de sus películas entre las 10 más buscadas del año en Google con Eternals, Black Widows y Shang-Chi.

Aun así, las búsquedas de Google también dejan ver que los gustos de los usuarios son bastante variados, pues el resto de las películas del top 10 son de géneros bastante diversos. Así quedó la cosa:

Eternals. Black Widow. Dune. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Red Notice. Mortal Kombat. Cruella. Halloween Kills. Godzilla vs. Kong. Army of the Dead.

Las acciones en la bolsa, el criptomercado y el COVID fueron tendencia entre las noticias de 2021

Respecto a las noticias más buscadas durante 2021 en Google destaca el conflicto en Afganistán, relacionado con la toma de poder por parte de los talibanes en ese país. No obstante, el grueso de la lista se divide en dos grandes temáticas: dinero y COVID.

Sobre el primero destacan búsquedas de noticias referentes al incremento de precios que tuvieron las acciones de AMC y GME hace unos meses, tal como sucedió con las criptomonedas Dogecoin y Ethereum. Por otro lado, el COVID sigue siendo tendencia en el mundo, aunque en 2021 la vacuna tuvo mayor protagonismo que la enfermedad en sí misma. El top 10 de noticias más buscadas en Google durante 2021 quedó así:

Afghanistan. AMC Stock. COVID Vaccine. Dogecoin. GME Stock. Stimulus Check. Georgia Senate Race. Hurricane Ida. COVID. Ethereum Price.

¿Alguna de las búsquedas te sorprendió? ¿Quieres conocer la lista para otros temas como deportes, series, canciones y demás? Puedes consultarla en la web de Google Trends 2021.