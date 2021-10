¿Sabías que Instagram te permite jugar a “Luz roja, Luz verde” de El juego del calamar? Solo necesitas usar el filtro que fue creado por un usuario dentro de la red social.

Si te interesa saber cómo encontrarlo y usarlo, deberás seguir leyendo. Aquí vamos a mostrarte en muy pocos pasos dónde puedes hallarlo, como así también qué es lo que tienes que hacer para poder obtener la victoria dentro de este “macabro” juego.

¿Cómo encontrar el filtro de El juego del calamar en Instagram?

Antes de que te mostremos los pasos que tienes que realizar, es imprescindible que actualices la app de Instagram para evitar problemas al momento de usar este filtro.

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app de Instagram desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez que estés dentro de la red social, tendrás que pinchar sobre la pequeña lupa que se ubica en la parte inferior izquierda de la pantalla.

que se ubica en la parte inferior izquierda de la pantalla. Por consiguiente, deberás pulsar en la barra que dice “Buscar”.

Allí tendrás que escribir el siguiente nombre de usuario: “dude.sg” (sin las comillas). Una vez escrito dicho nombre, deberás pulsar sobre el usuario en cuestión.

Dentro del perfil de Instagram del usuario “dude.sg”, tendrás que pinchar sobre la historia destacada que dice “Red Light”.

que dice “Red Light”. Cuando veas la historia de ese filtro, tendrás que pinchar sobre el nombre que se muestra en la parte superior de la pantalla.

que se muestra en la parte superior de la pantalla. Y, por último, deberás pulsar sobre la opción que dice “Probar”.

En caso de que no te aparezca este filtro, puede que tu cuenta de Instagram tenga algún tipo de problema. Por suerte, existe una solución para que aparezcan todos los filtros de Instagram.

¿Cómo se usa el filtro de El juego del calamar para Instagram?

Usar este filtro de Instagram de forma correcta no es complicado. Básicamente, deberás seguir estos pasos para poder jugar con el filtro “Luz roja, Luz verde” usando la cámara de tu móvil:

Activa la cámara frontal de tu teléfono.

de tu teléfono. Pon tu rostro frente a la cámara delantera de tu móvil.

delantera de tu móvil. Mantén pulsado el botón de grabación .

. Cuando veas la luz verde en el suelo , deberás pestañear la mayor cantidad de veces para poder avanzar.

, deberás pestañear la mayor cantidad de veces para poder avanzar. Cuando esa luz cambie de verde a rojo , tendrás que dejar de pestañear.

, tendrás que dejar de pestañear. Tendrás que realizar esto hasta cruzar la línea de llegada.

No encuentro el filtro de El juego del calamar en Instagram

Si no logras hallar el filtro que te permite jugar a “Luz roja, luz verde” de la serie “El juego del calamar”, no desesperes. Hay países en donde este filtro no está disponible, pues el creador del mismo lo ha habilitado para ciertas regiones.

En caso de que este filtro no aparezca en la cuenta del usuario de Instagram que te mencionamos más arriba, tendrás que abrir el filtro desde el enlace que te dejamos a continuación.

Enlace | Filtro de El juego del Calamar para Instagram

Por último, pero no por eso menos importante, te recomendamos que le eches un vistazo al videojuego de El juego del Calamar para Roblox, título muy divertido que te permitirá vivir en “carne propia” lo que experimentaron los participantes de esta popular serie de Netflix.