Google Play Protect ahora analizará los APK desconocidos en tiempo real

Google Play, la tienda oficial de aplicaciones de Android, siempre está en constante evolución, incorporando nuevas funciones y mejoras. En la actualización de septiembre se ven importantes novedades para los usuarios. Entre estas novedades destacadas, encontramos que ahora Google Play Protect analizará los APK desconocidos en tiempo real.

Esta actualización de Google Play forma parte de los servicios de Google, los cuales también se actualizan para mejorar la experiencia móvil sin necesidad de que el fabricante modifique el firmware. Estas actualizaciones incluyen mejoras en seguridad y privacidad, Google Wallet y gestión del sistema.

Hasta ahora, cuando descargabas una aplicación que aún no había sido escaneada por Play Protect, Google Play te solicitaba enviar la aplicación a Google para su análisis. Sin embargo, a partir de este mes, Google Play Protect comenzará a buscar amenazas en tiempo real durante la instalación de las aplicaciones.

Interesting: Google Play Protect will apparently soon perform real-time threat detection for newly installed "unknown" apps.

Currently, if you sideload an app that hasn't already been scanned by Play Protect, Google Play will ask you to submit the app to Google for analysis. It… pic.twitter.com/mtqa2IfPCx

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 11, 2023