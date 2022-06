Google Maps ya calcula los peajes de tus viajes

La app de mapas de la gran G no para de incorporar nuevas funciones. Recientemente, supimos que Google Maps trabaja en las vistas 3D inmersivas y que mostraría los semáforos y las señales de STOP para ser un aliado en la conducción de sus usuarios. Pues bien, ahora se ha revelado otra nueva función que llegará a la popular app de Google.

A través de su blog, los de Mountain View ha confirmado la llegada de una nueva función que muestra la cantidad de dinero que pagarás en peajes al viajar. Así es, ahora la app que usas al conducir no solo te ayudará a llegar a tu destino, sino que ahora te permitirá planear económicamente tus viajes.

Esta función, que fue anunciada a mediados del mes de abril, ha comenzado a llegar a la app tanto en su versión para Android como para iOS. Según Google, utiliza información confiable proporcionada por autoridades locales para calcular los gastos en peaje al realizar un recorrido en coche.

Incluso, la app de mapas de la gran G ofrece una opción para buscar la ruta a tu destino en la que evites los peajes. Esto puede resultar de gran ayuda si quieres ahorrar algo de pasta al viajar. Además, usarla es muy fácil, aquí arriba te dejamos una imagen sobre cómo encontrar esta función.

For the planner friend: this new feature is for you. 🙏

Now when you’re planning trips big and small, you can check estimated toll prices before you pick a route—and spend what you save on road snacks. pic.twitter.com/Lfy8s2TXQU

— Google Maps (@googlemaps) June 13, 2022