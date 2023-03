Aparentemente, Google no tuvo éxito suficiente con las Google Glass. El 15 de marzo de 2023, Google anunció que dejará de vender Glass Enterprise Edition. “Gracias por más de una década de innovación y colaboración”, escribió la empresa en el sitio web del producto.

Según el centro de soporte de Google, las Google Glass recibirán soporte hasta el 15 de septiembre de 2023. La aplicación Meet on Glass preinstalada (servicio de videoconferencia de Google en las gafas), no recibirá actualización y podría dejar de funcionar en cualquier momento después esa fecha. La compañía también dice que continuarán reemplazando dispositivos según el proceso actual hasta esa fecha.

Las primeras Google Glass orientadas al consumidor se lanzaron hace unos diez años y rápidamente capturó la imaginación de los entusiastas de la tecnología. Pero, a pesar de ello, el proyecto Glass de Google nunca tuvo el auge esperado. La cámara incorporada dio lugar a peleas por la privacidad, y el producto se convirtió en el blanco de las bromas en la televisión nocturna.

Alrededor de cuatro años después de que estuvo disponible por primera vez, Google lanzó una versión reiniciada de Glass para empresas, Google Glass Enterprise Edition. Esta estaba dirigida a los trabajadores de las empresas, quienes podían usar la ayuda de la realidad aumentada para hacer sus tareas. El producto fue diseñado para ser más cómodo de usar y con la capacidad de soportar los rigores de los entornos de trabajo. También tenía una pantalla más grande, un diseño plegable y un procesador más rápido.

Finalmente, en 2019, Google lanzó las gafas Glass Enterprise Edition 2, que se veían prácticamente iguales a sus predecesoras, pero venían con hardware y software más potentes.

Es probable que Google tenga un nuevo comienzo con una tecnología de visualización más moderna en los próximos años. Podría ser un par de gafas de realidad aumentada que se basarán en el uso de anillos inteligentes, un rumor que estuvo corriendo el mes de diciembre de 2022. Es probable que la tecnología provenga de North, un fabricante de gafas inteligentes que Google adquirió en 2020.

También podrían ser unas gafas de realidad mixta en las que, según se filtró en enero de este año, Google está trabajando. Su nombre en código es Proyecto Iris y podría ser similar al Meta Quest Pro. Más importante que el hardware que tendrán, podría ser el sistema operativo XR que Google está desarrollando para el dispositivo y que podría usarlo para diferenciarse de Meta y Apple.

