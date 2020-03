Google siempre está renovando sus servicios para hacerlos más intuitivos, con funciones más útiles o para adaptarlos a nuevas tendencias de diseño. Al Asistente de Google aún no le había tocado, pues mantenía los mismos cánones de diseño de Google Now, pero esto pronto dejará de ser así.

Según han dejado ver algunas capturas de pantalla filtradas, Google estaría próxima a estrenar un nuevo diseño para su asistente. Las modificaciones estarían en periodo de prueba, por lo que unos pocos pueden disfrutarla, aquí dejamos todos los detalles que conocemos.

Como mencionamos, hasta ahora Google Assistant había mantenido el aspecto de Google Now, pero este necesitaba mejorar. Ahora, la compañía ha decidido darle un lavado de cara a su servicio, y están probando un tablero con degradados, organización cronológica y con menos distracciones.

La nueva pestaña de actualizaciones reduce el saludo inicial, y elimina todos los apartados y tarjetas de sugerencias que eran una distracción para el usuario. Google quiere centrar esta pestaña en lo esencial únicamente, por lo que reduce toda la información a dos cosas: el clima y los próximos eventos que tengas agendados.

La sección superior estará dedicada al día actual, mientras que las siguientes tarjetas se dedicarían a avisarte las cosas que has guardado como recordatorios para próximos días, semanas, e incluso meses. Google apuesta por un contenido dinámico, donde cada tarjeta refiera a tus necesidades y seas tú quien marque el ritmo, y no a sugerencias innecesarias.

This is how the cards behave. pic.twitter.com/GvC06VoOOT

— Eduardo Pratti 🌹 (@edpratti) October 31, 2019