Geoffrey Hinton, el padrino de la IA, ha sido durante mucho tiempo una figura central en el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Conocido por su trabajo en redes neuronales, Hinton ha estado detrás de algunos de los avances tecnológicos más significativos en las últimas décadas. Pero ahora, el genio de la IA deja su cargo en Google por temor a su creación.

Este científico informático estuvo en Google desde marzo de 2013, cuando el gigante tecnológico adquirió DNNresearch Inc., su compañía en ese momento. Pero tras 10 años, Hinton reveló en una entrevista al The New York Times su salida de Google. El pionero de 75 años dice que una parte de él ahora lamenta el trabajo de su vida.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.

— Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 1, 2023