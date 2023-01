París recibió hace nada una exposición de arte de Genshin Impact en donde se puede ingresar sin pagar nada. Tal como suena, Hoyoverse no pretende dejar desatendidos a sus fans, y ha decidido liberar un evento en donde piezas de arte hechas por la empresa y por la propia comunidad se exponen a la vista de todos.

La exhibición de arte llamada «The Endless Adventure in Teyvat» se lleva a cabo en la Galería Joseph y es algo que sus aficionados no se pueden perder. En ella se encuentran diferentes obras maestras, entre ellas alrededor de 40 piezas de arte conceptual, bocetos, modelos, notas realizadas por los desarrolladores, así como vídeos y la banda sonora original. Y no solo se centran en los personajes que componen la historia de Teyvat, sino además el intrincado así como colorido mundo que los rodea.

El museo de arte de Genshin Impact expone contenido nunca antes visto

Siendo una experiencia imperdible para los fanáticos de Genshin Impact, la empresa detrás ha decidido ofrecer en esta exhibición piezas de arte que no se habían visto antes. Entre ellas, una maqueta 3D de 14 m² del mundo de Teyvat, donde se desarrolla la historia, con todos sus relieves, montañas y ciudades reveladas hasta ahora, siendo la última Sumeru.

De la misma forma, han incluido alrededor de 16 artes conceptuales para revelar más detalles sobre las diferentes naciones, las historias que rondan cada una de ellas, así como las criaturas que las habitan. Entre otras piezas que despiertan el interés se encuentran réplicas en tamaño real, junto a anotaciones e información proveniente de los propios desarrolladores.

Genshin Impact es un juego que, a estas alturas, comprende un mundo bien desarrollado y rico en historia. Cada vez se llena de más y más anécdotas fantasiosas repletas de creatividad, lo que forma parte del atractivo principal de este título. La exhibición de arte en París es una muestra clara de la cantidad de información que se puede obtener incluso en la vida real, visitando los eventos patrocinados por Hoyoverse.

¿Cómo entrar al museo de arte de Genshin Impact en París?

La exhibición se estrenó este 4 de enero, y pretende seguir todos los días que siguen hasta el 10 de enero en un horario de 9:00 am a 8:00 pm. La entrada es gratuita, y existe además la opción de registrarte en el evento desde la página web, aunque no es obligatorio. Sirve más bien para un censo estadístico del éxito del museo, que hasta ahora tiene 14 mil personas registradas.

No es la primera vez que Genshin Impact se acerca al mundo real, pero sí en forma de arte. Anteriormente, habíamos visto su colaboración con marcas de móviles como sucedió con el Galaxy Z Fold 4. Se encuentra entre los juegos más populares de su temática, seguido muy de cerca por otros títulos similares. Antes, te sugerimos 5 alternativas a Genshin Impact que son de temer para la empresa.

Entre otras maravillas artísticas que pretenden presentar, están 14 bandas sonoras originales, creados por músicos de renombre. Entre ellos: la Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Sinfónica de Shanghái y la Orquesta Filarmónica de Tokio.

¿Te vas a perder esta oportunidad de vivir más de cerca el mundo de Teyvat?

Fuente | Pocketgamer