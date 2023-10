Samsung es uno de los principales fabricantes de móviles del mundo, y su serie Galaxy S es una de las más populares. Es por ello que el lanzamiento de la serie Galaxy S24 de Samsung en enero próximo ha generado gran expectación en el mundo de la tecnología. Samsung parece tomar en serio la competencia con Apple, optando por un enfoque audaz en el diseño de sus próximos dispositivos.

Las últimas filtraciones indican un cambio importante: la posible adopción de titanio para la serie Galaxy S24, mientras se mantiene la parte trasera de vidrio para permitir la carga inalámbrica. Este movimiento recuerda a la estrategia de Apple con su serie iPhone 15, que también incorpora titanio en su diseño.

The Galaxy S24, S24+, and S24 Ultra all have titanium frames.

Según un reciente rumor, parece que Samsung va a apostar por el uso del titanio en los Galaxy S24+ y Galaxy S24 Ultra. Este representa claramente un avance, buscando competir con Apple, que ha optado por emplear titanio en sus modelos profesionales. No obstante, debemos tomar esta información con precaución hasta que sea confirmada oficialmente.

Unfortunately, the S24 standard model does not feature PVD coating, and PVD coating is only applied to the Plus and Ultra models. https://t.co/nTbj2nE3hJ

— Revegnus (@Tech_Reve) October 5, 2023