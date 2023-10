Al parecer, no fueron suficientes las restricciones implementadas a principios de este año para los jugadores de Fortnite en móviles. Epic Games acaba de anunciar una nueva mala noticia que limita (aún más) a quienes juegan al Battle Royale en Android. Y es que, a partir de la versión 28.00 del juego, el mismo dejará de ser compatible con Android 9.0 Pie y versiones anteriores.

Actualmente, según los últimos datos de distribución de Android, la versión 9.0 de Android está presente en un 12,30 % de los usuarios de este sistema operativo, siendo la cuarta más utilizada. Por tanto, muchas personas perderán el acceso a Fortnite desde su móvil o tablet, aunque Epic Games ya ofrece una solución para que puedan seguir jugando.

Android 9 se despide de Fortnite: Epic Games deja de darle soporte a partir de la versión 28.00

Cabe aclarar que, al momento de escribir este artículo, la última versión de Fortnite disponible es la 26.30, la cual es compatible con Android 9.0 Pie. Es a partir de la actualización 28.00 que los jugadores tendrán que usar un móvil o tablet con Android 10 o posterior para seguir jugando al juego de forma nativa sin problemas.

No sabemos cuándo llegará la versión 28.00 de Fortnite, pero de todas formas no debes tener prisa en cambiar de móvil. Y es que Fortnite no dejará de funcionar de inmediato en Android 9 cuando llegue la actualización 28.00, sino que dejará de recibir soporte, lo cual empeorará su rendimiento con el paso del tiempo hasta que resulte imposible jugar.

Hay una solución para quienes no puedan actualizar a Android 10

Si tu móvil ya no recibe más actualizaciones de sistema y no puedes permitirte comprar uno nuevo, no te preocupes. Podrás seguir jugando a Fortnite usando servicios de juegos en la nube como Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW y Amazon Luna. Estos servicios no ejecutan el juego en tu dispositivo, sino en la nube, por lo que no dejarán de ser compatibles con Fortnite a partir de la versión 28.00.

De hecho, para muchos, la mejor manera de jugar a Fortnite en Android e iOS es a través de servicios de juegos en la nube porque permiten jugar a 60 FPS con muy poco lag si tienes una buena conexión a Internet. ¡No hay mal que por bien no venga!

Fuente | Portal de noticias oficial de Fortnite