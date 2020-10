OnePlus tiene una excelente reputación en lo que respecta a actualizaciones de Android. La compañía china es uno de los fabricantes que menos tarda en actualizar sus móviles a las nuevas versiones de Android mediante su capa de personalización OxygenOS. De hecho, los OnePlus 8 y 8 Pro ya han comenzado a recibir OxygenOS 11 basado en Android 11, por lo que muchos usuarios ya empiezan a preguntarse cuándo sus OnePlus de generaciones anteriores recibirán Android 11.

De acuerdo a un portavoz de OnePlus que habló con Android Authority, los próximos móviles que recibirán OxygenOS 11 serán los OnePlus 7, 7 Pro, 7T y 7T Pro. Este cuarteto iniciará el 2021 con una nueva versión de Android, ya que OnePlus tiene planes de actualizarlos a Android 11 en diciembre de este mismo año. En teoría, los primeros que recibirán esta actualización serán los OnePlus de la serie 7T y luego llegará a los de la serie 7.

El OnePlus Nord no actualizará a Android 11 este año

Con esta noticia, ya hemos confirmado la llegada de Android 11 a todos los OnePlus del año pasado y a casi todos los OnePlus de este año. Y es que, como mencionamos antes, los OnePlus 8 y 8 Pro ya están recibiendo Android 11, mientras que el recién lanzado OnePlus 8T viene de fábrica con OxygenOS 11. Por tanto, solo nos faltaría saber cuándo actualizará el gama media de la familia, el OnePlus Nord.

De momento, la compañía china no ha dicho cuándo este móvil recibirá Android 11, pero en vista de que tienen que trabajar en la actualización de cuatro móviles (más sus variantes 5G y el 7T Pro McLaren) para finales de este año, lo más probable es que el OnePlus Nord se actualice a Android 11 en 2021. Eso sí, esto aún no ha sido confirmado de manera oficial.

La buena noticia para todos es que, tras lanzar el OnePlus 8T sin servicios de Facebook preinstalados, OnePlus está volviendo a sus orígenes. La compañía ha escuchado a los usuarios y ha decidido no lanzar más móviles con servicios de Facebook preinstalados, según lo que declaró a Input un portavoz de OnePlus. No hay que olvidar que uno de los grandes atractivos de esta marca siempre ha sido la ausencia de bloatware (aplicaciones que no se pueden borrar) en sus dispositivos. Sin embargo, últimamente OnePlus estaba instalando apps de Facebook en OxygenOS como si fuesen de sistema.

Además de las actualizaciones, OnePlus está trabajando en su primer smartwatch

Otra buena noticia para los fanáticos de esta marca es que muy pronto lanzarán su primer smartwatch. La propia OnePlus en un tuit ha confirmado que el OnePlus Watch es una realidad, aunque no revelaron muchos detalles al respecto. Recordemos que, de hecho, OnePlus creó un smartwatch en 2016, pero nunca fue lanzado porque la compañía no quería añadir a su ecosistema de dispositivos un producto flojo.

Ahora parece que OnePlus ha creado un smartwatch del que están más seguros de su calidad, por lo que muy pronto lo veremos en el mercado. Así que mantente atento a Androidphoria pues en cualquier momento tendremos toda la información del OnePlus Watch.