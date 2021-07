En Facebook es muy común que las personas compartan las publicaciones que les gustan de páginas o de otros usuarios. Según reporta el medio SmartWorld, la famosa red social ha comenzado a limitar esta función sin ningún tipo de razón. A los usuarios se les está impidiendo compartir algunas publicaciones sin que estas tengan contenido censurable o algo que justifique el bloqueo de esta función.

Incluso, de acuerdo a los reportes que podemos encontrar en Downdetector, Facebook también está aplicando restricciones al momento de publicar un GIF en la sección de comentarios de una publicación que ha sido compartida varias veces. De hecho, hay muchos testimonios de usuarios (principalmente de Europa) que han sido baneados de Facebook por compartir una publicación. ¿Por qué está ocurriendo esto? Lo analizamos a continuación.

Facebook está limitando cuentas por compartir publicaciones, ¿por qué?

De momento, no se sabe a ciencia cierta por qué Facebook está bloqueando temporalmente la función de compartir publicaciones para algunos usuarios. Se cree que depende del número de publicaciones compartidas: si es demasiado alto, podría activarse el bloqueo que es como un shadowban a lo Instagram ya que no te avisan. Ahora bien, ¿cuál es el máximo de publicaciones que deberías compartir al día? No lo sabemos, ya que la red social se reserva esa información.

Una de las normas de Facebook indica lo siguiente: “Facebook impone limitaciones para evitar el uso indebido de nuestras funciones y para proteger a los usuarios del spam y la intimidación… Las limitaciones se basan en diferentes elementos, como la velocidad y la cantidad, pero no podemos proporcionar más información sobre los límites vigentes“.

Sin embargo, muchos de los usuarios que se quejan de la repentina limitación de la función de compartir publicaciones, realmente no están haciendo spam ni abusando de la función. La mayoría no ha variado la cantidad de publicaciones compartidas al día ni han infringido las normas, por lo que es muy probable que se trate de un bug o error de la plataforma.

También existe la posibilidad de que Facebook haya introducido un cambio en el algoritmo que supervisa la plataforma y no ha salido como esperaban. Y es que hay casos de usuarios que, por compartir una publicación de una página deportiva que explicaba cómo la defensa italiana había neutralizado al atacante Romelu Lukaku (en un partido de la Eurocopa), recibieron un baneo de 1 mes por compartir “contenido que incita al odio”.

Y como ese hay muchos otros casos que demuestran que el algoritmo de Facebook se ha vuelto super sensible. En fin, esperemos que la red social corrija estos errores pronto. Si emiten un comunicado oficial al respecto, te lo haremos saber. Por ahora, evita compartir publicaciones si no quieres que limiten tu cuenta de Facebook.