Desde hace un par de años Qualcomm mantiene el dominio absoluto del mercado de chips para dispositivos móviles. Sin embargo, hace poco comentábamos que esto podría cambiar en 2021 porque Samsung y MediaTek trabajan para batir a Qualcomm.

Pero parece que la cosa se complica para la firma surcoreana, ya que lo que muchos tomábamos como una realidad al final no sucederá. El nuevo Exynos 1000 del Galaxy S30 (o S21) no tendrá GPU AMD y probablemente se quede atrás una vez más.

Desde 2019 se conoce que Samsung y AMD llegaron a un acuerdo para trabajar juntos durante varios años. ¿La idea de esta alianza? Que Samsung lanzara algunos procesadores para móviles con chips gráficos AMD Radeon. Esta noticia convulsionó a los amantes de Android, ya que se pensó que Samsung tendría pronto un SoC para competir cara a cara con los Snapdragon 800.

Todo el mundo daba por hecho que el primer retoño de ese acuerdo sería el nuevo Exynos 1000, pero parece que al final no sucederá. Según una publicación en Twitter del insider Ice Universe, el SoC que llevará el futuro Galaxy S30 no tendrá chip gráfico AMD Radeon, pero no es lo único.

It is expected that next year's Exynos1000 will still lose to Snapdragon 875, whether it is CPU or GPU, but it is certain that the gap is narrowing. Samsung adopt AMD GPU in 2022, but at the same time Qualcomm will also significantly update GPU to Adreno7, so everything is possi

— Ice universe (@UniverseIce) August 27, 2020