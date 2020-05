Microsoft quiere volver a dar pelea en el campo de la telefonía móvil. Y es que, después de algún tiempo fuera de la competencia, la compañía promete regresar con más fuerza. Esta vez recibimos la noticia de la filtración de las especificaciones del Surface Duo, el nuevo móvil de plegable de la empresa de Bill Gates. ¡Aquí te lo contamos todo!

Las especificaciones de la Surface Duo ya están al descubierto

Microsoft, había mantenido, hasta ahora, un gran hermetismo con respecto a la mayoría de los detalles en torno a la Surface Duo, su nuevo móvil plegable de pantalla dual. Y aunque a decir verdad, las especificaciones no sorprenden demasiado, han causado una gran expectativa:

Pantalla doble AMOLED de 5.6 pulgadas con relación de aspecto 4: 3 y resolución de 1800×1350 px.

con relación de aspecto 4: 3 y resolución de 1800×1350 px. Procesador Qualcomm Snapdragon 855.

6 GB de memoria RAM.

de memoria RAM. 64/256 GB de almacenamiento interno.

de almacenamiento interno. Cámara trasera de 11 MP con apertura f/2.0.

con apertura f/2.0. Batería de 3460 mAh con carga rápida a través de USB tipo C.

con carga rápida a través de USB tipo C. Android 10.

Como puedes ver, las especificaciones de la Surface Duo de Microsoft no son las más impresionantes, pero no cabe duda de que puede ofrecer un excelente rendimiento. Lo que más llama la atención es la incorporación del procesador Snapdragon 855, en lugar del Snapdragon 865. Sin embargo, este sigue siendo un excelente chipset con un gran rendimiento y eficiencia, que además podría permitir que la Surface Duo tenga un precio ligeramente más bajo.

Su única cámara de 11 MP, ubicada encima de la pantalla derecha te permitirá tomar las mejores fotos y grabar los mejores vídeos videos tanto desde la parte posterior, como la frontal del dispositivo. En cuanto a conectividad, se habla de que no admitirá la red 5G, alcanzando un máximo de 4G LTE en su lugar.

¿Qué más sabemos sobre la Surface Duo?

El dispositivo se lanzará con Android 10, pero se espera que pueda actualizarse a Android 11 con relativa rapidez. Microsoft tiene como objetivo finalizar las aplicaciones que se instalarán previamente en la Surface Duo a principios de junio, y terminar de pulir el sistema operativo que acompañará al nuevo smartphone de la compañía.

Todas las aplicaciones propias de Microsoft que vendrán preinstaladas en la Surface Duo admitirán abarcar ambas pantallas y tendrán la capacidad de arrastrar y soltar entre dos aplicaciones diferentes, cuando corresponda. No todas las aplicaciones de terceros en Android admitirán esta funcionalidad, ya que dependerá de los desarrolladores implementarlas o no.

Hasta el momento no se conoce ninguna información sobre su precio, sin embargo no se espera que sea un móvil demasiado barato. No hay confirmación sobre su fecha de lanzamiento, pero todo parece indicar que se llevará a cabo en los próximos meses de este año 2020.

Fuente | Windows Central