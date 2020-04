La portabilidad telefónica es la posibilidad de cambiar de empresa de telefonía manteniendo tu número. En España esto es algo bastante común, sin embargo, el pasado 17 de marzo el Gobierno español decidió prohibirlas todas. ¿La razón? Como una medida en favor del aislamiento social que requiere la lucha contra el Coronavirus.

No obstante, la decisión no cayó demasiado bien a los operadores, que expresaron su rechazo ante la medida. Ahora, el Estado español ha decidido echar para atrás la decisión y rectificar. Nuevamente se permiten las portabilidades numéricas móviles, pero el decreto llega con un truco.

España vuelve a permitir las portabilidades telefónicas durante la pandemia

Luego de un nuevo debate, El Gobierno español levantó el veto a las portabilidades numéricas. En el Real Decreto-ley 11/2020, de fecha 31 de marzo, el Estado decide permitir el cambio de empresa de telefonía, siempre y cuando no se requiera que el cliente se dirija a la sede de un operador o a un agente autorizado, o que la empresa envíe a un técnico a casa del usuario.

Para el caso de la portabilidad móvil, esto no representa mayor problema, ya que no se requiere la presencia de técnicos para realizar el proceso. En ese caso, los operadores pueden solventar el cambio enviando la nueva SIM a través de correo, una vez el cambio de red se haya realizado.

La portabilidad de paquetes convergentes se puede realizar, pero se haría con un truco legal

Tanto en el decreto original como en el nuevo, el texto prohíbe las portabilidades en paquetes convergentes (fibra + móvil + fijo + televisión), pero hay diferencias en la redacción que pueden usarse como un vacío legal.

En el decreto del 17 de marzo, al no poderse hacer portabilidades móviles de ninguna manera, sería imposible hacer cambios de operador. No obstante, como ahora se permite el cambio siempre que no haya movilización de personas, las compañías podrían valerse de un truco para hacer portabilidad de paquetes convergentes.

Aunque las portabilidades fijas requieren la presencia de técnicos, el decreto no regula las altas y bajas de servicio. Con esto, los operadores pueden portar paquetes convergentes al dar de alta una nueva línea fija, y luego portar los números móviles. En ese caso, el usuario daría de baja su línea fija anterior, perdiéndola, pero eso no tiende a ser un problema mayor para muchos.

La decisión se toma por presión de algunos operadores, pero los problemas continúan

El cambio se dio luego de que varios operadores se quejaran de la medida, en especial los más pequeños. Su alegato era que la medida afectaba negativamente a su negocio, pues se cerraba la posibilidad de que los usuarios migraran a sus servicios, que en general tienden a ser más económicos.

No obstante, el nuevo decreto tampoco dejó felices a todos, y ahora son los grandes operadores los que se quejan. Pero su molestia se dirige hacia el truco de las portabilidades convergentes. Para Vodafone, esta decisión “podría poner en riesgo la capacidad de los operadores de atender las actividades relacionadas con asegurar el servicio y garantizar la conectividad”. Además, la compañía agrega que se desvían recursos limitados hacia actividades promocionales que deberían tener “un interés de segundo orden”.

Por una parte, este nuevo decreto beneficia al usuario, algo que aplaudimos. Por el otro, también deja en evidencia que el Estado español debe cuidar un poco más la redacción de sus textos, ya que se prestan a interpretaciones que pueden terminar en vacíos legales.

¿Qué piensas sobre esto? ¿Te parece correcto o estás del lado de no permitir ningún tipo de convergencia?