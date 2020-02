Enviar y recibir dinero con el móvil es cada vez más común. Tecnologías como el NFC, incluidas cada vez en más smartphones, como estos Xiaomi; el clásico código QR; las criptomonedas; o tan solo nuestras cuentas en plataformas como PayPal o Bizum, son suficientes para poder movilizar nuestro dinero sin problema.

Servicios y tecnologías de pago electrónico existen por docenas, y cada día la lista aumenta más con nuevas opciones. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que pronto podrás enviar dinero por WhatsApp? Pues sí, todo apunta a que próximamente será una realidad en España.

Los pagos por WhatsApp no son algo nuevo, de hecho, llevan probándose en el mercado Indio más de un año. Específicamente, es una opción que se habilitó a principios de 2018, y ha sido muy bien recibida por los usuarios.

Mark Zuckerberg, dueño de Facebook Inc. afirmó hace ya tiempo que la prueba fue un éxito. “Las personas que han probado el servicio han dejado comentarios muy positivos. Todas las señales apuntan a que mucha gente querrá usar este sistema. En los próximos cinco años, nos centraremos en construir el ecosistema empresarial en torno a la mensajería en WhatsApp y Messenger”.

El período de prueba abarcó más de un millón de usuarios en India, lo que permitió pulir la plataforma y dar paso a una prueba en Estados Unidos. Ahora, los desarrolladores consideran que los fallos de seguridad se han reducido lo suficiente, y que es momento de lanzar la plataforma oficialmente en otros países.

