El emulador AetherSX2 cierra: su creador abandona el proyecto

El proyecto del emulador AetherSX2 estaba resultando muy prometedor para jugar títulos clásicos del PS2 en los móviles, aunque por desgracia, ya no tendremos más actualizaciones. No hace mucho su creador anunció que dejaría de trabajar en este proyecto de forma indefinida, lo que significa que no recibirá más cambios de ningún tipo para corregir errores.

¿El motivo? Tristemente, algo que generaron los propios usuarios del emulador. Entre la despedida sin fecha de retorno de Tahlreth, creador del proyecto, dejó claras las razones de su decisión. La nota es lo único que se puede visualizar en la página oficial de AetherSX2, y en ella cita que su retiro es debido a «incontables demandas, quejas, y ahora, amenazas de muerte».

Un recurso prometedor que se arruina por la toxicidad en Internet

Los mensajes abusivos no son algo nuevo en esta historia. Desde que empezó el proyecto, su creador y único responsable al frente recibía diferentes mensajes negativos de personas en su correo. La mayoría parecía tener una expectativa poco realista de un proyecto que se estaba haciendo solo por hobby.

Las quejas, demandas y amenazas, sumadas a la multitud de cuentas falsas que empezaron a rondar por las redes sociales, fueron quitándole poco a poco el interés al creador por continuar con su proyecto. Antes de dar la noticia definitiva, ya había comentado anteriormente que estaba perdiendo la motivación inicial.

«AetherSX2 siempre fue considerado como un hobby entretenido para mí, no un recurso con ánimo de lucro. No tiene sentido que continúe trabajando en un hobby que ya no me parece divertido.» Escribió Tahlreth en la página de AetherSX2 como parte de su despedida. Luego advirtió sobre la cantidad de cuentas usando el nombre de su proyecto sin autorización que rondaban por las redes y que son falsas.

El emulador AetherSX2 continúa funcionando, pero sin ningún soporte detrás

Que el proyecto de AetherSX2 cierre, no significa que ya no tendremos disponible el programa. Todavía se puede descargar desde la página oficial, e incluso a través de Google Play. La última actualización hecha por su creador permanece vigente, pero no seguirán apareciendo parches que arreglen posibles errores en el programa. Si te interesa probarlo para jugar desde el móvil juegos de PS2, todavía puedes.

Resulta una verdadera lástima ver este tipo de proyectos acabarse de repente por una mala comunicación por parte de su propia comunidad. Algo que por desgracia llega a ser el pan de cada día de los desarrolladores cuando abren proyectos por diversión y lo vuelven público.

No se sabe a ciencia cierta si el proyecto retomará su curso en un futuro, pues el creador no comentó nada al respecto más que lo dejaba indefinidamente. De cualquier forma, ningún tipo de hobby puede justificar comprometer el bienestar mental de una persona.

Y tú, ¿qué opinas?

Fuente | Droidgamers