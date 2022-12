Gracias a aportaciones gratuitas de desarrolladores aficionados a los juegos móviles es que tenemos recursos tan buenos como el emulador AetherSX2, diseñado para correr en dispositivos Android todos los títulos que estaban disponibles para la PlayStation 2. Es como viajar al pasado, revivir la nostalgia y divertirte desde tu móvil sin necesidad de desempolvar la consola.

Desde su aparición, este emulador ha ido creciendo, arreglando bugs, mejorando la experiencia de usuario, etc. Mientras más avanzado sea tu dispositivo, mayores probabilidades tendrás de poder correr todos los juegos. Sin embargo, ¿sabías que puedes utilizar tu móvil de gama baja para jugar a algunos títulos famosos? A continuación encontrarás 10 sugerencias para jugar con AetherSX2 en dispositivos Android gama baja.

¿Qué tipo de Android de gama baja sirve para jugar a juegos de PS2 con AetherSX2?

Aunque la premisa habla de móviles gama baja, lo cierto es que no todos podrán cumplir con los requisitos para reproducir estos juegos usando AetherSX2, los juegos que recomendaremos fueron probados en una Galaxy Tab S6 Lite, cuyo procesador es un Exynos 9611. Cualquier dispositivo por debajo de esto, probablemente no podrá hacer funcionar los juegos.

No obstante, todo está en probar. Quizás realizando configuraciones rápidas o reduciendo el consumo de recursos sea posible jugar a los títulos PS2 a pesar del procesador de tu móvil. Lo ideal es que la velocidad del juego no baje de 75%, y con eso, debería ser suficiente.

Los 10 mejores juegos para jugar con AetherSX2 en móviles de gama baja

Ahora sí, es tiempo de revivir la nostalgia. Verás en la siguiente lista los 10 títulos de videojuegos de PlayStation 2 que se pueden jugar en móviles Android de gama baja, para que los pruebes usando el famoso emulador AetherSX2.

Age of Empires II: The Age of Kings, uno de los mejores juegos de estrategia jamás olvidado

Este es uno de esos juegos que desafiaba la calidad de los gráficos en tiempos anteriores a los que conocemos hoy en día. Age of Empires II: The Age of Kings fue y sigue siendo muy apreciado actualmente. Teniendo una jugabilidad amigable, en donde pondrás a prueba tu capacidad de estratega para hacer crecer tu imperio mientras te enfrentas a otros enemigos.

Así quieras revivir la nostalgia de un juego que disfrutabas de niño, o probar el estilo que ahora se considera también retro para conocer joyas clásicas desde tu móvil, este juego estará a la orden del día para ayudarte a pasar tus horas de esparcimiento de la mejor forma. En muchas páginas web de videojuegos, como Metacritic, posee una puntuación que no baja de los 90.

Bloody Roar 3, la inolvidable pelea entre hombres bestia

Entre los clásicos de pelea, la saga de Bloody Roar forma parte de los inolvidables. En este caso, el juego de PS2 ofrece no solo gráficos que en su momento eran de los mejores. También se añadieron mejoras que antes no se habían visto, como la capacidad de arrojar a tus oponentes a través de paredes y no solo pegándoles sin interactuar con el espacio.

Ni qué decir de las reconocidas transformaciones de cada personaje, en donde entra en juego la bestialidad. Puedes elegir entre 14 hombres bestia, encontrándose entre ellos el hombre lobo, hombre tigre, mujer conejo, hombre zorro e incluso hombre topo. Cada uno con su propio juego de combos con patadas y puñetazos, junto a movimientos especiales exclusivos.

Deus Ex, el juego que no es tu típico shooter en primera persona, sino algo más

Sumergiéndote en un futuro distópico con un distinguido estilo steampunk, Deus Ex te pone en la piel de un agente de las Naciones Unidas, investigando una conspiración que lleva muchos años en marcha y amenaza con hacerse con el control mundial.

Lo más atractivo de Deus Ex no es su sistema de juego, centrado en el shooter en primera persona. Más bien es el cuidado de sus desarrolladores por cada detalle del mundo que han creado. La historia también es capaz de dejarte inmerso en cada capítulo por el que vas avanzando, siendo que todo a tu alrededor enriquece el universo de Deus Ex, incluidos los propios NPC que siempre tendrán algo que contarte.

Dragon Quest V: The Heavenly Brid, la aventura continúa

Aunque no es tan famoso como en Oriente, Dragon Quest es uno de los títulos clásicos que muchos consiguieron jugar en su infancia. En esta entrega, vivirás una aventura con eventos desafortunados que irán forjando al protagonista de la historia, mientras sube de nivel junto a su equipo y va obteniendo nuevas habilidades y mejoras.

La ambientación continúa la tradición de los anteriores Dragon Quest sin variar mucho. Se trata de un videojuego que, aun teniendo gráficos humildes, puede llegar a distraerte por un rato largo gracias a su historia y las diferentes actividades que irás descubriendo mientras más explores.

Final Fantasy X, revive la aventura de Tidus con sus gráficos intactos

Uno de los Final Fantasy más queridos es sin duda el X. Y por eso no podría faltar entre los mejores títulos a revivir desde tu móvil de gama baja. Volverás a experimentar las mismas aventuras de Tidus y su party, mientras exploras un mundo lleno de magia y con una historia única.

Final Fantasy X marcó el paso de Square Enix a los gráficos en full 3D, otra de las tantas cosas que despertaron el interés de sus jugadores en esos tiempos. Aun en estos días, continúa vigente el fanatismo por la historia no solo en Japón, sino en el resto del mundo.

Kingdom Hearts, el inicio de una saga inolvidable

Y hablando de títulos inolvidables llenos de magia e historias inolvidables, el comienzo de la saga de Kingdom Hearts no se queda atrás. Separado tan solo un palmo de las historias de Final Fantasy y aliándose con Disney, esta entrega mostró en su momento una temática un tanto diferente, refrescante para los fans de Final Fantasy, en donde se sumergen con sistemas más amigables en mundos donde, uno tras otro, vas encontrándote con personajes de Disney a la vez que los más icónicos de Final Fantasy, todos con su propia historia.

Shin Megami Tensei: Persona 3, una de las historias más queridas en el universo de Persona

Otro juego icónico de la PS2 que no se puede olvidar. En Persona 3, formarás parte de un escuadrón especial en un colegio para investigar la Hora Oscura. Un momento específico del día en donde pocas personas son conscientes y en el que monstruos aparecen para atacar. Con la manifestación del yo interior es como se les combate, conocido también como “Persona”.

Este título tiene una historia bien elaborada, con un sistema de juego que para su tiempo era de los mejores. Siempre te pondrá a prueba para hacer estrategias con las cuales vencer a los jefes, mientras además disfrutas de la cuidada y bien apreciada banda sonora.

Ford Racing 3, un clásico juego de carreras

En su momento, Ford Racing 3 acompañó a muchos infantes para entretenerse y conocer más del mundo de los automóviles junto a las carreras a alta velocidad. Fue la inspiración para muchos. También representa uno de los títulos que Ford ha utilizado para vender sus famosos modelos de coches, haciéndolos lucir atractivos con diferentes diseños llamativos.

Como en todo juego de carreras, aquí podrás seleccionar el coche de tu preferencia de entre 55 modelos disponibles. A este es posible cambiarle el color con ciertas opciones o dejarlo tal como está. Cada coche tiene sus mañas, y será explorando que podrás descubrir con cuál te sientes más cómodo.

De cualquier forma, te permitirán viajar a través de pistas de velocidad con libertad, compitiendo frente a frente con otros corredores manejados por una computadora. En sí, no se diferencia demasiado de los clásicos juegos de carrera de esos tiempos, sin embargo, por tratarse de Ford, a muchos les encantaba.

Silent Hill: Shattered Memories, la aventura de miedo que intrigó a muchos

La saga de Silent Hill tiene múltiples títulos fascinantes, y Shattered Memories es uno de ellos. Entrarás en la piel de Harry Mason, un hombre que desafortunadamente estrella su coche cerca del pueblo de Silent Hill y pierde parte de sus recuerdos. Esto no lo detiene de saber que su hija estaba con él, pero ahora se encuentra desaparecida.

En medio de una tormenta helada, tendrás que adentrarte en el misterioso pueblo, donde abundan las desapariciones. Con el ideal de encontrar a tu hija en mente, tendrás que ir desentrañando los misterios, enfrentándote a monstruos terroríficos y congeniando con diferentes personajes cuyas historias también tienen algo que decir.

El misterio, la sorpresa y el terror forman parte de la gracia de Silent Hill, y en su juego de PS2 se percibe con claridad. Si te gusta este estilo de videojuegos y adoras la adrenalina de encontrarte con lo desconocido, en esta ocasión desde una mira algo retro, entonces será una excelente opción.

Star Wars: The Clone Wars, uno de los títulos más queridos de esta famosa saga

Si quieres revivir las aventuras de Anakin Skywalker, no te puedes perder este juego. En él, enfrentarás el conflicto más difícil de la galaxia, mientras juegas con Anakin, Obi-Wan Kenobi y Mace Windu. El objetivo principal es detener a tus enemigos de volver a construir una arma de destrucción masiva hecha en el pasado por los Sith, ¿podrás conseguirlo?

En este estilo de juego, podrás enfrentarte a tus enemigos en combates cerrados o de gran alcance, usando a los Jedi o embarcándote en naves de batalla. Es un título donde la acción nunca termina, envolviéndote en el universo de Star Wars al ponerte en la piel de varios de sus personajes más icónicos.

Estos son los títulos más entrañables cuando hablamos de PS2, y que ahora podrás jugar desde tu dispositivo Android. ¿Ya decidiste cuáles vas a probar?