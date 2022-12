Lista de juegos de PS2 compatibles con AetherSX2 en Android

.hack//G.U. Vol.2: Reminisce Vulkan 60 –

.hack//G.U. Vol.3: Redemption Vulkan 60 SD 732G

007: Agent Under Fire Vulkan 60 / 45-55 SD 712 / SD 865

007: Everything or Nothing OpenGL 50 SD 888

007: From Russia with Love Vulkan 55-60 SD 865

4×4 Evolution+ OpenGL 60 –

7 Sins OpenGL 60 SD 888

7 Wonders of the Ancient World OpenGL 60 SD 888

18 Wheeler: American Pro Trucker OpenGL 60 SD 888

24: The Game OpenGL 55-60 SD 845

25 to Life OpenGL 60 SD 888

10.000 Bullets OpenGL 60 SD 888

A-Train OpenGL 60 SD 888

Ace Combat: Squadron Leader OpenGL 40-50 SD 750G

Ace Combat 5: The Unsung War Vulkan / OpenGL 55-60 / 40-60 SD 845

Ace Lightning Software 40-50 SD 888

Action Girlz Racing OpenGL 60 SD 888

Action Man A.T.O.M. OpenGL 60 SD 888

Activision Anthology OpenGL 60 SD 888

Aeon Flux OpenGL 60 SD 888

Aero Elite: Combat Academy OpenGL 60 SD 888

AFL Live 2003 OpenGL 50 Kirin 980

Agassi Tennis Generation OpenGL 60 SD 888

Aggressive Inline OpenGL 60 SD 888

AirBlade OpenGL 60 SD 888

AirborneTroops: Countdown to D-Day OpenGL 60 SD 865

Airforce Delta Strike OpenGL 60 SD 865

Air Ranger – Rescue Helicopter Vulkan / OpenGL / Software 50-60 SD 888

Air Ranger 2 – Rescue Helicopter OpenGL 60 SD 888

Akira Psycho Ball OpenGL 50 SD 888

Alan Hansen’s Sports Challenge OpenGL 50 SD 888

Alarm fuer Cobra 11 Vol II OpenGL 40-50 SD 660

Alex Ferguson’s Player Manager 2001 OpenGL 50 SD 865

Alfa Romeo Racing Italiano OpenGL 60 SD 888

Alias OpenGL 60 Kirin 980

Alien Hominid OpenGL 50 SD 865

Aliens in the Attic OpenGL 60 SD 850

All-Star Baseball 2002 OpenGL 50 SD 888

All-Star Baseball 2005 Software 45-60 SD 888

All-Star Fighters Vulkan 60 SD 888

All Star Pro Wrestling Vulkan 60 SD 888

All Star Pro Wrestling II OpenGL 60 SD 888

All Star Pro Wrestling III OpenGL 60 SD 888

Alone in the Dark OpenGL 60 SD 888

Alone in the Dark 4 – The New Nightmare OpenGL 60 SD 865

Alpine Racer 3 OpenGL 60 SD 888

Alpine Skiing 2005 OpenGL 50 SD 888

Alpine Ski Racing 2007 – Bode Miller vs. Hermann Maier OpenGL 50 SD 888

American Idol OpenGL 60 SD 888

AMF Xtreme Bowling OpenGL 60 SD 888

An American Tail OpenGL 60 SD 888

Animal Soccer World OpenGL 50 SD 888

Animaniacs: The Great Edgar Hunt OpenGL 50 SD 888

Antz Extreme Racing OpenGL / Vulkan 50 / 60 SD 888 / SD 712

Ape Escape 2 OpenGL 60 SD 888

Ape Escape 3 – Sarugetchu – Million Monkeys OpenGL 60 SD 888

Angelique Étoile OpenGL 30-60 SD 845

Anubis II OpenGL 50 SD 888

Appleseed EX OpenGL 60 SD 888

Aqua Aqua/Wetrix 2.0 OpenGL 60 SD 888

Aqua Kids OpenGL 60 SD 888

Arc the Lad – End of Darkness OpenGL / Software 60 SD 888

Arcade USA OpenGL 60 SD 888

Ar tonelico: Melody of Elemia OpenGL 60 Exynos 9825

Ar tonelico II: Melody of Metafalica OpenGL 60 / 60 SD 888 / Exynos 9825

Arena Football – Road to Glory OpenGL 60 SD 888

Are You smarter Than a 5th Grader – Make the Grade OpenGL 60 SD 888

Armored Core 2 – Another Age Vulkan 60 SD 888

Armored Core 3 Vulkan 60 SD 888

Armored Core – Nexus Vulkan 60 SD 888

Armored Core – Silent Line Vulkan 60 SD 888

Army Men – Air Attack 2 OpenGL 60 SD 888

Army Men – Major Malfunction Vulkan 60 SD 888

Army Men – Sarge’s Heroes 2 Vulkan / OpenGL 20-25 SD 888

Army Men – Sarge’s War OpenGL 60 SD 888

Army Men – Soldiers of Misfortune OpenGL 60 SD 888

Ashita no Joe – Masshiro ni Moe Tsukiro! OpenGL 60 SD 888

Ashita no Joe 2 – The Anime Super Remix OpenGL 60 SD 888

Asterix & Obelix – Kick Buttix OpenGL 60 SD 888

Asterix at the Olympic Games OpenGL 50 SD 888

Atelier Iris 2 – The Azoth of Destiny OpenGL 60 SD 888

Atlantis III – The New World OpenGL 50 SD 888

ATV Offroad Fury OpenGL / Vulkan 60 / 55-60 SD 888 / SD 712

ATV Offroad Fury 2 OpenGL 45-55 SD 888

ATV Offroad Fury 4 OpenGL 25-30 SD 845

ATV Quad Power Racing 2 OpenGL 25-30 SD 888

Autobahn Raser IV OpenGL 40-50 SD 660

Autobahn Raser: Das Spiel zum Film OpenGL 40-50 SD 660

Automodellista Vulkan / OpenGL 59-70 / 50 SD 750G / SD 845

Azumi OpenGL 60 SD 888

Azur & Asmar OpenGL 60 SD 888

B-Boy OpenGL 60 SD 888

Babe OpenGL 50 SD 888

Bad Boys: Miami Takedown OpenGL 60 SD 865

Backyard Baseball ’09 OpenGL 60 SD 888

Backyard Basketball OpenGL 60 SD 888

Backyard Football 2006 OpenGL 60 SD 888

Backyard Wrestling: Don’t Try This At Home OpenGL 60 SD 888

Backyard Wrestling 2 There Goes The Neighborhood OpenGL 60 SD 888

Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 Software 23-40 SD 888

Barbarian OpenGL 55-60 SD 888

Barbie: As the Island Princess OpenGL 50 SD 865

Barbie Horse Adventures – Wild Horse Rescue OpenGL 60 SD 888

Barnyard (Nickelodeon) OpenGL 60 SD 888

Baroque OpenGL 60 SD 888

Baseball 2003, The – Battle Ball Park Sengen – Perfect Play Pro Yakyuu OpenGL 60 SD 888

Baskelian OpenGL 60 SD 888

Bass Strike OpenGL 60 SD 888

Battle Assault 3: Featuring Gundam Seed OpenGL 60 SD 888

Battle Engine Aquila OpenGL 60 Kirin 980

Battle for the Pacific OpenGL 50 SD 865

Battle Stadium: D. O. N. OpenGL 30-60 MTK G90T

Battlestar Galactica OpenGL 50 SD 888

BCV – Battle Construction Vehicles OpenGL 50 SD 888

Beach King: Stunt Racer OpenGL 60 SD 888

Beat Down: Fists of Vengeance OpenGL 60 SD 860

Beatmania OpenGL 60 SD 888

Bee Movie Game (DreamWorks) OpenGL 50 SD 888

Beck, The Game OpenGL 60 SD 888

Ben 10: Alien Force – Vilgax Attacks OpenGL 60 SD 888

Ben 10 – Protector of Earth OpenGL 55-60 SD 845

Ben Hur – Blood of Braves OpenGL 60 SD 888

Beverly Hills Cop OpenGL 60 SD 888

Bible Game, The OpenGL 50

Big Mutha Truckers OpenGL 50 / 20-30 SD 888 / SD 845

Big Mutha Truckers 2 OpenGL 50 / 20-30 SD 888 / SD 845

Biker Mice from Mars OpenGL 60 SD 888

Billiards Xciting Software 50 SD 888

Billy the Wizard – Rocket Broomstick Racing OpenGL 50 SD 888

Bionicle Heroes OpenGL 60 SD 865

Black Vulkan / OpenGL 60 / 40-60 SD 860 / SD 845

Black-Matrix II OpenGL 60 SD 865

Black & Bruised Vulkan 60 SD 888

Blade II OpenGL 60 SD 865

Bloody Roar 3 OpenGL 60 SD 888

Devil May Cry Vulkan 45-60 SD 888

Devil May Cry 2 OpenGL 45-60 Exynos 9611

Devil May Cry 3 OpenGL 50-60 SD 888

Blowout OpenGL 60 SD 865

BMX XXX OpenGL 50 SD 865

Board Games Gallery OpenGL 50 SD 888

Bob the Builder – Festival of Fun OpenGL 50 SD 888

Boboboubo Boubobo – Hajike Matsuri OpenGL 60 SD 888

Bode Miller Alpine Skiing OpenGL 60 SD 888

Boku wa Chiisai OpenGL 60 SD 888

Bombastic OpenGL 60 SD 888

Bomberman Jetters OpenGL 60 SD 888

Bomberman Kart OpenGL 50 SD 888

Bomberman Land 2: The Biggest Theme Park in Game History OpenGL 60 SD 888

Bomberman Land 3 OpenGL 60 SD 888

Boogie OpenGL 60 SD 888

Boxing Champions Vulkan 60 SD 888

Bratz – Forever Diamondz OpenGL 60 SD 888

Bratz – Rock Angelz OpenGL 60 SD 888

Bratz – The Movie OpenGL 60 SD 888

Brave – The Search for Spirit Dancer OpenGL 60 SD 888

Breeder’s Cup World Thoroughbred Championships Vulkan / OpenGL /Software 60 SD 888

Britney’s Dance Beat OpenGL 50 SD 888

Broken Sword – The Sleeping Dragon OpenGL 50 SD 888

Brothers In Arms: Earned in Blood OpenGL 50 Kirin 980

Brunswick Pro Bowling OpenGL 60 SD 888

Buccaneer OpenGL 50 SD 888

Burnout OpenGL 55-60 SD 845

Burnout: Revenge Vulkan 50 SD 860

Burnout 3: Takedown OpenGL 60 SD 855+

Bust-A-Bloc OpenGL 60 SD 888

Bust-A-Move: Dance Summit 2001 OpenGL 60 SD 888

Butt-Ugly Martians – Zoom or Doom! OpenGL 60 SD 888

Cabela’s African Safari OpenGL 60 SD 888

Cabela’s Alaskan Adventures OpenGL 60 SD 888

Cabela’s Big Game Hunter (2002) OpenGL 60 SD 888

Cabela’s Big Game Hunter 2008 OpenGL 50-60 Kirin 980

Cabela’s Dangerous Adventures OpenGL 60 SD 888

Cabela’s Dangerous Hunts OpenGL 60 SD 888

Cabela’s Dangerous Hunts 2 OpenGL 60 SD 865

Cabela’s Deer Hunt – 2004 Season OpenGL 60 SD 888

Cabela’s Deer Hunt – 2005 Season OpenGL 60 SD 888

Cabela’s Legendary Adventures OpenGL 45-55 SD 888

Cabela’s Monster Bass OpenGL 60 SD 865

Cabela’s North American Adventures Vulkan / OpenGL 45-52 SD 888

Cabela’s Outdoor Adventures 2006 OpenGL 60 SD 865

Cabela’s Trophy Bucks OpenGL 50-60 SD 888

Call of Duty – Finest Hour OpenGL 60 SD 888

Cake Mania Bakers Challenge OpenGL 60 SD 888

Capcom Arcade Classics Collection Vol. 1 OpenGL 60 SD 888

Capcom Fighting Jam OpenGL 60 SD 888

Capcom Vs. Snk 2: Mark of the Millennium 2001 OpenGL 55-60 MTK D700

Car Racing Challenge OpenGL 50 SD 888

Carmen Sandiego – The Secret of the Stolen Drums OpenGL 60 SD 888

Carol Vorderman’s Sudoku Software 50 SD 888

CART Fury – Championship Racing OpenGL 60 SD 888

Cart Kings OpenGL 50 SD 888

Cartoon Kingdom OpenGL 50 SD 888

Cartoon Network Racing OpenGL 50-60 SD 888

Casino Challenge OpenGL 60 SD 888

Castle Shikigami 2 OpenGL 60 SD 888

Castlevania: Curse of Darkness Vulkan 60 SD 865

Castlevania: Lament of Innocence Vulkan 59-60 SD 730G

Castleween OpenGL 50 SD 865

Casper and the Ghostly Trio OpenGL 50 SD 865

Casper: Spirit Dimensions OpenGL 60 SD 888

Casper’s Scare School OpenGL 50 SD 888

Catwoman OpenGL 50 SD 888

Caveman Rock OpenGL 50 SD 888

Cel Damage Overdrive Software 50 SD 865

Champions of Norrath: Realms of EverQuest Vulkan 45-50 SD 860

Chaos Field OpenGL 60 SD 888

Chaos Legion OpenGL 30-60 SD 888

Chaos Wars OpenGL 60 SD 888

Charlie and the Chocolate Factory OpenGL 50 SD 865

Charlie’s Angels OpenGL 50 SD 888

Charlotte’s Web OpenGL 50 SD 888

Cheggers Party Quiz OpenGL 50 SD 888

Chemist Tycoon/Sim Chemist OpenGL 50 SD 888

Chess Challenger OpenGL 60 SD 888

Chessmaster OpenGL / Software 50 SD 888

Choro Q OpenGL 60 SD 888

Chou Aniki – Seinaru Protein Densetsu OpenGL 60 SD 888

Chou Jikuu Yousai Macross OpenGL 60 SD 888

CID the Dummy OpenGL 60 SD 888

Cinderella Vulkan 25-50 SD 888

Circus Maximus: Chariot Wars OpenGL 25-30 SD 888

Circuit Blasters OpenGL 50 SD 888

City Soccer Challenge OpenGL 50 SD 888

Classic Britsh Motor Racing OpenGL 50 SD 888

Clever Kids: Dino Land OpenGL 50 SD 888

Climax Tennis: WTA Tour Edition OpenGL 60 SD 888

Club Football: FC Barcelona OpenGL 50 SD 865

Cocoto Fishing Master OpenGL 60 SD 888

Cocoto Funfair OpenGL 50 SD 888

Code Lyoko – Quest for Infinity OpenGL 60 SD 888

Code of the Samurai OpenGL 50 SD 888

Codename – Kids Next Door – Operation Videogame OpenGL 50 SD 888

Cold Fear OpenGL 60 SD 865+

Colin McRae Rally 3 OpenGL 25-45 SD 660

Colin McRae Rally 04 OpenGL 20-45 SD 660

Combat Elite: WWII Paratroopers Vulkan 45-60 SD 888

Commandos – Men of Courage Software 60 SD 888

Conan OpenGL 50 SD 888

Conflict – Desert Storm II – Back to Baghdad OpenGL 60 SD 888

Conflict – Vietnam OpenGL 60 SD 888

Conflict Zone – Modern War Strategy OpenGL 60 SD 888

Contra: Shattered Soldier Vulkan 60 SD 865+

Cool Boarders 2001 OpenGL 60 SD 888

Cool Boarders – Code Alien OpenGL 60 SD 888

Cool Shot OpenGL 50 SD 888

Coraline OpenGL 50 SD 888

Corvette Evolution GT OpenGL 30-50 SD 888

Countryside Bears OpenGL 50 SD 888

Covert Command OpenGL 50 SD 888

Crabby Adventure OpenGL 50 SD 888

Crash Bandicoot The Wrath of Cortex Vulkan / OpenGL 60 / 30-60 SD 860 / MTK G90T

Crash ‘n’ Burn OpenGL 45-60 SD 888

Crash of the Titans OpenGL 60 SD 865

Crash Tag Team Racing Vulkan 58-60 SD 855

Crash Twinsanity OpenGL 60 Kirin 985

Crashed OpenGL 50 SD 888

Crazy Chicken X OpenGL 50 SD 888

Crazy Frog: Arcade Racer OpenGL 60 SD 888

Crazy Golf OpenGL 50 SD 888

Crazy Golf – World Tour OpenGL 50 SD 888

Crazy Taxi OpenGL 60 SD 888

Crescent Suzuki Racing: Superbikes and Super Sidecars OpenGL 50 SD 888

Crimson Tears OpenGL 60 SD 888

Critical velocity OpenGL / Vulkan / Software 45-50 SD 888

Crouching Tiger, Hidden Dragon OpenGL 60 SD 888

CSI – Crime Scene Investigation 3 – Dimensions of Murder OpenGL 45-60 SD 888

Cubix – Robots for Everyone – Showdown OpenGL / Software 60 SD 888

Cue Academy – Snooker – Pool – Billiards OpenGL 50 SD 888

Culdcept OpenGL 60 SD 888

Curious George OpenGL 50 SD 888

Cy Girls OpenGL 60 SD 888

Cyber Troopers: Virtual-On Marz OpenGL / Vulkan 60 SD 845

Cyclone Circus – Power Sail Racing OpenGL 60 SD 888

D Vulkan 60 SD 865+

D-Unit Drift Racing OpenGL 50 SD 888

D1 Professional Drift Grand Prix Series OpenGL 60 SD 888

Da Vinci Code, The OpenGL 60 SD 888

Daemon Summoner OpenGL 50-55 SD 888

Dai Senryaku VII Modern Military Tactics Exceed OpenGL 60 SD 888

Dakar 2 OpenGL 50 SD 888

Dalmatians 3 OpenGL 60 SD 888

Dance Dance Revolution: Disney Channel Edition OpenGL 60 SD 888

Dance Dance Revolution: Extreme 2 OpenGL 60 Kirin 980

Dance Dance Revolution MAX OpenGL / Vulkan / Software 60 SD 865

Dance Dance Revolution MAX 2 OpenGL / Vulkan / Software 60 SD 865

Dance Dance Revolution SuperNova 2 OpenGL 60 SD 888

Dancing Stage Fever OpenGL 50 SD 865

Dancing Stage Fusion OpenGL 50 SD 888

Dancing with the Stars OpenGL 60 SD 865

Dark Angel: Vampire Apocalypse OpenGL 60 SD 888

Dark Chronicle OpenGL 50 SD 888

Dark Cloud OpenGL 45-50 SD 888 / MTK G90T

Dark Cloud 2 / Dark Chronicle OpenGL 60 SD 845

Dark Summit OpenGL 60 SD 888

Darkwatch Vulkan 55-60 SD 865

Dave Mirra Freestyle: BMX 2 OpenGL 60 SD 888

David Douillet Judo OpenGL 50 SD 888

DDRMAX 2: Dance Dance Revolution OpenGL 60 SD 888

Dead Eye Jim OpenGL 50 SD 888

Dead Or Alive 2/DOA2: Hardcore OpenGL 60 SD 888

Dead to Rights 1 Vulkan 55-60 SD 865

Dead to Rights 2 Vulkan 55-60 SD 865

Deadly Strike OpenGL 55 SD 888

Dear Boys – Fast Break! OpenGL / Software 30 SD 888

Deep Water OpenGL 60 SD 888

Deer Hunter OpenGL 60 SD 888

Defender: For All Mankind OpenGL 50 SD 888

Delta Force: Black Hawk Down OpenGL 55-60 SD 888

Delta Force: Black Hawk Down – Team Sabre OpenGL 50 SD 865

Demolition Girl OpenGL 60 SD 888

Desi Adda – Games of India OpenGL 50 SD 888

Destroy All Humans! Vulkan 55-60 SD 860

Destroy All Humans! 2 Vulkan / OpenGL 60 SD 865

Destruction Derby – Arenas OpenGL 50 SD 888

Detonator OpenGL 50 SD 888

Deus Ex: The Conspiracy OpenGL 60 SD 865 / SD 888

Devil May Cry Vulkan / OpenGL 60 SD 865

Devil May Cry 2 OpenGL 40-60 Exynos 9611

Devil May Cry 3: Dante’s Awakening – Special Edition OpenGL 50-60 / 60 SD 865 / SD 845

Di Gi Charat Fantasy Excellent (AKA. Di Gi Charat Fantasy Nyo: Datou! Black Gemagema Dan) OpenGL 60 SD 855

DICE – DNA Integrated Cybernetic Enterprises OpenGL 60 SD 888

Die Hard – Vendetta Vulkan 60 SD 888

Digimon Rumble Arena 2 OpenGL / Vulkan 30-61 SD 712

Digital Hitz Factory/Music 3000 OpenGL 60 SD 888

Dino Stalker OpenGL 60 SD 888

Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII Vulkan 45-60 SD 845

Disaster Report 1 OpenGL / Vulkan 50-60 SD 860

Disney Bolt OpenGL 60 SD 888

Disney Golf OpenGL 60 SD 888

Disney Presents Piglet’s Big Game Vulkan 60 SD 888

Disney’s Chicken Little – Ace in Action Vulkan 30 SD 888

Disney’s G-Force OpenGL 50 SD 888

Disney’s Dinosaur OpenGL / Vulkan 60 SD 870

Disney’s Donald Duck: Goin’ Quackers OpenGL / Vulkan 60 SD 870

Disney’s Extreme Skate Adventure OpenGL 60 SD 888

Disney’s Kim Possible – What’s the Swtich OpenGL / Vulkan 60 SD 845

Disney’s Meet the Robinsons OpenGL / Software 60 SD 888

Disney’s Peter Pan: The Legend of Neverland OpenGL 50 SD 888

Disney’s PK – Out of the Shadows OpenGL 60 SD 888

Disney’s Stitch – Experiment 626 OpenGL / Software 60 SD 888

Disney’s The Haunted Mansion OpenGL 60 SD 888

Disney’s Treasure Planet OpenGL 60 SD 888

Disney/Pixar – Cars OpenGL 50 SD 888

Disney/Pixar – Cars: Mater-National Championship OpenGL 60 SD 888

Disney Princess – Enchanted Journey OpenGL 50 SD 888

Def Jam: Fight for NY OpenGL 60 Exynos 9611

DJ Decks & FX: House Edition OpenGL 50 SD 888

DNA – Dark Native Apostle OpenGL 50 SD 888

Documents of Metal Gear Solid 2, The OpenGL 60 SD 888

Dodgeball/Simple Series Vol. 49: Dodgeball – The World Champion Dodge Baller OpenGL 50 SD 888

Dodonpachi Dai-Ou-Jou Software 60 SD 888

Dog’s Life Vulkan 48-50 SD 888

Dog of Bay OpenGL / Software / Vulkan 60 SD 888

Don 2: The Game [Indian] OpenGL 50 SD 888

Donkey Xote OpenGL 50 SD 888

Doomsday Racers OpenGL 25 SD 888

Dora’s Big Birthday Adventure OpenGL 50 SD 888

Dora the Explorer: Journey to the Purple Planet OpenGL 50 SD 888

Dora the Explorer: Dora Saves the Crystal Kingdom OpenGL 30 SD 888

Dora the Explorer: Dora Saves the Snow Princess OpenGL 30 SD 888

Downforce OpenGL 60 SD 888

Downhill Domination Vulkan / OpenGL 60 SD 8 Gen 1

Downhill Slalom OpenGL 50 SD 888

Downtown Run OpenGL 60 SD 888

Dr. Dolittle OpenGL 60 SD 888

Dr Muto OpenGL 60 SD 888

Dr Seuss’ – The Cat in the Hat OpenGL 60 SD 860

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 OpenGL 50 / 30-50 SD 888 / MTK G90T

Dragon Ball Z: Budokai 2 OpenGL 50 / 60 SD 835 / SD 855

Dragon Ball Z: Budokai 3 Vulkan / OpenGL 57-60 / 60 SD 730G / SD 888

Dragon Blaze OpenGL 60 SD 888

Dragon Quest V: The Heavenly Bride (English Patched) OpenGL 60 SD 855

Dragon Quest VIII: El periplo del rey maldito Vulkan / OpenGL 50 SD 888

Dragon Sisters OpenGL 50 SD 888

Dragon’s Lair 3D Special Edition Vulkan 50 SD 888

Drakengard 1 Vulkan 50-60 SD 845

Dragon Rage OpenGL 35-40 SD 888

Drakengard 2 OpenGL 60 SD 845

Drama Soccer Game – Nihon Daihyou Senshu ni Narou! OpenGL 60 SD 888

Dream Mix TV – World Fighters OpenGL 60 SD 888

DreamWorks & Aardman – Flushed Away OpenGL 60 SD 888

DreamWorks Over the Hedge OpenGL 60 SD 888

Drome Racers [Lego] OpenGL 25-30 SD 888

Duel Masters OpenGL 50 SD 888

Dynamite 100 OpenGL 50 SD 888

Dynasty Tactics 2 OpenGL 60 SD 888

Dynasty Warriors 4 Vulkan / OpenGL 55-60 SD 845

Dynasty Warriors 5 Vulkan / OpenGL 30-60 SD 835

Dynasty Warriors 5: Empires Vulkan / OpenGL 60 SD 855

Dynasty Warriors 6 OpenGL 60 SD 855

Eagle Eye Golf OpenGL 60 SD 888

Earache Extreme Metal Racing OpenGL 60 SD 888

Ecco the Dolphin: Defender of the Future OpenGL 60 SD 888

Echo Night: Beyond Vulkan 60 SD 888+

Edit Racing – Simple 2000 Series Ultimate Vol. 2 OpenGL 30 SD 888

Eggo Mania OpenGL 50 SD 865

eJay Clubworld – The Music Making Experience OpenGL 50 SD 888

Empire of Atlantis OpenGL 50 SD 888

Endgame OpenGL 60 SD 888

Energy Airforce OpenGL 50 SD 865

Energy Airforce: Aim Strike! OpenGL 50 SD 888

England International Football OpenGL 50 SD 888

Enter the Matrix OpenGL 60 SD 865

Enthusia Professional Racing OpenGL 50 SD 888

Ephemeral Fantasia OpenGL 60 Kirin 980

Eragon Vulkan 60 SD 860

Escape from Monkey Island Software 50 SD 888

Espgaluda OpenGL 60 SD 888

ESPN College Basketball 2K5 OpenGL 40-50 SD 865

ESPN National Hockey Night OpenGL 60 SD 888 / SD 865

ESPN NBA 2Night OpenGL 60 SD 888

ESPN NBA Basketball OpenGL 60 SD 888

ESPN NFL 2K5 OpenGL 50-60 SD 865

ESPN NFL PrimeTime 2002 OpenGL 60 SD 888

ESPN Winter X Games: Snowboarding 2002 OpenGL 60 SD 888

Eternal Poison OpenGL 60 SD 888

Eternal Quest OpenGL 60 SD 888

Eternal Ring OpenGL 60 SD 888

Eureka Seven Vol 1: The New Wave OpenGL 60 SD 888

Euro Rally Champion OpenGL 50 SD 888

European Tennis Pro OpenGL 50 SD 888

Everblue 2 OpenGL 60 SD 888

Evergrace OpenGL 30-60 MTK G90T

Evil Twins: Cypriens Chronicles OpenGL 50 SD 865

Evolution Skateboarding OpenGL 50 SD 888

Extreme Sprint 3010 OpenGL 50 SD 888

ExZeus OpenGL 50 SD 888

Eyeshield 21 – AmeFoot Yarouze! Ya-! Ha-! OpenGL 60 SD 888

F1 Career Challenge Software 20-25 SD 888

F1 Championship: Season 2000 Vulkan 45-40 SD 888

F1 Racing Championship OpenGL 50 SD 888

Fairly OddParents, The – Breakin’ da Rules OpenGL 60 SD 888

Falling Stars OpenGL 60 SD 888

Fame Academy OpenGL 50 SD 888

Family Boardgames OpenGL 50 SD 888

Family Feud OpenGL 60 SD 865

Fantavision OpenGL 50 SD 865

The Fast and The Furious OpenGL 55-60 SD 888

Fatal Fury: Battle Archives Volume 2 Software 60 SD 888

Fatal Frame III: The Tormented Vulkan 55-60 Exynos9825

Ferrari Challenge: Trofeo Pirelli OpenGL 60 SD 888

Ferrari F355 Challenge OpenGL 60 SD 888

FIFA Football 2004 OpenGL 50 SD 888

FIFA 10 OpenGL 50 SD 888

FIFA 11 OpenGL 50 SD 888

FIFA 12 OpenGL 50 SD 888

FIFA Soccer 2003 OpenGL 60 SD 888

FIFA World Cup 2000 – Korea, Japan OpenGL / Software 50 SD 888

FIFA World Cup – Germany 2006 OpenGL 50 SD 888

Fight Night 2004 OpenGL 60 SD 888

Fightbox OpenGL 60 SD 888

Fighting Angels OpenGL 50 SD 888

Fighting Fury OpenGL 50 SD 888

Final Armada OpenGL 50 SD 888

Final Fantasy X Vulkan / Vulkan-OpenGL 29-30 / 60 SD 865 / SD 845

Final Fantasy X International (English Patched) OpenGL / Vulkan-OpenGL 45-60 / 50-60 SD 835 / SD 860

Final Fantasy X-2 OpenGL / Vulkan 60 SD 888 / SD 855

Final Fantasy XII Vulkan 60 SD 845

Final Fantasy XII: International Zodiac Job System OpenGL 60 / 54-60 SD 855 / MTK G80

Final Fantasy XII: International Zodiac Job System (English Patched) Vulkan 28-30 SD 865

Finny the Fish & The Seven Waters Software 60 SD 888

FireBlade OpenGL 60 SD 888

Fire Heroes OpenGL 50 SD 888

Fire Pro Wrestling Returns OpenGL 50 SD 888

Fire Pro Wrestling Z Software 60 SD 888

Fisherman’s Bass Club/Bass Master Fishing OpenGL 60 SD 888

Fisherman’s Challenge Vulkan 60 SD 888

Flatout OpenGL 60 SD 888

Flatout 2 Vulkan / OpenGL 60 SD 888

Flipnic – Ultimate Pinball OpenGL 60 SD 888

Flintstones in Viva Rock Vegas, The OpenGL 50 SD 888

Flow – Urban Dance Uprising OpenGL 60 SD 888

Forbidden Siren 2 Vulkan / OpenGL 50 SD 865+

Ford Bold Moves Street Racing OpenGL 60 SD 888

Ford Racing 2 OpenGL 60 SD 888

Ford vs Chevy OpenGL 60 SD 888

Formation Final – Soccer Kantoku Saihai Simulation (Japan) OpenGL / Software 60 SD 888

Formula One 06 Vulkan 50 SD 855+

Frank Herbert’s Dune OpenGL 50 SD 888

Frankie Dettori Racing OpenGL 50 SD 888

Franklin the Turtle – A Birthday Surprise OpenGL 60 SD 888

Freak Out: Extreme Freeride OpenGL 50 SD 888

Freaky Flyers Vulkan 60 SD 888

Free Running Vulkan 25-30 SD 888

Frequency OpenGL 60 SD 888

Freestyle Metal X Vulkan 25-30 SD 888

Friends: The One with All the Trivia OpenGL 60 SD 888

Frogger’s Adventures: The Rescue OpenGL 60 SD 888

Frogger Beyond OpenGL 50 SD 888

Front Mission 4 Vulkan 60 / 55-60 SD 888+ / SD 855

Front Mission 5: Scars of the War (English Patched) OpenGL 45-60 SD 888

Fruit Fall OpenGL 50 SD 888

Fruit Machine Mania OpenGL 60 SD 888

Fugitive Hunter – War on Terror OpenGL 60 SD 888

Full Spectrum Warrior Vulkan 27-35 SD 888

Full Spectrum Warrior: Ten Hammers Vulkan 27-35 SD 888

Fullmetal Alchemist 2: Curse of the Crimson Elixir Vulkan 60 SD 870

Fur Fighters: Viggo’s Revenge OpenGL 60 SD 888

Furry Tales OpenGL 50 SD 888

Futari no Fantavision OpenGL 60 SD 888

Futurama Vulkan 50-60 SD 865

Future Tactics: The Uprising OpenGL 60 SD 888

Fuuun Bakumatsuden OpenGL 60 SD 888

Fuuun Shinsengumi OpenGL 60 SD 888

Fuuun Super Combo: NeoGeo Onliine Collection Vol.8 OpenGL / Software 60 SD 888

G-Force OpenGL 50 SD 888

G1 Jockey Software 50 SD 888

Gadget & the Gadgetinis OpenGL 50 SD 888

Gaelic Games – Hurling Software 50 SD 888

Galactic Wrestling featuring Utimate Muscle OpenGL 60 SD 865

Galerians: Ash OpenGL 60 SD 888

Gallop Racer 2006 OpenGL 60 SD 865

Gantz – The Game OpenGL 45-60 SD 888

Garfield OpenGL 50 SD 888

Garfield – Saving Arlene OpenGL 50 SD 888

Garfield 2: Tale of Two Kitties OpenGL 50 SD 888

Garouden – Breakblow – Fist or Twist OpenGL 60 SD 888

Gauntlet: Dark Legacy OpenGL 40-60 SD 888

Gauntlet: Seven Sorrows OpenGL 60 SD 888

Gecko Blaster OpenGL 50 SD 888

Gegege no Kitarou Vulkan / OpenGL / Software 30-45 SD 888

Gekikuukan Pro Yakyuu – At the End of the Century 1999 OpenGL 60 SD 888

Gekitou Pro Yakyuu Mizushima Shinji All Stars vs. Pro Yakyuu OpenGL 60 SD 888

Gene Troopers OpenGL 50 SD 888

Genji: Dawn Of The Samurai OpenGL 40-55 MTK G90T

George of the Jungle OpenGL 50 SD 888

GetBackers – Dakkan’ya – Dakkan da yo! Zen’in Shuugou!! OpenGL 60 SD 888

GetBackers – Dakkan’ya – Ura Shinjuku Saikyou Battle OpenGL 60 SD 888

GhostHunter OpenGL 60 Kirin 980

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Vulkan / OpenGL 55-60 SD 845

Ghost Master – The Gravenville Chronicles Vulkan 50 SD 888

Ghost Vibration OpenGL 50 SD 888

Giant Robo – The Animation – Chikyuu ga Seishi Suru Hi Software 50-60 SD 888

Giants: Citizen Kabuto Vulkan 50 SD 888

Girl Zone OpenGL 50 SD 888

Gladius OpenGL 60 SD 888

Glass Rose OpenGL 60 SD 888

Global Defence Force: Tactics OpenGL 50 SD 888

Go Diego Go! Great Dinosaur Rescue [Nickelodeon] OpenGL 50 SD 888

Go Diego Go! Safari Rescue [Nickelodeon] OpenGL 50 SD 888

Go Go Copter: Remote Control Helicopter OpenGL 50 SD 888

Go Kart Rally OpenGL 50 SD 888

Goblin Commander: Unlease the Horde OpenGL 60 SD 865

God Hand OpenGL / Vulkan 60 / 40-60 SD 888 / SD 845

God of War OpenGL / Vulkan 54-60 / 50-60 SD 845 / SD 870

God of War 2 OpenGL 55-60 MTK G90T

Godzilla: Save the Earth OpenGL 60 SD 888

Godzilla: Unleashed OpenGL 55-60 SD 888

Golden Age of Racing OpenGL 50 SD 888

GoldenEye – Rogue Agent OpenGL 60 SD 888

Golf Navigator Vol. 1 – Caledonian Golf Club, Soubu Country Club – Soubu Course OpenGL 60 SD 888

Golf Navigator Vol. 2 – Kawagoe Country Club, Shizuoka Country Hamaoka Course – Takamatsu Course OpenGL 60 SD 888

Golf Navigator Vol. 3 – Rope Club, Taiheiyou Associates – Sherwood Course OpenGL 60 SD 888

Golf Navigator Vol. 4 – Taiheiyou Club – Gotenba Course, Ishioka Golf Club OpenGL 60 SD 888

Goosebumps HorrorLand OpenGL 60 SD 888

Gradius III and IV OpenGL 60 SD 888

Gradius V OpenGL 60 SD 888

Graffiti Kingdom OpenGL 60 SD 888

Grand Theft Auto Liberty City Stories OpenGL 40-50 SD 888

Grand Theft Auto: Vice City Vulkan / OpenGL 60 SD 888

Grand Theft Auto: Vice City Stories OpenGL 50 SD 888

Grand Theft Auto: San Andreas OpenGL / Vulkan 60 / 50 SD 888 / SD 750G

Gran Turismo 3: A Spec OpenGL / Vulkan 60 / 50 SD 860 / SD 750G

Gran Turismo 4 – Prologue OpenGL 50 SD 888

Gran Turismo Concept 2002 Tokyo-Geneva OpenGL 50 SD 888

Gravity Games : Bike, Street, Vert, Dirt OpenGL 60 SD 888

Great British Football Quiz, The OpenGL 50 SD 888

Gregory Horror Show OpenGL 60 SD 888

Gretzky NHL 06 OpenGL 60 SD 888

GrimGrimoire OpenGL 60 / 50-60 SD 888 / SD 860

Grooverider: Slot Car Racing Vulkan 50 SD 888

Growlanser – Heritage of War OpenGL 60 SD 888

Growlanser III – The Dual Darkness OpenGL 60 SD 888

GTC – Africa [Global Touring Challenge] OpenGL 50 SD 888

GT-R 400/Grand Tour Racing 400 OpenGL 50 SD 888

GT Racers OpenGL 50 SD 888

Guerrilla Strike OpenGL 50 SD 888

Guitar Hero III: Legends of Rock OpenGL 57-60 SD 855

Gumball 3000 Vulkan 50 SD 888

Gun OpenGL 60 SD 870

Gunbird – Special Edition OpenGL 50 SD 888

Guncom 2 OpenGL 60 SD 888

Gundam Musou Special OpenGL 50 SD 888

Gunfighter II: Revenge of Jesse James OpenGL 60 SD 888

GunGrave OpenGL 60 SD 888

GunGrave OverDose OpenGL 60 SD 888

Gungriffon Blaze OpenGL 60 SD 888

Gunvari Collection + Time Crisis (With GunCon2) OpenGL 60 SD 888

Habitrail: Hamster Ball OpenGL 50 SD 865

Half Life 1 OpenGL 60 SD 835

Hagane no Renkinjutsushi – Dream Carnival/Full Metal Alchemist OpenGL 50 SD 888

Hamster Heroes OpenGL 60 SD 888

Hannah Montana – Spotlight World Tour OpenGL 50 SD 888

Hansel and Gretel OpenGL / Vulkan / Software 60 SD 888

Happy! Happy!! Boarders in Hokkaidou Rusutsu Resort OpenGL 50 SD 888

Happy Feet OpenGL 60 SD 888

Hard Hitter Tennis OpenGL 50 SD 888

Hard Knock High OpenGL 60 SD 888

Hard Rock Casino OpenGL 50 SD 865

Harley Davidson: Motor Cycles OpenGL 60 SD 888

Harry Potter: Quidditch World Cup OpenGL 50 Kirin 980

Harry Potter and the Goblet of Fire OpenGL 50 SD 888

Harry Potter and the Order of the Phoenix Vulkan 45-50 SD 888

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone OpenGL 50 SD 888

Harvey Birdman: Attorney at Law OpenGL 60 SD 888

Haven: Call of the King OpenGL 50 SD 888

Hawk Kawasaki Racing OpenGL 50 SD 888

He-Man: Defender of Greyskull – Masters of the Universe OpenGL 50 SD 888

Heartbeat Boxing OpenGL 50 SD 888

Heatseeker Software 29-50 SD 888

Heavenly Guardian OpenGL 60 SD 888

Heavy Metal Thunder OpenGL 60 SD 888

Hello Kitty no Roller Rescue OpenGL 40-60 SD 888

Hello Kitty – Starlight Puzzle – Isogashi Cube Dossun Fuwawa – Simple 2000 Series Vol. 1 OpenGL 50 SD 888

Heracles – Battle with the Gods OpenGL 50 SD 888

Heracles – Chariot Racing OpenGL 60 SD 888

Herdy Gerdy OpenGL 60 SD 865

Heroes of Might & Magic: Quest for the DragonBone Staff Software 60 SD 888

Hidden Invasion OpenGL 60 SD 888

High Heat Major League Baseball 2004 OpenGL 60 SD 888

High Rollers Casino OpenGL 60 SD 888

Hissatsu Pachinko Station V8 – Ninja Hattori-kun OpenGL 60 SD 888

Hissatsu Ura-Kagyou OpenGL 60 SD 888

History Channel’s Civil War – Secret Mission OpenGL 60 SD 888

Hitman – Blood Money OpenGL 60 SD 865

Homerun OpenGL 50 SD 888

Honoo no Takuhaibin OpenGL 60 SD 888

Hoppie OpenGL 50 SD 888

Hot Wheels – Velocity X OpenGL 45-55 SD 888

Hot Wheels – Stunt Track Challenge OpenGL 60 SD 888

Hot Wheels – World Race Vulkan 45-60 SD 888

Hudson Selection Vol. 1 – Cubic Lode OpenGL 60 SD 888

Hudson Selection Vol. 2 – Star Soldier OpenGL 60 SD 888

Hudson Selection Vol. 3 – PC Genjin OpenGL 60 SD 888

Hudson Selection Vol. 4 – Takahashi Meijin no Bouken Jima (Adventure Island) OpenGL 60 SD 888

Hugo – Bukkazoom OpenGL 45-50 SD 888

Hugo – Cannon Cruise OpenGL 50 SD 888

Hugo – Magic in the Trollwoods OpenGL 50 SD 888

Hummer – Badlands OpenGL 60 SD 888

Hunter X Hunter – Ryumyaku no Saidan OpenGL 60 SD 888

Hype – The Time Quest OpenGL 50 SD 888

Hypersonic Xtreme/G-Surfers OpenGL 60 SD 888

Hyper Street Fighter 2 – The anniversary Edition OpenGL 60 SD 888

I Love Baseball – Pro Yakyuu o Koyonaku Aisuru Hitotachi e OpenGL 60 SD 888

i-Ninja OpenGL 50 SD 888

Ibara Software 60 SD 888

IGPX Immortal Grand Prix OpenGL 60 SD 865

IHRA Drag Racing (Sportsman Edition) OpenGL 60 SD 888

Impossible Mission OpenGL 50 SD 865

Incredible Hulk, The: Ultimate Destruction OpenGL 60 SD 865

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb Software 30-40 SD 888

Indiana Jones and the Staff of Kings OpenGL 60 SD 888

Indigo Prophecy OpenGL 60 SD 865

Indycar Series (2003) OpenGL 50 SD 888

Indycar Series 2005 OpenGL 50 SD 888

Initial D: Special Stage OpenGL 60 SD 888

Inspector Gadget: Mad Robots Invasion OpenGL 50 SD 888

Intellivision Lives OpenGL 50 SD 865

International Cue Club/Real Pool OpenGL 50 SD 888

International Cue Club 2 OpenGL 50 SD 888

International Golf Pro 2 OpenGL 50 SD 888

International League Soccer OpenGL 50 SD 888

International Super Karts OpenGL 50 SD 888

Inuyasha: Feudal Combat OpenGL 60 SD 888

Inuyasha – The Secret of the Cursed Mask OpenGL 60 SD 888

Iridium Runners OpenGL 60 SD 888

Iron Aces 2 – Birds of Prey OpenGL 50 SD 888

Iron Chef OpenGL 50 SD 888

Iron Man OpenGL 60 SD 888

Iron Sea OpenGL 50 SD 888

J. League Winning Eleven 10 – Europe League ’06-’07 OpenGL 60 SD 888

Jacked OpenGL 50 SD 865

Jackpot Madness OpenGL 60 SD 888

Jak 2 OpenGL 50-60 SD 888

Jak 3 OpenGL 50 SD 888

Jackie Chan Adventures Vulkan / OpenGL 50 SD 888

Jak X Vulkan / OpenGL 50 SD 888

James Pond: Codename RoboCod OpenGL 50 SD 888

Jaws: Unleashed OpenGL 60 SD 888

Jeep Thrills OpenGL 60 SD 888

Jello OpenGL 50 SD 888

Jelly Belly – Ballistic Beans OpenGL 50 SD 888

Jeopardy! OpenGL 60 SD 888

Jeremy McGrath Supercross World OpenGL 60 SD 888

Jet Ion GP OpenGL 50 SD 888

Jet Ski Riders/Wave Rally OpenGL 50 SD 865

Jetix – Puzzle Buzzle OpenGL 50 SD 888

Jikkyou J. League – Perfect Striker 5 OpenGL 60 SD 888

Jikkyou Powerful Major League 2009 OpenGL 60 SD 888

Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 13 Vulkan / OpenGL / Software 60 SD 888

Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2009 OpenGL 60 SD 888

Jikkyou World Soccer 2002 OpenGL 60 SD 888

Jikuu Bouken Zentrix OpenGL 60 SD 888

Jimmy Neutron – Boy Genius OpenGL 60 SD 888

Jimmy Neutron – Boy Genius: Jet Fusion, The Adventures of OpenGL 60 SD 888

Johnny Bravo in The Hukka-Mega-Mighty-Ultra-Extreme Date-O-Rama! OpenGL 50 SD 888

Jonny Moseley: Mad Trix OpenGL 50 SD 888

Juiced OpenGL 60 SD 888

Jumper: Griffin’s Story

Kaena OpenGL 60 SD 865

Junior Board Games OpenGL 50 SD 888

Junior Sports Basketball OpenGL 50 SD 888

K-1 World GP: 2003 OpenGL 60 Kirin 980

K-1 World GP: 2006 OpenGL 60 SD 888

K-1 World Max 2005 (Simple 2000 Series Ultimate Vol. 31) OpenGL 60 SD 888

K-1 World GP – The Beast Attack! OpenGL 60 SD 888

K.O. King OpenGL 50 SD 888

Kaan: Barbarian’s Blade Software 60 SD 865

Kaena OpenGL 60 SD 888

Kakutou Bijin Wulong/Fighting Beauty Wulong OpenGL 60 SD 888

Kamiwaza OpenGL 60 SD 888

Kao the Kangaroo: Round 2 OpenGL 50 SD 888

Kart Racer OpenGL 50 SD 888

Katamari Damacy OpenGL 60 SD 888 / SD 865

Katekyoo Hitman Reborn! Dream Hyper Battle! OpenGL 60 SD 888

Katekyou Hitman Reborn! Kindan no Yami no Delta OpenGL 60 SD 888

Kattobi!! Golf Vulkan 30-40 SD 888

Kelly Slater’s Pro Surfer OpenGL 60 SD 865

Kengo: Master of Bushido OpenGL 60 SD 888

Kenka Banchou OpenGL 60 SD 888

Keroro Gunsou MeroMero Battle Royale OpenGL 60 SD 888

Kiddies Party Pack OpenGL 50 SD 888

Kidou Senshi Gundam – Ichinen Sensou Software 45-50 SD 888

Kidou Senshi Gundam Senki – Lost War Chronicles OpenGL 60 SD 888

Kidou Senshi Z Gundam – AEUG vs. Titans OpenGL 60 SD 888

Kidz Sports Basketball OpenGL 50 SD 888

Kikou Heidan: J-Phoenix OpenGL 60 SD 888

Kikou Heidan: J-Phoenix 2 OpenGL 60 SD 888

Kikou Heidan: J-Phoenix – Burst Tactics OpenGL 60 SD 888

Kikou Heidan: J-Phoenix – Cobalt Shoutai-hen OpenGL 60 SD 888

Killer7 OpenGL 60 SD 865

Kinetica OpenGL 60 SD 888

King Arthur OpenGL 50 SD 888

King Kong OpenGL 60 SD 888

King of Clubs OpenGL 50 SD 888

Kingdom Hearts OpenGL 60 Exynos 9611

Kingdom Hearts: Final Mix OpenGL 45-60 SD 855+

Kingdom Hearts II OpenGL 50-60 Exynos 9611

Kingdom Hearts II: Final Mix + OpenGL 50-60 SD 865

Kingdom Hearts Re: Chain of Memories OpenGL 50-60 Exynos 9611

King of Colosseum II OpenGL 60 SD 888

King of Colosseum – Noah x Zero-One Disc OpenGL 60 SD 888

King’s Field (IV): The Ancient City OpenGL 60 SD 845

Kinnikuman Banzuke – Muscle Wars 21 OpenGL 60 SD 888

Kinnikuman Muscle Grand Prix Max OpenGL 60 SD 888

Kinnikuman Muscle Grand Prix Max 2 – Tokumori OpenGL 60 SD 888

Klonoa 2 Lunatea’s Veil Vulkan 60 SD 860

Knight Rider: The Game OpenGL 60 SD 888

Knight Rider 2 OpenGL 50 SD 888

Knights of the Temple II OpenGL 50 SD 888

Knockout Kings 2001 OpenGL 50 SD 888

Knockout Kings 2002 OpenGL 60 SD 865

KOF/King Of Fighters – Maximum Impact – Maniax OpenGL 60 SD 888

Konami Kids Playground: Alphabet Circus OpenGL 60 SD 888

Konami Kids Playground: Dinosaurs, Shapes & Colors OpenGL 50-60 SD 888

Konami Kids Playground: Frogger – Hop, Skip & Jumpin’ Fun OpenGL 60 SD 888

Konami Kids Playground: Toy Pals Fun with Numbers OpenGL 60 SD 888

Konjiki no Gashbell!! Gekitou! Saikyou no Mamonotachi OpenGL 30 SD 888

Konjiki no Gashbell!! Yuujou Tag Battle OpenGL 30 SD 888

Korokke! Ban Ou no Kiki o Sukue OpenGL 60 SD 888

Kotoba no Puzzle – Mojipittan OpenGL 60 SD 888

Kuma Uta OpenGL 60 SD 888

Kya – Dark Lineage OpenGL 60 SD 888

Kyojin no Hoshi – Anime Super Remix, The OpenGL 60 SD 888

Kyoushuu Kikou Butai – Kougeki Helicopter Senki OpenGL 60 SD 888

La Pucelle Tactics OpenGL 50 Kirin 980

Lake Masteres EX OpenGL 50 SD 888

Lassie OpenGL 50 SD 888

Le Mans 24 Hours OpenGL 60 SD 888

Le Tour De France 1903-2003: Centenary Edition OpenGL 50 SD 865

Leaderboard Golf OpenGL 50 SD 888

Legacy Of Kain – Soul Reaver 2 OpenGL 60 SD 888

League Series Baseball 2 OpenGL 50 SD 888

Legend of Kay OpenGL 55-60 SD 888

Legend of the Dragon Vulkan / OpenGL / Software 40-55 SD 888

Legends of Wrestling OpenGL 60 SD 865

Legends of Wrestling 2 OpenGL 50 SD 888

Legion: The Legend of Excalibur OpenGL 50 SD 888

LEGO Island Xtreme Stunts Vulkan 30-50 SD 888

Mafia: The City of Lost Heaven OpenGL 50 SD 888

Leisure Suit Larry – Magna Cum Laude OpenGL 60 SD 888

Lemmings OpenGL 50 SD 888

Lemony Snicket’s – A Series of Unfortunate Events OpenGL 60 SD 888

Let’s Make a Soccer Team! Vulkan 30 SD 888

Let’s Ride! Silver Buckle Stables OpenGL 50 SD 888

Lethal Skies: Elite Pilot Team SW OpenGL 50 SD 888

Little Britain – The Video Game OpenGL 50 SD 888

Living World Racing OpenGL 50 SD 888

LMA Manager 2003 OpenGL 50 SD 888

London Cab Challenge OpenGL 50 SD 888

London Racer II Vulkan 50 SD 888

London Racer: Destruction Madness OpenGL 50 SD 888

London Racer: Police Madness OpenGL 50 SD 888

London Racer: World Challenge OpenGL 50 SD 888

London Taxi – Rushour/Rush Hour OpenGL 50 SD 888

Loony Tunes: Back in Action OpenGL 60 SD 855

Loony Tunes: Space Race OpenGL 60 SD 855

Lotus Challenge OpenGL 50 SD 888

Love Smash! 5 – Tennis Robo no Hanran OpenGL 60 SD 888

Love – Smash! 5.1 – Tennis Robo no Hanran – Simple 2000 Series Ultimate Vol. 26 OpenGL 60 SD 888

Lowrider OpenGL 60 SD 888

Lucinda Green’s Equestrian Challenge OpenGL 60 SD 888

Lumines Plus OpenGL 60 SD 888

Lupin the 3rd – Treasure of the Sorcerer King OpenGL 60 SD 888

Luxor – Pharaoh’s Challenge OpenGL 60 SD 888

Mad Maestro! OpenGL 60 SD 888

Madagascar OpenGL 60 SD 888

Madagascar 2: Escape 2 Africa OpenGL 50 SD 855

Madden NFL 2003 OpenGL 60 Kirin 980

Madden NFL 2005 OpenGL 60 SD 888

Madden NFL 2006 OpenGL 60 Kirin 980

Madden NFL 2007 [Hall of Fame Edition] OpenGL 60 SD 888

Madden NFL 09 OpenGL 60 SD 888

Madden NFL 10 OpenGL 60 SD 888

Madden NFL 11 OpenGL 60 SD 888

Madden NFL 12 OpenGL 60 SD 888

Magic Pengel: The Quest for Color OpenGL 60 SD 865

Magna Carta: Tears of Blood OpenGL 60 SD 888

Mahou Tsukai Kurohime OpenGL 60 SD 888

Major League Baseball 2K5 Vulkan 60 SD 888

Makai Kingdom: Chronicles of the sacred Tome OpenGL 60 SD 888

Malice OpenGL 50 SD 865

Mambo OpenGL 50 SD 888

Mana Khemia: Alchemists of Al-Revis OpenGL 60 SD 865

Maniac Mole OpenGL 50 SD 888

Mar Heaven – Arm Fight Dream OpenGL 60 SD 888

Marc Eckos Getting up: Contents under pressure OpenGL 60 SD 865

Margot’s Word Brain OpenGL 50 SD 888

Mark Davis Pro Bass Challenge OpenGL 60 SD 865

Marl de Jigsaw (Genteiban) OpenGL 60 SD 888

Marvel Ultimate Alliance Vulkan / OpenGL 60 SD 888

Marvel Super Hero Squad OpenGL 50 SD 888

Marvel vs Capcom 2 OpenGL 60 SD 865

Mary-Kate and Ashely: Sweet 16 OpenGL 50 SD 888

Mashed – Drive to Survive OpenGL 50 SD 888

Master Chess OpenGL 50 SD 888

Master Rallye OpenGL 50 SD 888

Mat Hoffman’s Pro BMX 2 OpenGL 60 SD 888

Mawaza OpenGL 60 SD 888

Max Payne OpenGL 60 SD 888

Max Payne 2 OpenGL 60 SD 855

Maximo: Ghosts to Glory OpenGL 60 MTK G90T

Maximo vs Army of Zin OpenGL 60 SD 888

Maxxed Out Racing: Nitro OpenGL 60 SD 888

McFarlane’s Evil Prophecy OpenGL 50 SD 888

MDK 2 – Armageddon OpenGL 50 SD 888

Mega Man X: Command Mission Vulkan / OpenGL 55-60 SD 845

MegaRace 3: Nanotech Disaster OpenGL 50 SD 888

Meitantei Evangelion OpenGL 60 SD 888

Melty Blood: Actress Again OpenGL 60 SD 888

Menkyo Shutoku Simulation, The – Simple 2000 Series Vol. 25 OpenGL 60 SD 888

Mercury Meltdown Remix OpenGL 60 SD 888

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty OpenGL 50-60 SD 888

Metal Gear Solid 2: Substance OpenGL 30-50 SD 730G

Metal Gear Solid 3: Snake Eater Vulkan 30-50 MTK D810

Metal Gear Solid 3-Subsistence OpenGL 60 SD 888

Metal Slug 3 Software 50 SD 888

Metal Slug 5 OpenGL 60 SD 888

Metropolismania OpenGL 60 SD 888

Mezase! Chess Champion – Superlite 2000 vol. 26 OpenGL 60 SD 888

Micro Machines V4 OpenGL 60 SD 888

Midnight Club: Street Racing OpenGL 60 SD 865

Midnight Club 2 Vulkan / OpenGL / Software 50-60 SD 888

Midnight Club 3 Remix Vulkan / OpenGL 55-60 SD 845

Midway Arcade Treasures OpenGL 60 SD 888

Midway Arcade Treasures 2 OpenGL 60 SD 888

Midway Arcade Treasures 3 OpenGL 60 SD 888

Mike Tyson Heavyweight Boxing OpenGL 60 SD 888

Mini Bijo Keikan, The [Simple 2000 Series Vol. 88] OpenGL 60 SD 888

Minority Report: Everybody Runs OpenGL 60 SD 888

Mirai Shonen Conan OpenGL 60 SD 888

Mission Impossible – Operation Surma OpenGL 60 SD 888

MLB 11 OpenGL 60 SD 888

MLB Power Pros OpenGL 60 SD 888

MLB Power Pros 2008 OpenGL 60 SD 888

MLB Slugfest 2006 OpenGL 60 SD 888

MLB Slugfest Loaded OpenGL 60 SD 888

Mobile Light Force 2 OpenGL 50 SD 888

Mobile Suit Gundam – Federation vs. Zeon Vulkan 60 SD 870

Mobile Suit Gundam: Gundam vs Zeta Gundam OpenGL 60 SD 845

Mobile Suit Gundam: Zeonic Front OpenGL 30 SD 888

Moderngroove – Ministry of Sound Edition OpenGL 50 SD 888

Mojo! OpenGL 60 SD 888

Monkey Turn V OpenGL 60 SD 888

Monopoly Party OpenGL 60 SD 888

Monster Eggs OpenGL 50 SD 888

Monster Hunter OpenGL 30-60 SD 860

Monster Hunter 2 (English Patched) Vulkan 50-60 SD 865

Monster Jam – Maximum Destruction OpenGL 60 SD 888

Monster Rancher 3 Vulkan 60 SD 860

Monster Rancher EVO Vulkan 30-60 SD 865+

Monster Trux Extreme – Offroad Edition OpenGL 50 SD 888

Monsters vs Aliens OpenGL 60 SD 888

Mortal Kombat: Armageddon OpenGL 58-60 SD 845

Mortal Kombat: Shaolin Monks OpenGL 40-60 Kirin 980

Motion Gravure Series – Harumi Nemoto OpenGL 60 SD 888

Motion Gravure Series – Hiroko Mori OpenGL 60 SD 888

Motion Gravure Series – Megumi OpenGL 60 SD 888

Motion Gravure Series – Tomomi Kitagawa OpenGL 60 SD 888

Motorbike King OpenGL 50 SD 888

Motorsiege: Warriors of Primetime OpenGL 50 SD 888

Motorstorm – Artic Edge OpenGL 60 SD 888

Motto Golful Golf OpenGL 60 SD 888

Mouse Trophy OpenGL 50 SD 888

MS Saga: A New Dawn Vulkan 60 SD 865+

MTV Celebrity Deathmatch OpenGL 50 SD 865

MTV Music Generator 2 OpenGL 60 SD 888

MTV Music Generator 3: This is the Remix OpenGL 60 SD 888

Muppets Party Cruise – Jim Henson’s Vulkan / OpenGL / Software 60 SD 888

Mushihime-sama OpenGL 60 SD 888

Music Maker: Rockstar OpenGL 50 SD 888

MVP Baseball 2005 Vulkan SD 888

MVP 07: NCAA Baseball Vulkan 60 SD 888

MX 2002 featuring Ricky Carmichael OpenGL 60 SD 888

MX Superfly Vulkan 60 SD 888

MX vs ATV Untamed OpenGL 60 SD 888

MX World Tour featuring Jamie Little OpenGL 60 SD 888

My Horse & Me 2 OpenGL 50 SD 888

My Street OpenGL 60 SD 888

Myst III Exile OpenGL 50 SD 888

Mystic Heroes OpenGL 60 SD 888

Mystic Nights OpenGL 60 SD 865

Myth Makers: Orbs of Doom OpenGL 50 SD 888

Myth Makers – Super Kart GP OpenGL 50 SD 888

Myth Makers: Trixie in Toyland OpenGL 50 SD 888

Namco Museum OpenGL 60 SD 888

Namco X Capcom (English Patched) Vulkan 55-60 SD 865

Nanobreaker OpenGL 60 Kirin 980

NASCAR 06: Total Team Control OpenGL 60 SD 888

Nascar ’07 OpenGL 60 SD 888

Nascar ’08 OpenGL 60 SD 888

Nascar ’09 OpenGL 60 SD 888

Nascar 2001 OpenGL 60 SD 865

Nascar: Dirt to Daytona OpenGL 60 SD 888

Nascar Thunder 2002 OpenGL 60 SD 888

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5 OpenGL 60 SD 732G

National Geographic Safari Adventures – Africa OpenGL 50 SD 888

Naval Ops: Commander OpenGL 60 SD 888

Naval Ops: Warship Gunner OpenGL 60 SD 865

NBA 09 – The Inside Vulkan 30 SD 888

NBA 2K10 OpenGL 25-60 SD 888

NBA: Ballers OpenGL 60 SD 865

NBA Street Vol. 2 OpenGL 60 SD 888

NCAA College Basketball 2K3 OpenGL 60 SD 888

NCAA College Football 2K3 OpenGL 60 SD 888

NCAA Football 2011 OpenGL 60 SD 888

NCAA GameBreaker 2004 OpenGL 60 SD 888

NCAA March Madness 08 Vulkan 30 SD 888

Need for Speed : Carbon Vulkan 45-50 SD 750G

Need for Speed – Hot Pursuit 2 OpenGL 25-30 SD 845

Need for Speed: Most Wanted Vulkan 50 SD 750G

Need for Speed: Underground OpenGL 50-60 SD 888

Need for Speed: Underground 2 OpenGL 60 SD 732G

Neo Contra Vulkan / OpenGL 60 SD 712

Neo Geo Online Collection Vol. 2 – Bakumatsu Roman – Gekka no Kenshi – The Last Blade 1 & 2 OpenGL 60 SD 865

Neon Genesis Evangelion – Battle Orchestra OpenGL 60 SD 888

Neopets – The Darkest Faerie OpenGL 60 SD 888

Next Generation Tennis – aka Roland Garros French Open 2002 OpenGL 50 SD 888

NGT – Next Generation Tennis 2003 – aka Roland Garros French Open 2003 OpenGL 50 SD 888

NFL Blitz 2003 OpenGL 60 SD 888

NFL GameDay 2002 OpenGL 60 SD 888

NFL GameDay 2004 OpenGL 60 SD 888

NFL Head Coach OpenGL 60 SD 888

NFL Street Vulkan 60 SD 888

NHL 2001 Vulkan 60 SD 888

NHL 2003 OpenGL 60 SD 888

NHL 06 OpenGL 60 SD 888

NHL 07 OpenGL 50 SD 888

NHL 2009 OpenGL 60 SD 888

NHL Hitz 2002 OpenGL 60 SD 888

NHL Hitz Pro OpenGL 60 SD 888

NHRA Drag Racing – Countdown to the Championship OpenGL 60 SD 888

Nightmare of Druaga: Fushigi no Dungeon, The OpenGL 40-60 SD 845

Nightshade OpenGL 40-60 SD 888

Nihon Sumou Kyoukai Kounin – Nihon Oozumou – Gekitou Honbasho-hen OpenGL 60 SD 888

Nihon Sumou Kyoukai Kounin – Nihon Oozumou – Kakutou-hen OpenGL 60 SD 888

Nitrobike OpenGL 50 SD 888

Noble Racing OpenGL 50 SD 888

Nobunaga’s Ambition: Iron Triangle OpenGL 60 SD 888

Nobunaga’s Ambition: Rise To Power OpenGL 60 SD 888

Nodame Cantabile OpenGL 60 SD 888

Noddy and the Magic Book OpenGL 50 SD 888

NPPL Championship Paintball 2009 OpenGL 60 SD 888

NRA Gun Club OpenGL 60 SD 888

NRL: Rugby League (Australia) OpenGL 50 SD 888

NYR: New York Race OpenGL 50 SD 888

Obscure: The Aftermath OpenGL 60 SD 865

Odin sphere OpenGL 60 MTK G80

Okage: Shadow King OpenGL 60 SD 865

Ōkami OpenGL 30-60 SD 860

One Piece: Grand Battle OpenGL 50 SD 865

Oni OpenGL 60 SD 888

Onimusha: Warlords Vulkan / OpenGL 60 SD 870

Onimusha 2: Samurai’s Destiny Vulkan / OpenGL 60 SD 870

Open Season Vulkan / OpenGL 50 SD 888

Operation Air Assault OpenGL 50 Kirin 980

Oretachi Geasen Zoku – Akumajou Dracula OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geasen Zoku – Contra OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geasen Zoku – Crazy Climber OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geasen Zoku – Karate-dou OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geasen Zoku – Moon Cresta OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geesen Zoku – Nekketsu Kouha Kunio-kun [Renegade] OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geesen Zoku – Nekketsu Koukou Dodgeball-bu [Super Dodgeball] OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geesen Zoku – Pooyan OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geasen Zoku – Rabio Lepus OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geasen Zoku – Scramble OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geasen Zoku – Sonic Wings OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geesen Zoku – Super Volleyball OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geasen Zoku – Terra Cresta OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geesen Zoku – Thunder Cross OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geesen Zoku – Time Pilot OpenGL 60 SD 888

Oretachi Geasen Zoku – Trio the Punch OpenGL 60 SD 888

Orphen: Scion of Sorcery OpenGL 60 SD 888

Outlaw Golf OpenGL 50 SD 865

Outlaw Golf 2 OpenGL 50 SD 888

Outlaw Tennis OpenGL 50 SD 888

Outrun 2 SP (English Patched) Vulkan 60 SD 888+

Over the Hedge OpenGL 60 SD 888

Over the Monochrome Rainbow featuring Shogo Hamada OpenGL 60 SD 888

P.T.O. IV Pacific Theater of Operations OpenGL 60 SD 865

Pac-Man Fever OpenGL 60 SD 865

Pac-Man World 2 OpenGL 60 SD 865

Pachitte Chonmage Tatsujin 7 – CR Pachinko OpenGL 60 SD 888

Pacific Warriors II: Dogfight OpenGL 60 SD 888

Paddington Bear Software 50 SD 888

Paparazzi OpenGL 50 SD 865

Paris Dakar Rally OpenGL 60 SD 865

Party Carnival OpenGL 50 SD 888

Party Girls OpenGL 50 SD 888

PDC World Championship Darts 2008 OpenGL 50 SD 865

Penny Racers OpenGL 50 Kirin 980

Perfect Ace – Pro Tournament Tennis OpenGL 50 SD 888

Perfect Ace 2 – The Championships OpenGL 50 SD 888

Persona 3 FES Vulkan 60 SD 730G

Persona 4 Vulkan 60 SD 730G

Peter Pan OpenGL 50 SD 888

PES 2012 – Pro Evolution Soccer OpenGL 60 SD 888

Petz: Catz/Catz 2 OpenGL 50 SD 888

Petz: Dogz/Dogz 2

OpenGL 50 SD 888

Petz: Horsez 2 OpenGL 50-60 SD 888

Phantom Brave OpenGL 60 SD 888

Pinball (by Play It) OpenGL 50 SD 888

Pinball Hall of Fame – The Gottlieb Collection [aka Gottlieb Pinball Classics] OpenGL 50 SD 888

Pinball Hall of Fame – The Williams Collection [aka Williams Pinball Classics] Vulkan 60 SD 888

Pink Pong OpenGL 50 SD 888

Pipe Mania OpenGL 60 SD 888

Piposaru 2001 [Ape Escape] Vulkan 60 SD 888

Pippa Funnel – Take the Reins OpenGL 50 SD 888

Pirates – The Legend of Black Kat OpenGL 60 SD 888

Pirates of the Caribbean: The Legend of Jack Sparrow OpenGL 60 SD 888

Pitfall: The Lost Expedition OpenGL 60 SD 888

Plus Plum 2 OpenGL 60 SD 888

Poinie’s Poin OpenGL 60 SD 888

Poker Masters OpenGL 50 SD 888

Polar Express OpenGL 50 SD 888

Polaroid Pete OpenGL 50 SD 888 / MTK G90T

Police 24-7/911 OpenGL 50 SD 888

Police Chase Down OpenGL 50 SD 888

Pool Paradise OpenGL 50 SD 888

PopCap Hits! Vol.1 OpenGL 50 SD 888

PopCap Hits! Vol.2 OpenGL 50 SD 888

Pop Idol OpenGL 50 SD 888

POPStarter OpenGL 30-60 SD 720G

Portal Runner OpenGL 60 SD 888

Postman Pat OpenGL 50 SD 888

Power Rangers – Dino Thunder OpenGL 60 SD 888

Powershot Pinball OpenGL 50 SD 888

Premier Manager 08 OpenGL 50 SD 888

Pride Fighting Championship OpenGL 60 SD 888

Prince of Persia: Warrior Within Vulkan 30 SD 888

Prince of Persia: Sands of Time OpenGL 55-60 SD 845

Pro Beach Soccer OpenGL 50 SD 888

Pro Biker 2 OpenGL 50 SD 888

Pro Bull Riders – Out of the Chute OpenGL 60 SD 888

Pro Evolution Soccer 6 OpenGL 50 SD 888

Pro Evolution Soccer 2010 OpenGL 60 SD 888

Pro Evolution Soccer Management OpenGL 50 SD 888

Pro Race Driver OpenGL 60 SD 888

Pro Rally 2002 OpenGL 60 SD 888

Project Minerva Professional OpenGL 50 SD 888

Project Eden OpenGL 60 SD 888

ProStroke Golf – World Tour 2007 OpenGL 60 SD 888

Pryzm – Chapter One – The Dark Unicorn OpenGL 60 SD 888

Psychonauts OpenGL 60 SD 845

Psyvariar 2 – Ultimate Final OpenGL 60 SD 888

Pump It Up – Exceed OpenGL 60 SD 888

Puyo Pop Fever OpenGL 50 SD 888

Puyo Puyo! 15th Anniversary OpenGL 60 SD 888

Puyo Puyo Fever 2 OpenGL 60 SD 888

Puzzle Challenge: Crosswords and More OpenGL 60 SD 865

Puzzle Maniacs OpenGL 60 SD 888

Puzzle Party: 10 Games OpenGL 60 SD 888

Q-Ball – Billiards Master (Pool Master) Software 60 SD 888

Quake III: Revolution Vulkan 60 SD 888

Quest for Aladdin’s Treasure, The OpenGL 60 SD 888

Quest for Sleeping Beauty OpenGL 50 SD 888

R-C Sports – Copter Challenge OpenGL 50 SD 888

RC Toy Machines OpenGL 50 SD 888

R-Racing Evolution OpenGL 60 SD 865

R-Type Final OpenGL 55-60 SD 865

Ra.One: The Game OpenGL 50 SD 888

Racing Battle – C1 Grand Prix OpenGL 60 SD 888

Racing Simulation 3 Vulkan 25-30 SD 888

Radiata Stories Vulkan 55-60 SD 855

Radio Helicopter OpenGL 50 SD 865

Radirgy Precious OpenGL 60 SD 865

Raging Blades Vulkan / OpenGL / Software 50 SD 888

Raiden III OpenGL 60 SD 888

Rally Championship Vulkan 45-50 SD 888

Rally Fusion: Race of Champions OpenGL 60 SD 888

Rampage: Total Destruction OpenGL 60 SD 865

Ratatouille OpenGL 60 SD 888

Ratchet and Clank (2002) Vulkan 50-60 SD 888

Ratchet and Clank 2: Going Commando OpenGL 40-50 SD 888

Ratchet and Clank: Up Your Arsenal Vulkan / OpenGL 50 SD 888

Raw Danger Vulkan 40-45 SD 865

Rayman 3: Hoodlum Havoc OpenGL 25-30 SD 845

Rayman Raving Rabbids OpenGL 25-30 SD 845

Rayman Revolution OpenGL 25-30 SD 845

Ready 2 Rumble: Round 2 OpenGL 60 SD 888

Real Madrid – The Game OpenGL 45-55 SD 888

Realm of the Dead OpenGL 50 SD 888

Rebel Raiders: Operation Nighthawk OpenGL 60 SD 888

Red Baron Software 50 SD 888

Red Dead Revolver Vulkan / OpenGL 60 SD 888

Reel Fishing III OpenGL 60 SD 888

Reign of Fire OpenGL 60 SD 888

RC Revenge Pro Vulkan / OpenGL 45-55 Tegra X1

Resident Evil 4 OpenGL 60 SD 865

Resident Evil: Code Veronica Vulkan / OpenGL 60 SD 865+

Resident Evil: Dead Aim Vulkan 55-60 SD 712

Resident Evil Outbreak Vulkan / OpenGL 60 SD 865+

Resident Evil Outbreak (English Patched) Vulkan 55-60 SD 865

Resident Evil Outbreak: File #2 Vulkan 55-60 SD 865

Resident Evil Outbreak: File #2 (English Patched) Vulkan 55-60 SD 865

Rez OpenGL 55-60 SD 835

Ribbit King OpenGL 50 SD 888

Richard Burns Rally Software 25 SD 888

Ricky Ponting International Cricket: 2005 (Australia) OpenGL 50 SD 888

Ridge Racer V OpenGL 60 SD 888

Riding Spirits OpenGL 50 SD 888

Riding Spirits 2 OpenGL 50 SD 888

Riding Star OpenGL 60 SD 888

Rig Racer 2 OpenGL 50 SD 888

Risk – Global Domination OpenGL 60 SD 888

Road Kill OpenGL 50 SD 888

Road Trip Adventure OpenGL 50 SD 888

Robin Hood – Defender of the Crown OpenGL 60 SD 888

Robin Hood: The Siege OpenGL 50 SD 888

Robin Hood’s Quest OpenGL 50 SD 888

Robot Tsuku Rouze! – Gekitou! Robot Fight, The – Simple 2000 series vol. 104 OpenGL 60 SD 888

Robot Warlords OpenGL 15-20 SD 888

Robotech – Battlecry OpenGL 50 SD 888

Robotech – Invasion OpenGL 60 SD 888

Robots OpenGL 60 SD 888

Rock’N’Roll Adventures OpenGL 50 SD 888

Rogue Galaxy OpenGL 30-60 MTK G90T

Roland Garros 2005 – Powered by Smash Court Tennis OpenGL 50 SD 888

Roller Coaster Funfare OpenGL 30-50 SD 888

Roller Coaster World OpenGL 50 SD 888

Rolling OpenGL 50 SD 888

Room Zoom: Race for Impact OpenGL 50 SD 888

Romance of the Three Kingdoms XI OpenGL 60 SD 888

Romancing Saga OpenGL 60 SD 888

RPG Maker 3 OpenGL 60 SD 888

RPM Tuning/Top Gear RPM Tuning OpenGL 60 SD 888

RTL Biathlon 2009 (Germany) Vulkan 50 SD 888

RTL Ski Jumping 2007 (Germany) Vulkan 50 SD 888

RTX – Red Rock OpenGL 60 SD 888

Ruff Trigger – The Vanocore Conspiracy OpenGL 60 SD 888

Rugby League 2: World Cup Edition OpenGL 50 SD 888

Rugrats – Royal Ransom OpenGL 60 SD 888

Rule of Rose Vulkan / OpenGL 45-55 SD 865

Rumble Fish, The OpenGL 60 SD 888

Rumble Roses OpenGL 60 SD 855

Rumble Racing OpenGL 40-60 Kirin 980

Run Like Hell – Hunt or Be Hunted OpenGL 60 SD 888

Runabout 3: Neo Age OpenGL 25-30 SD 888

Rygar: The Legendary Adventure OpenGL 55-60 SD 888

Saigo no Nihonhei – Utsukushiki Kokudo Dakkan Sakusen, The – Simple 2000 Series Vol. 120 OpenGL 60 SD 888

Saint & Sinner OpenGL 60 SD 888

Saint Seiya: The Hades OpenGL 50 SD 865

Saint Seiya: The Sanctuary OpenGL 50 SD 865

Saisoku! Zokusha King – Butchigiri Densetsu – Simple 2000 Series Ultimate Vol. 3 OpenGL 60 SD 888

Saiyuki Saruden, The – Simple 2000 Series Vol. 73 OpenGL 60 SD 888

Sakigake!! Otokojuku OpenGL 60 SD 888

Salt Lake 2002 Software 45-55 SD 888

Samurai Champloo Software 60 SD 865

Samurai Jack: The Shadow of Aku OpenGL 60 SD 888

Samurai Shodown V OpenGL 60 SD 865

Samurai Spirits – Tenkaichi Kenkakuden OpenGL 60 SD 888

Samurai Warriors Software 60 SD 865

Samurai Warriors 2 OpenGL 60 SD 845

Samurai Warriors 2 : Empires OpenGL 60 SD 870

Samurai Warriors 2 : Xtreme Legends OpenGL 60 SD 870

Samurai Western OpenGL 55-60 SD 845

SAS: Anti-Terror Force OpenGL 50 Kirin 980

Saturday Night Speedway OpenGL 60 SD 888

Savage Skies OpenGL 60 SD 888

Scaler OpenGL 60 SD 888

Scooby-Doo! Night of 100 Frights OpenGL 60 SD 888

Scooby-Doo: Unmasked OpenGL 50 SD 865

Se-Pa 2001 OpenGL 60 SD 888

SeaWorld Adventure Parks: Shamu’s Deep Sea Adventures OpenGL 60 SD 888

Second Sight OpenGL 50 SD 888

Secret Agent Clank OpenGL 60 SD 888

Secret Service OpenGL 60 SD 888

Secret Weapons over Normandy OpenGL 60 SD 888

Seek and Destroy OpenGL 50 SD 888

Sega Ages 2500 Series – Volume 3: Fantasy Zone Vulkan / OpenGL / Software 60 SD 888

Sega Ages 2500 Series – Volume 5: Golden Axe OpenGL 60 SD 888

Sega Ages 2500 Series – Volume 7: Columns OpenGL 60 SD 888

Sega Ages 2500 Series – Volume 9: Gain Ground OpenGL 60 SD 888

Sega Ages 2500 Series – Volume 10: After Burner II OpenGL 60 SD 888

Sega Ages 2500 Series – Volume 11: Hokuto no Ken/Fist of the North Star OpenGL 60 SD 888

Sega Ages 2500 Series – Volume 12: Puyo Puyo Tsuu – Perfect Set OpenGL 60 SD 888

Sega Ages 2500 Series – Volume 14: Alien Syndrome OpenGL 60 SD 888

Sega Ages 2500 Series – Volume 15: DecAthlete Collection OpenGL 60 SD 888

Sega Ages 2500 Series – Volume 20: Space Harrier II – Space Harrier Complete Collection OpenGL 60 SD 888

Sega Ages 2500 Series – Volume 25: Gunstar Heroes Treasure Box OpenGL 60 SD 888

Sega Ages 2500 Series – Volume 27: Panzer Dragoon OpenGL 60 SD 888

Sega Ages 2500 Series – Volume 28 – Tetris Collection OpenGL 60 SD 888

Sega Ages 2500 Series – Volume 30: Galaxy Force II OpenGL 60 SD 888

Sega Classics Collection OpenGL 50 SD 888

Sega Genesis/ Mega Drive Collection OpenGL 60 SD 888

Sega Rally 2006 Vulkan 60 SD 888

Sega Rally Championship – Le Mans (Le Mans 24 Hours) OpenGL 60 SD 888

Sega Soccer Slam Vulkan 60 SD 888

Seigi no Mikata OpenGL 60 SD 888

Sensible Soccer 2006 OpenGL 50 SD 888

Seven Samurai 20XX OpenGL 60 SD 888

Shadow Hearts OpenGL 60 SD 888

Shadow of Memories/Destiny OpenGL 60 SD 888

Shadow Tower Abyss Vulkan 60 SD 845

Shaman King – Funbari Spirits OpenGL / Software 60 SD 888

Shaman King – Power of Spirit OpenGL 60 SD 888

Shanghai – The Four Elements [Super Value 2800] OpenGL 60 SD 888

Shaun Palmer’s Pro Snowboarder OpenGL 60 SD 888

Shaun White Snowboarding OpenGL 60 SD 888

Shepherd’s Crossing OpenGL 60 SD 888

Shifters OpenGL 60 SD 888

Shin Bakusou Dekotora Densetsu – Tenka Touitsu Choujou Kessen OpenGL 60 SD 888

Shin Best Play Pro Yakyuu OpenGL 60 SD 888

Shin Gouketsuji Ichizoku – Bonnou Kaihou OpenGL 60 SD 888

Shin Seiki Evangelion 2 – Evangelions OpenGL 60 SD 888

Shin Seiki GPX Cyber Formula – Road to the Infinity OpenGL 60 SD 888

Shin Seiki GPX Cyber Formula – Road to the Infinity 4 OpenGL 60 SD 888

Shining Tears OpenGL 60 SD 888

Shinjuku no Ookam OpenGL 60 SD 888

Shinkon Gattai Godannar!! OpenGL 60 SD 888

Shinobido: Way of the Ninja OpenGL 60 SD 855

Shin Megami Tensei: Devil Summoner – Raidou Kuzonoha vs The Soulless Army OpenGL 60 SD 845

Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga Vulkan / OpenGL 50-60 SD 865

Shin Megami Tensei: Nocturne OpenGL 50-60 SD 865

Shadow of the Colossus Vulkan 40-60 SD 888

Shinobi OpenGL 40-60 MTK G90T

Shooting Love – Trizeal OpenGL 60 SD 888

Short Track Racing – Trading Paint OpenGL 60 SD 888

Showdown – Legends of Wrestling OpenGL 60 SD 888

Shox – Rally Reinvented Vulkan 60 SD 888

Shrek’s Carnival Craze: Party Games OpenGL 60 SD 888

Shrek – Super Party OpenGL 60 SD 888

Shrek – SuperSlam OpenGL 60 SD 888

Silent Hill: Origins Vulkan / OpenGL 60 SD 865+

Silent Hill 2 Vulkan / OpenGL 60 SD 888

Silent Hill 3 Vulkan 25-30 SD 865

Silent Hill 4 50-60 SD 865+

Silent Hill: Shattered Memories Vulkan 55-60 SD 732G

Simpsons: Hit & Run, The 55-60 SD 888

Simpsons Game, The Vulkan / OpenGL / Software 40-60 SD 870

Simple 2000 Series Vol. 82 – The Kung Fu OpenGL 60 SD 888

Sinbad Adventure wa Enomoto Kanako de Dou desu ka OpenGL 60 SD 888

Ski-Doo Snow X Racing Vulkan 55-60 SD 888

SkyGunner OpenGL 60 SD 888

Sky Odyssey OpenGL 60 SD 888

Sled Storm Vulkan 60 SD 888

Slot! Pro DX – Fujiko 2 OpenGL 60 SD 888

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus Vulkan 60 SD 888

Smuggler’s Run OpenGL 60 SD 888

Smuggler’s Run 2: Hostile Territory OpenGL 60 SD 888

Sniper Assault Vulkan 60 SD 888

Sniper Elite Vulkan 60 SD 888

SNK Slot Panic Kyuuji OpenGL 60 SD 888

SnoCross 2 featuring Blair Morgan OpenGL 60 SD 888

Snoopy vs The Red Baron OpenGL 60 SD 888

Snowboard Heaven OpenGL 60 SD 888

Soccer Life! OpenGL 50 SD 888

Socom: U.S. Navy SEALs Vulkan 60 SD 888

Sol-Divide OpenGL 60 SD 888

Son of the Lion King, Disney’s OpenGL 50 SD 888

Sonic Heroes OpenGL 27-30 SD 855+

Sopranos – The Road to Respect Vulkan 60 SD 888

Soukou Kihei Votoms OpenGL 60 SD 888

Soul Calibur III OpenGL 60 SD 888

Sousei no Aquarion OpenGL 60 SD 888

Soutenryuu – The Arcade OpenGL 60 SD 888

Space Channel 5 Vulkan 50-60 SD 888

Space Channel 5: Part 2 OpenGL 50 SD 888

Space Channel 5 – Special Edition OpenGL 60 SD 888

Space Chimps Vulkan 60 SD 888

Space Fishermen OpenGL 60 SD 888

Space Invaders Anniversary Vulkan 50-60 SD 888

Space Invaders – Invasion Day OpenGL 60 SD 888

Space Rebellion OpenGL 50 SD 888

Space Venus Starring Morning Musume OpenGL 60 SD 888

Space War Attack OpenGL 50 SD 888

Spawn – Armageddon OpenGL 60 SD 888

Special Forces OpenGL 60 SD 888

Spectral vs. Generation OpenGL 50 SD 888

Speed Challenge: Jacques Villeneuve’s Racing Vision OpenGL 50 SD 888

Speed Kings Vulkan / OpenGL 35-45 SD 888

Speed Machines 3 OpenGL 50 SD 888

Speedboat GP OpenGL 50 SD 888

Spider-Man The Movie Vulkan 55-60 SD 888

Spider-Man 2 Software 50 Kirin 980

Soul Calibur III OpenGL 50-60 Kirin 980

Speed Racer OpenGL 30-60 SD 845

Sphinx and the Cursed Mommy OpenGL 60 SD 888

Spider-Man 3 Vulkan / OpenGL 60 SD 888

SpinDrive Ping Pong OpenGL 50 SD 888

Splatter Master OpenGL 60 SD 888

SpongeBob and Friends: Battle for Volcano Island Vulkan / OpenGL / Software 50 SD 888

SpongeBob SquarePants: Revenge of the Flying Dutchman OpenGL 50-60 SD 855

SpongeBob SquarePants: The Movie OpenGL 55-60 SD 855

Springdale: Riding Adventures Vulkan 50 SD 888

Sprint Car Challenge OpenGL 50 SD 888

Sprint Cars: Road to Knoxville OpenGL 60 SD 888

Sprint Cars 2: Showdown at Eldora OpenGL 60 SD 888

SpyHunter OpenGL 45-60 SD 660

SSX 3 OpenGL 60 SD 888

SSX Tricky OpenGL 55-60 SD 845

Stacked with Daniel Negreanu OpenGL 60 SD 888

Star Ocean: Till the End of Time Vulkan 45-60 SD 865

Star Trek Conquest OpenGL 60 SD 888

Star Trek: Encounters OpenGL 60 SD 888

Star Trek: Shattered Universe OpenGL 60 SD 888

Star Wars: Battlefront Vulkan 50-60 SD 855

Star Wars: Battlefront II Vulkan 50-60 SD 855

Star Wars – Jedi Starfighter OpenGL 60 SD 888

Starsky & Hutch OpenGL 60 SD 888

State of Emergency 2 OpenGL 60 SD 888

Stealth Force: The War on Terror OpenGL 35-50 SD 888

Steam Express OpenGL 50 SD 888

Steamboy OpenGL 60 SD 888

Steel Dragon EX OpenGL 50 SD 888

Stock Car Crash OpenGL 50 SD 888

Street Boyz OpenGL 60 SD 888

Street Cricket: Champions 2 Vulkan 50 SD 888

Street Dance OpenGL 60 SD 888

Street Fighter III: 3rd Strike – Fight for the Future (english patched) Vulkan / OpenGL / Software 60 SD 865

Street Golfer OpenGL 50 SD 888

Street Hoops OpenGL 60 SD 888

Street Warrior OpenGL 60 SD 888

Stretch Panic OpenGL 60 SD 888

Strike Force Bowling OpenGL 60 SD 888

Sub Rebellion OpenGL 60 SD 888

Suikoden III Vulkan / OpenGL / Software 58-60 SD 855

Suikoden IV Vulkan 58-60 SD 855

Suikoden V Vulkan 60 SD 855

Sum of All Fears, The OpenGL 60 SD 888

Summer Athletics: The Ultimate Challenge OpenGL 60 SD 888

Summoner 2 OpenGL 60 SD 888

Sunsoft Collection: NeoGeo Online Collection Vol. 11 OpenGL 50-60 SD 888

Super-Bikes Riding Challenge OpenGL 50 SD 888

Superbike GP OpenGL 50 SD 888

Super Bust-A-Move OpenGL 60 SD 888

Supercar Street Challenge Vulkan 60 SD 888

Super Fruit Fall OpenGL 50 SD 888

Super Monkey Ball Adventure OpenGL 60 SD 888

Super Monkey Ball Deluxe OpenGL 60 SD 888

Super PickUps OpenGL 60 SD 888

Super Puzzle Bobble DX, The – Simple 2000 Series Vol. 62 OpenGL 60 SD 888

Super Shanghai 2005 Software 60 SD 888

Super Trucks Racing OpenGL 60 SD 888

SuperLite 2000 Vol. 15: Zooo OpenGL 60 SD 855+

Superman Returns Vulkan / OpenGL 39-61 SD 888

Surf’s Up OpenGL 60 SD 888

Surfing Air Show with RatBoy OpenGL 60 SD 888

Survival Game 2, The – Simple 2000 Series Vol. 119 OpenGL 60 SD 888

Sven-Goeran Eriksson’s World Challenge OpenGL 50 SD 888

SWAT: Siege OpenGL 50 SD 888

Swing Away Golf OpenGL 60 SD 888

Switch/Panic! OpenGL 60 SD 888

Sword of the Samurai OpenGL 47-50 SD 888

Syphon Filter: Dark Mirror OpenGL 50-60 SD 865

Syphon Filter: Logan’s Shadow Vulkan 30 SD 888

Taiko Drum Master OpenGL 60 SD 888

Taiko no Tatsujin – Doki! Shinkyoku Darake no Haru Matsuri OpenGL 60 SD 888

Taisen! Bakudan Poi Poi – Simple 2000 Series Ultimate Vol. 17 OpenGL 60 SD 888

Taito Legends OpenGL 60 SD 865

Taito Legends 2 Software 60 SD 865

Tak and the Guardians of Gross OpenGL 50 SD 865

Tak and the Power of Juju Vulkan / OpenGL 60 SD 888

Tales of Abyss OpenGL 15-60 SD 888

Tales of Destiny – Director’s Cut OpenGL 60 SD 845

Tank Elite OpenGL 50 SD 888

Tarzan Untamed OpenGL 50 SD 865

Taxi 3 OpenGL 50 SD 888

Taxi Rider OpenGL 50 SD 888

Taz: Wanted Vulkan 60 SD 865

Technic Beat OpenGL 60 SD 888

Tecmo Hit Parade OpenGL 60 SD 888

Teenage Mutant Ninja Turtles OpenGL 60 SD 888

Teenage Mutant Ninja Turtles: Smash Up OpenGL 60 SD 888

Tekken 4 OpenGL 50 SD 888

Tekken 5 OpenGL 50-60 SD 888

Tekken Tag Tournament OpenGL 50-6060 SD 888

Telly Addicts OpenGL 60 SD 888

Tenchu 3 – Wrath of Heaven OpenGL 50-60 SD 855

Tenchu Fatal Shadow OpenGL 50-60 SD 855

Tengai OpenGL 50 SD 888

Tennis Court Smash OpenGL 50 SD 888

Tennis no Oujisama – Saikyou Team o Kessei seyo! [Prince of Tennis] OpenGL 60 SD 888

Tennis no Oujisama – Smash Hit! [Prince of Tennis] OpenGL 60 SD 888

Tennis no Oujisama – Smash Hit! 2 [Prince of Tennis] OpenGL 60 SD 888

Tennis no Oujisama – Smash Hit! 2 – Original Anime Game [Prince of Tennis] – mini games OpenGL 60 SD 888

Tennis no Oujisama – Sweat & Tears 2 OpenGL 60 SD 888

Test Drive OpenGL 60 SD 888

Test Drive: Eve of Destruction/Driven to Destruction Vulkan / Software 50-60 Tegra X1

Test Drive: Off-Road OpenGL 60

Test Drive Unlimited Vulkan 30-60 SD 860

Tetris Worlds Vulkan 50-60 SD 888

Tetris Worlds 2 – Tetris Kiwame Michi OpenGL 60 SD 888

The Adventures of Cookie & Cream OpenGL 60 SD 888

The Adventures of Darwin OpenGL 60 SD 888

The Ant Bully OpenGL 50 SD 888

The Bigs OpenGL 60 SD 888

The Bouncer OpenGL 60 SD 855

The Chronicles of Narnia – The Lion, the Witch and the Wardrobe OpenGL 50 SD 888

The Dog Island OpenGL 50 SD 888

The Dukes of Hazzard – Return of the General Lee OpenGL 60 SD 888

The Fairly Oddparents: Shadow Showdown OpenGL 60 Kirin 980

The Getaway 2: Black Monday Vulkan / OpenGL 60 SD 888

The Godfather OpenGL 60 SD 845

The Great Escape Vulkan / OpenGL 60 SD 888

The Grim Adventures of Bill & Mandy OpenGL 60 SD 888

The Guy Game Software 25-35 Kirin 980

The History Channel – Great Battles of Rome OpenGL 50 SD 888

The Hobbit – The Prelude to the Lord of the Rings OpenGL 60 SD 888

The Hunter – Reckoning Wayward OpenGL 60 SD 888

The Hustle – Detroit Streets OpenGL 60 SD 888

The Incredibles OpenGL 60 SD 888

The Incredibles: Rise of the Underminer OpenGL 60 SD 888

The King of Fighters 2000 Vulkan 50-60 SD 888

The King of Fighters 2001 Software 60 SD 888

The King of Fighters 2006 OpenGL 60 SD 888

The King of Fighters: Maximum Impact 2/KOF 2 OpenGL 60 SD 888

The King of Fighters – Neowave OpenGL 50 SD 888

The King of Route 66 OpenGL 50 SD 888

The Legend of Alon Dar OpenGL 60 SD 888

The Lord of the Rings – Aragorn’s Quest OpenGL 60 SD 888

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring OpenGL 60 SD 888

The Lord of the Rings: The Return of the King OpenGL 60 SD 855

The Lord of the Rings: The Third Age OpenGL 60 SD 855

The Lord of the Rings: The Two Towers OpenGL 60 SD 855

The Maestromusic II OpenGL 60 SD 888

The Matrix: Path of Neo Vulkan / OpenGL 50-60 SD 865+

The Mouse Police OpenGL 50 SD 888

The Naked Brothers Band (Nickelodeon) OpenGL 60 SD 865

The Otokotachi no Kijuu Houza – Simple 2000 Series Vol. 100 OpenGL 60 SD 888

Th3/The Plan OpenGL 60 SD 888

The Powerpuff Girls – Relish Rampage OpenGL 60 SD 888

The Punisher Software 60 SD 888

The Red Star OpenGL 55-60 SD 845

The Secret Saturdays: The Beasts of the 5th Sun OpenGL 60 SD 888

The Shadow of Zorro OpenGL 50 SD 888

The Shield: The Game OpenGL 60 SD 888

The Sims OpenGL 60 SD 888

The Sims 2 OpenGL 50-60 SD 860

The Sims 2 Pets OpenGL 50-60 SD 860

The Sniper 2 OpenGL 50 SD 888

The Snowboard – Simple 2000 Series Vol. 6 OpenGL 60 SD 888

The Spiderwick Chronicles OpenGL 60 SD 888

The Tale of Despereaux Vulkan / OpenGL 60 SD 888

The Terminator: Dawn of Fate OpenGL 50 SD 888

The Toys Room OpenGL 50 SD 888

The Urbz: Sims in the City Vulkan / OpenGL 50 SD 888

The Warriors OpenGL 60 SD 888

The X-Files: Resist or Serve OpenGL 60 SD 888

Theme Park Roller Coaster OpenGL 60 SD 888

They Came from the Skies OpenGL 50 SD 888

Thrillville Vulkan 45-60 SD 888

Thrillville – Off the Rails Vulkan 45-60 SD 888

Thunder Force VI OpenGL 60 SD 888

Thunderbirds OpenGL 50 SD 888

Thunderhawk/Thunderstrike: Operation Phoenix OpenGL 50 SD 888

Tiger Woods PGA Tour 2001 OpenGL 60 SD 888

Tiger Woods PGA Tour 2003 OpenGL 60 SD 888

Tiger Woods PGA Tour 2004 OpenGL 60 SD 888

Tiger Woods PGA Tour 06 OpenGL 50 SD 888

Tiger Woods PGA Tour 07 OpenGL 50 SD 888

Tiger Woods PGA Tour 08 Vulkan / OpenGL / Software 50 SD 888

Tiger Woods PGA Tour 09 Vulkan / OpenGL / Software 50 SD 888

Tiger Woods PGA Tour 10 OpenGL 50 SD 888

Time Crisis: Crisis Zone OpenGL 60 SD 888

Time Crisis II OpenGL 60 SD 888

TimeSplitters OpenGL 60 SD 865

Toca Race Driver 2 OpenGL 60 SD 888

Toca Race Driver 3 Vulkan 60 SD 888

Tokimeki Memorial 3 Vulkan / OpenGL / Software 60 SD 865

Tokobot Plus – Mysteries of the Karakuri OpenGL 60 SD 888

Tokyo Bus Annai 2 OpenGL 60 SD 888

Tokyo Road Race OpenGL 45-50 SD 888

Tokyo Xtreme Racer Zero OpenGL 60 SD 888

Tom and Jerry in War of the Whiskers Vulkan / OpenGL 60 SD 870

Tom Clancy’s Ghost Recon – Jungle Storm OpenGL 60 SD 888

Tom Clancy’s Rainbow Six 3 Vulkan / OpenGL 50 SD 888

Tom Clancy’s Rainbow Six – Lockdown OpenGL 60 SD 888

Tom Clancy’s Splinter Cell Vulkan / OpenGL / Software 60 SD 845

Tomb Raider Anniversary Vulkan 60 SD 865

Tomb Raider – Underworld OpenGL 60 SD 888

Tony Hawk’s American Wasteland Vulkan 60 SD 865

Tony Hawk’s American Wasteland – Collector’s Edition OpenGL 60 SD 888

Tony Hawk’s Downhill Jam Vulkan 60 SD 865

Tony Hawk’s Pro Skater 3 Vulkan 60 SD 865

Tony Hawk’s Pro Skater 4 (aka. Tony Hawk’s Pro Skater 2003) OpenGL 60 SD 888

Tony Hawk’s Underground OpenGL 60 SD 888

Tony Hawk’s Underground 2 OpenGL 60 SD 888

Top Angler – Real Bass Fishing OpenGL 60 SD 888

Top Gear – Dare Devil OpenGL 60 SD 888

Top Gun OpenGL 50 SD 888

Top Gun – Combat Zones Vulkan 60 SD 888

Top Trumps Adventures Vol. 1 – Horror & Predators OpenGL 50 SD 888

Top Trumps – Doctor Who OpenGL 50 SD 888

Top Spin Vulkan 60 SD 888

Torino 2006 – Official XX Winter Olympic Games Vulkan 60 SD 888

Torrente 3 – The Protector OpenGL 50 SD 888

Total Club Manager 2004 OpenGL 50 SD 888

Total Immersion Racing OpenGL 60 SD 888

Total Club Manager 2005 OpenGL 50 SD 888

Total Overdose: A Gunslinger’s Tale in Mexico Vulkan 60 SD 888

Toy Golf OpenGL 50 SD 888

Transworld Surf OpenGL 30 SD 888

Tribes – Aerial Assault OpenGL 60 SD 888

Trigger Man OpenGL 60 SD 888

Triggerheart Exelica Enhanced OpenGL 60 SD 888

Triple Play 2002 Vulkan 30 SD 888

Trivial Pursuit – Unhinged OpenGL 60 SD 888

Truck Kyousoukyoku – Ai to Kanashimi no Rodeo OpenGL 60 SD 888

Truck Racer OpenGL 50 SD 888

Truck Racing 2 OpenGL 50 SD 888

True Crime – New York City Vulkan / OpenGL / Software 25-30 SD 888

TT Superbikes – Real Road Racing Championship OpenGL 50 SD 888

TVDJ OpenGL 60 SD 888

Twenty 2 Party OpenGL 60 SD 888

Twin Caliber Vulkan 45-50 SD 888

Twink Star Sprites – La Petite Princesse OpenGL 60 SD 888

Ty the Tasmanian Tiger OpenGL 60 SD 888

Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue OpenGL 60 SD 888

Ty the Tasmanian Tiger 3 – Night of the Quinkan OpenGL 60 SD 888

Uchuu Keiji Tamashii: The Space Sheriff Spirits Vulkan 35-60 SD 855+

UEFA Champions League: 2004-2005 OpenGL 50 SD 888

UEFA Champions League: 2006-2007 OpenGL 50 SD 888

UEFA Euro 2008 (Austria-Switzerland) OpenGL 50 SD 888

Ueki no Housoku – Taosu ze Roberto Juudan! OpenGL 60 SD 888

UFC: Sudden Impact OpenGL 60 SD 865

UFC: Throwdown OpenGL 60 SD 865

Ultimate Board Game Collection OpenGL 60 SD 888

Ultimate Casino OpenGL 60 SD 888

Ultimate Mind Games OpenGL 60 SD 888

Ultimate Music Quiz, The OpenGL 50 SD 888

Ultimate Pro Pinball OpenGL 50 SD 888

Ultimate World Cup Quiz, The OpenGL 50 SD 888

Under the Skin OpenGL 50 SD 888

Underworld – The Eternal War OpenGL 50 SD 888

Unison – Rebels of Rhythm & Dance OpenGL 60 SD 888

Unlimited Saga OpenGL 60 SD 888

Unreal Tournament OpenGL 60 SD 888

Urban Constructor OpenGL 50 SD 888

Urban Extreme OpenGL 50 SD 888

Urban Freestyle Soccer OpenGL 60 SD 888

Urban Reign Vulkan 60 SD 865

USA Racer OpenGL 30 SD 888

V.I.P OpenGL 50 SD 888

V-Rally 3 (aka. Test Drive V-Rally 2 as USA & Ridge Racer V-Rally as Japan) Vulkan / OpenGL / Software 40-60 SD 870

Vampire Night OpenGL 60 SD 865

Vampire Panic [English patched V1.0] OpenGL 60 SD 888

Vegas Casino II OpenGL 50 SD 888

VeggieTales – LarryBoy and the Bad Apple OpenGL 60 SD 888

Vexx OpenGL 60 SD 865

Vib-Ripple OpenGL 60 SD 865

Victorious Boxers: Ippo’s Road to Glory OpenGL 60 SD 865

Victorious Boxers 2: Fighting Spirit OpenGL 60 SD 888

Vietcong: Purple Haze OpenGL 60 SD 888

Viewtiful Joe 2 Vulkan / OpenGL 30-60 SD 888

Virtua Cop: Elite Edition OpenGL 50 SD 888

Virtua Fighter: 10th Anniversary OpenGL 60 SD 888

Virtua Fighter 4 OpenGL 60 SD 865

Virtua Fighter 4: Evolution OpenGL 60 SD 888

Virtua Quest OpenGL 60 Kirin 980

Volleyball Challenge OpenGL 60 SD 888

Volleyball Xciting OpenGL 50 SD 888

Wacky Races – Mad Motors [v2.00] OpenGL 50 SD 888

Wacky Zoo GP OpenGL 50 SD 888

WALL-E OpenGL 60 SD 888

Wallace & Gromit: Curse of the Were-Rabbit OpenGL 50 SD 888

Wallace & Gromit: In Project Zoo OpenGL 50 SD 865

Walt Disney’s: The Jungle Book – Rhythm ‘n Groove OpenGL 60 SD 888

War Chess OpenGL 50 SD 888

War of the Monsters OpenGL 60 SD 888

Warhammer 40,000: Fire Warrior OpenGL 60 SD 865

Warriors of Might and Magic OpenGL 60 SD 888

Warriors Orochi 1 OpenGL 60 SD 865

Warriors Orochi 2 Vulkan 60 SD 865+

WCR – World Championship Rugby – Rugby League OpenGL 60 SD 888

We Love Katamari Vulkan 30-60 SD 865+

Weakest Link, The OpenGL 50 SD 888

Wheel of Fortune OpenGL 60 Kirin 980

Whiplash OpenGL 60 SD 865

Whirl Tour OpenGL 45 SD 888

Whiteout OpenGL 45-60 SD 888

Who Wants to Be a Millionaire: 2nd Edition OpenGL 50 SD 888

Who Wants to Be a Millionaire: Party Edition OpenGL 50 SD 888

Wild Arms: Alter Code F OpenGL 60 SD 888

Wild Wild Racing OpenGL 60 SD 888

WinBack: Covert Operations OpenGL 60 Kirin 980

WinBack 2 – Project Poseidon OpenGL 60 SD 888

Winning Eleven – Pro Evolution Soccer 2007 OpenGL 60 SD 888

Winter Sports Vulkan 60 SD 888

Winter Sports 2 – The Next Challenge OpenGL 60 SD 888

Winx Club OpenGL 50 SD 888

Wipeout: Pulse Vulkan / OpenGL 20-60 SD 855

Without Warning OpenGL 60 SD 888

Wizardry – Tale of the Forsaken Land OpenGL 60 SD 888

Woody Woodpecker OpenGL 60 SD 888

World Championship Cards OpenGL 60 SD 888

World Championship Paintball OpenGL 60 SD 888

World Championship Poker featuring Howard Lederer: All In Vulkan 55-60 SD 888

World Championship Pool 2004 OpenGL 60 SD 888

World Destruction League – Thunder Tanks OpenGL 60 SD 888

World Heroes Anthology Software 60 SD 888

World of Outlaws – Sprint Cars 2002 OpenGL 60 SD 888

World Poker Tour OpenGL 60 SD 888

World Racing OpenGL 50 SD 888

World Racing 2 Vulkan 25-30 SD 888

World Destruction League – WarJetz OpenGL 60 SD 888

World Fantasia OpenGL 60 SD 888

World Fighting OpenGL 60 SD 888

World Series of Poker – Tournament of Champions 2007 OpenGL 60 SD 888

World Series of Poker 2008 – Battle for the Bracelets OpenGL 60 SD 888

World Soccer – Winning Eleven 9 OpenGL 60 SD 888

World War Zero: IronStorm OpenGL 50 SD 888

Worms 3D OpenGL 55-60 SD 855

Worms Forts – Under Siege! Software 60 SD 888

WRC Vulkan 50 SD 860

WRC II Extreme Vulkan 50 SD 860

WRC 3 Vulkan 30-50 SD 860

WRC 4 Vulkan / OpenGL 60 SD 860

WRC Rally Evolved Vulkan 30-50 SD 860

Wreckless – The Yakuza Missions OpenGL 60 SD 888

Wrestle Kingdom OpenGL 60 SD 888

Wrestle Kingdom 2 – Pro Wrestling Sekai Taisen OpenGL 60 SD 888

WWE All Stars OpenGL 60 SD 888

WWE Smackdown! Here Comes The Pain Vulkan / OpenGL 60 SD 870

WWE SmackDown vs. RAW 2006 OpenGL 60 SD 865

WWE SmackDown vs. RAW 2007 OpenGL 60 SD 888

WWE Smackdown vs RAW 2011 OpenGL 60 SD 720G

WWI: Aces of the Sky OpenGL 50 SD 888

WWII: Battle Over Europe OpenGL 50 SD 888

WWII: Battle Over the Pacific OpenGL 50 SD 888

WWII: Tank Battles OpenGL 50 SD 888

X-Men Legends OpenGL 60 SD 888

X-Men Legends II: Rise of Apocalypse OpenGL 60 SD 888

X-Men: Next Dimension OpenGL 60 SD 888

X-Men 2: Wolverine’s Revenge Software 50 SD 888

X-Squad Software 60 SD 888

X-Treme Quads OpenGL 50 SD 888

Xena: Warrior Princess OpenGL 35-40 SD 865

XGRA: Extreme G Racing Association OpenGL 60 Kirin 980

XII Stag OpenGL 60 SD 888

Yamasa Digi World SP – Giant Pulsar OpenGL 60 SD 888

Yanya Caballista: City Skater OpenGL 60 SD 888

Yakuza OpenGL 60 SD 845

Yakuza 2 OpenGL 60 SD 888

Yakuza Fury OpenGL 50 SD 888

Yoake no Mariko Software 60 SD 888

Yoake no Mariko – 2nd Act Vulkan 60 SD 888

Yoshitsune Eiyuuden – The Story of Hero Yoshitsune OpenGL 60 SD 888

Yoshitsune Eiyuuden Shura – The Story of Hero Yoshitsune Shura OpenGL 60 SD 888

Yoshitsune-ki/Yoshitsuneki OpenGL 60 SD 888

Ys: The Ark of Napishtim OpenGL 60 SD 888

Yu-Gi-Oh! GX: The Beginning of Destiny OpenGL 60 SD 888

Yu Yu Hakusho Forever OpenGL 60 SD 855+

Zapper – One Wicked Cricket OpenGL 60 SD 888

Zatch Bell!: Mamodo Battles OpenGL 60 SD 888

Zoids Infinity Fuzors OpenGL 60 SD 888

Zoku Segare Ijiri – Henchin Tama Segare Software 60 SD 888

Zombie Attack OpenGL 50 SD 888

Zombie Hunters 2 OpenGL 50 SD 888

Zombie Virus OpenGL 50 SD 888

Zombie Zone Software 45-50 SD 888

Zoo Puzzle OpenGL 50 SD 888