Para millones de personas en el mundo, su móvil es su principal plataforma para jugar a videojuegos. Sin embargo, realmente muy pocas tienen un dispositivo digno para disfrutar de los títulos más recientes a las configuraciones gráficas más altas. ¿Tú te consideras dentro de ese grupo de personas? Afortunadamente, Nubia acaba de hacer oficial la llegada de su potente smartphone gaming RedMagic 6 Pro a España para poner remedio a esta situación.

Por si no lo conoces, el RedMagic 6 Pro es una bestia para gaming gracias al procesador Snapdragon 888 (el más potente en la actualidad) y una impresionante tasa de refresco de pantalla de 165 Hz para jugar con una fluidez alucinante. Además, cuenta con un nuevo sistema de refrigeración llamado ICE 6.0 que impide que el dispositivo se caliente excesivamente y mantiene su rendimiento estable incluso durante las tareas más exigentes.

Gracias a estas características, el RedMagic 6 Pro es uno de los tres móviles más potentes del mundo actualmente según AnTuTu. Y, aunque no lo creas, su precio no es para nada exagerado. Vale menos de 700 euros, el cual consideramos que es un precio bastante contenido y justo para lo que ofrece el RedMagic 6 Pro. Si te interesa, enseguida te contaremos un poco más acerca de sus especificaciones y te diremos dónde puedes comprar el tuyo al mejor precio.

Nubia RedMagic 6 Pro, el mejor móvil gaming en calidad-precio de 2021

Entre todos los smartphones con procesador Snapdragon 888 que hay en el mercado, el RedMagic 6 Pro es seguramente el más atractivo para el gaming por varias razones. Para empezar, tiene una pantalla AMOLED de 6,8″ con resolución Full HD+ que ocupa el 91,8% del cuerpo. Este último dato es muy importante ya que la pantalla no tiene notch ni una perforación que obstruya la experiencia al jugar. Además, el móvil no es un todopantalla que hace que con tus manos tapen una parte de la imagen. En realidad, tiene marcos simétricos arriba y abajo para que al jugar disfrutes de toda la pantalla cómodamente.

En términos de fluidez, el RedMagic 6 Pro es de lo mejor que hemos visto hasta ahora. Tiene una tasa de refresco de 165 Hz y un muestreo táctil de 500 Hz que hace que la pantalla sea muy sensible a los toques (ideal para juegos competitivos que requieren respuestas rápidas). Con estas características, puedes ver vídeos y jugar a tus juegos favoritos a la mayor tasa de FPS disponible sin problemas con una fluidez increíble. ¡No querrás volver a usar un móvil sin pantalla a 165 Hz! Por si fuera poco, esta pantalla tiene un lector de huellas integrado para que desbloquees el móvil rápidamente.

¿Te preocupa el consumo de batería de esta pantalla? No debería. El RedMagic 6 Pro usa una tasa de refresco adaptativa, lo que significa que puede disminuir automáticamente su fluidez cuando no es necesaria (como al leer texto) para ahorrar batería. Además, este smartphone gaming tiene una batería de 4500 mAh cuyo tiempo de carga es extremadamente corto gracias a la carga rápida de 120 W. En definitiva, estamos ante un móvil muy bien equilibrado que no te dará dolores de cabeza en ningún sentido.

El procesador más potente, las memorias más rápidas y las conectividades más veloces

En cada uno de sus apartados, el RedMagic 6 Pro usa la tecnología más veloz disponible en la actualidad. Su procesador es el poderoso Snapdragon 888 con la gráfica Adreno 660 que, junto con las tecnologías Snapdragon Elite Gaming que tiene incorporadas, te permite jugar a los juegos más exigentes en la mejor calidad posible. Esto también es posible gracias a que usa RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1, los dos formatos de memoria más rápidos para móviles que existen actualmente. Por cierto, el RedMagic 6 Pro tiene hasta 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Con respecto a las conectividades, soporta 5G y el nuevo WiFi 6E con velocidad de descarga de hasta 3,6 Gbps. Con estas dos conectividades, el RedMagic 6 Pro te asegura que siempre podrás disfrutar del Internet más rápido disponible y sin lag. También cuenta con Bluetooth 5.1 y un modo de proyección al TV muy interesante por si deseas usar el teléfono como una especie de consola de sobremesa.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar su impresionante sistema de refrigeración, pues hay que recordar que toda esa potencia genera una cantidad de calor que se debe disipar. En ese sentido, el RedMagic 6 Pro tiene una refrigeración inspirada en los PC Gaming y en los monoplazas de F1 conocida como sistema de refrigeración multidimensional ICE 6.0. Este sistema combina 7 métodos diferentes de disipación de calor y refrigeración para que el móvil siga funcionando al máximo rendimiento incluso en los momentos más exigentes.

Sonido inmersivo con altavoces estéreo y cámaras de gran calidad

Al jugar, no solo lo visual es importante. El sonido también es una parte fundamental de la experiencia y es por eso que el RedMagic 6 Pro usa altavoces estéreo con DTS X Ultra para proporcionarte un sonido envolvente brutal. Gracias a esta tecnología, el RedMagic 6 Pro puede simular con precisión el sonido direccional de un juego o una película para una inmersión total en términos de audio. Pero si prefieres jugar con auriculares, no hay problema, pues el móvil incluye un jack de audio de 3.5 mm.

Y como todo buen smartphone actual, el RedMagic 6 Pro ofrece un conjunto de cámaras de calidad que te permitirán tomar fotos muy buenas. En concreto, tiene una cámara triple en su parte trasera encabezada por un sensor de 64 MP y potenciada por un ultra gran angular de 8 MP y un macro de 8 MP. Su cámara selfie es de 8 MP y ofrece resultados muy buenos. Por cierto, este móvil viene con Android 11 de fábrica mediante la capa RedMagic OS 4.0.

¿Dónde comprar el RedMagic 6 Pro al precio más bajo?

Aunque te cueste creerlo, el precio oficial del RedMagic 6 Pro (16 GB + 256 GB) en España es de solo 699 euros. Considerando todo lo que te contamos anteriormente, nos parece una pasada que tenga un precio tan ajustado. Sin dudas, ningún otro smartphone gaming en la actualidad es tan barato como este si tomamos en cuenta las especificaciones.

¿Quieres comprarlo? Pues a partir del 9 de abril puedes reservarlo desde su web oficial.