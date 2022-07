Tarde, pero seguro, la compañía Electronic Arts se ha dado cuenta de que el mundo de los dispositivos móviles tiene mucho para ofrecer en lo que a videojuegos respecta.

Lanzando APEX Legends Mobile en Android e iOS hace no mucho tiempo, EA quiere seguir ofreciendo versiones móviles de sus videojuegos más icónicos. Y es que según lo informado por la propia compañía, dentro de muy poco tiempo podremos ver una versión de Skate para dispositivos móviles.

Skate para móviles, la gran apuesta de EA para 2022

Desde que Skate 3 fue lanzado al mercado, millones han sido las peticiones de los seguidores de esta saga para que se desarrolle Skate 4. Cuando todo parecía haberse olvidado, EA sorprendió con un vídeo en el que se confirma el desarrollo de un nuevo videojuego relacionado con esta franquicia.

En pocas palabras, el nuevo videojuego llevará el nombre de Skate a secas. A pesar de que esto parecería indicar el reinicio de esta icónica saga, lejos está de ser así.

Según lo que se ha podido observar el vídeo, este nuevo juego de patinetas tendrá todo lo que habíamos visto en Skate 1, Skate 2 y Skate 3, como así también muchas novedades en lo que a jugabilidad respecta.

Pero esto no es todo, también se ha confirmado la adición de las siguientes características:

Modo en línea : permitirá que varios jugadores compartan pistas de skate en tiempo real.

: permitirá que varios jugadores compartan pistas de skate en tiempo real. Herramientas de construcción : los jugadores podrán construir rampas y estructuras de forma libre.

: los jugadores podrán construir rampas y estructuras de forma libre. Crossplay: el juego cruzado estará activo desde el primer día (los jugadores tendrán la posibilidad de interactuar con usuarios de otras plataformas).

Vale remarcar que desde Electronic Arts han adelantado que los micropagos no serán un pay to win, ¿qué quiere decir esto? Que no será necesario gastar dinero dentro del juego para poder obtener mejoras. Evidentemente, han aprendido el chasco que se han llevado con Diablo Immortal.

De momento, se desconoce la fecha en la que Skate llegará a Android e iOS, pues el mismo aún está en vías de desarrollo (se encuentra en estado alpha según lo que hemos podido averiguar).

Si tienes ganas de jugar un juego parecido, te recomendamos que le eches un vistazo al artículo en el que hablamos sobre los 3 mejores juegos de Skate para Android.