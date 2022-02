Pegasus sigue haciendo de las suyas. El famoso software espía israelí del grupo NSO continúa siendo el spyware más temible de Internet. Este programa tiene la capacidad de acceder a toda la información contenida en un móvil e incluso puede aprovecharse de la cámara y el micrófono del dispositivo. Al ser el spyware más potente de la actualidad, muchos se encuentran interesados en hacerse con la licencia de este programa de NSO. ¡Incluso hasta el mismísimo FBI!

Así es, el The Washington Post ha revelado que la agencia federal de investigación e inteligencia de los Estados Unidos ha comprado este software espía. El FBI ha tenido que confirmar esta noticia, sin embargo, han alegado que nunca lo han usado. ¿Será cierto? Acompáñanos a descubrirlo.

El FBI tiene el spyware Pegasus de NSO, pero niega haberlo usado

No es la primera vez que el FBI es acusado de mantener relaciones con la empresa israelí de tecnología NSO. Hace poco otro medio norteamericano importante como The New York Times publicó un informe en el que detallaba que la agencia evaluaba la posibilidad de tener una versión estadounidense de Pegasus llamada Phantom, con el objetivo de evadir la prohibición de este spyware.

NSO ha declarado en reiteradas ocasiones que Pegasus no puede utilizarse para hackear móviles cuyo código de área sea +1 (el prefijo utilizado en Estados Unidos). Esto se contradice con lo reportado en el informe anteriormente mencionado sobre la versión Phantom que sí funciona en Norteamérica. Además, también se conoció que el FBI acumula una deuda de 5 millones de dólares con NSO y que renovó la licencia del programa.

No lo usamos solo lo probamos, afirma el FBI

Todo parece indicar que es posible que la agencia federal de investigación e inteligencia de los Estados Unidos haya usado el software de espionaje Pegasus. No obstante, el FBI declaró que solo obtuvieron la licencia del spyware para probarlo y de esta forma evaluar los problemas de seguridad que este puede provocar.

Y tú qué opinas… ¿Crees que el FBI uso este software para espiar móviles?