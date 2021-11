¿Te gustan los conciertos online? Entonces, ¿qué pensarías si te decimos que puedes disfrutar de uno dentro de Pokémon GO? Así es, Niantic anunció una colaboración increíble para su videojuego estrella, que además podrás disfrutar gratis y hasta llevarte algunas sorpresas. ¿De qué estamos hablamos? Pues del concierto de Ed Sheeran en Pokémon GO. ¿Quieres saber cómo verlo?

We’re excited to announce that, for the “First Time” ever, we’ll be collaborating with the Grammy-winning singer-songwriter @edsheeran!

🕶🎸#PokemonGOxEdSheeran https://t.co/yxzHdiyeNn pic.twitter.com/4xgIhFcmpS

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 18, 2021