La locura del futbol ha llegado a Roblox. En la popular plataforma de videojuegos se está desarrollando una divertida (e inesperada) competición que fue tendencia en Internet el pasado fin de semana. Estamos hablando de la Copa Libertadores de Roblox, una parodia del máximo torneo del futbol sudamericano que enfrenta a los mejores clubes de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay, Chile, etc.

Pues bien, el pasado 16 de septiembre se jugó la ida de los cuartos de final que enfrentó a Boca Juniors vs. River Plate. El Superclásico argentino se jugó en Roblox con victoria 2-1 para «El Millonario» siendo protagonista (para mal) el delantero xeneize Cachorrao del que se esperaba mucho.

¿Has disfrutado todos los memes de este partido y no quieres perderte de la vuelta? Pues a continuación te contamos dónde ver el River vs. Boca de la Copa Roblox Libertadores para que no te pierdas del partidazo que disputará Cachorrao y compañía.

Cómo ver la Copa Roblox Libertadores: Boca Juniors vs. River Plate

Por si no lo sabes, la Copa Roblox Libertadores es un torneo organizado por Santos Masinha, un creador de contenido brasileño y entusiasta de la plataforma Roblox. Esta competición se transmite en vivo en Twitch y YouTube a través de sus canales (aquí abajo te dejamos los enlaces).

Twitch | Canal de Santos Masinha

YouTube | Canal de Santos Masinha

La vuelta de los cuartos de final del Boca Juniors vs. River Plate se jugará el sábado 23 de septiembre en el Monumental de Roblox. El partido iniciará entre las 19:00 y 20:00 horas de Argentina y será transmitido en los canales ya mencionados.

Si quieres saber el calendario de la Copa Roblox Libertadores, te invitamos a que le eches un vistazo al Twitter (X) oficial de la competición en el que se publica toda la información sobre los partidos que se jugarán en los próximos días.

Y tú… ¿Quién crees que se llevará la Copa Libertadores de Roblox?