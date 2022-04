Disney+ es una de las plataformas de streaming más importantes. Sin embargo, con la competencia que existe entre tantos servicios de streaming, esta plataforma debe buscar formas de no perder dinero, por lo que ahora le harán seguimiento a las cuentas compartidas.

Toma en cuenta que una de las razones por las que Netflix ha perdido múltiples suscriptores es el uso de las cuentas compartidas. Entonces, a pesar de que se supo que Netflix no estaba cerrando las cuentas compartidas, parece que otras plataformas como Disney+ sí le harán un seguimiento a las cuentas compartidas.

Disney+ también podría acabar con las cuentas compartidas

Disney+ está tomando medidas para no perder suscriptores y de esta forma, no dejar de ganar dinero como le ha pasado a Netflix. Entonces, parece que en Disney+ tomarán medidas para acabar con las cuentas compartidas y mejorar su plataforma, pero, ¿cómo lo harán?

Pues en Disney+ han comenzado a enviarles encuestas por correo electrónico a algunos de sus usuarios. En las encuestas enviadas por correo electrónico, Disney+ les pregunta a sus suscriptores cuáles podrían ser algunos motivos que los llevarían a compartir una cuenta. Entre las respuestas, los usuarios de Disney+ pueden indicar que no usan con frecuencia el servicio de la plataforma, que quieren ayudar a algún familiar, que no quieren pagar el servicio, etc.

Las respuestas de las encuestas de Disney+ pueden darle indicios de por qué no están creciendo tan rápido como esperan, pues con las cuentas compartidas menos usuarios contratarán sus servicios. Asimismo, luego de analizar todas las respuestas, Disney+ puede tomar medidas concretas como lanzar una suscripción más barata y con anuncios u ofrecer otros servicios.

En fin, las cuentas compartidas no les resultan nada útiles a las plataformas de streaming y es por esto que Disney+ quiere acabar con ellas. Sin embargo, hasta ahora solo están haciendo encuestas para analizar qué es lo que deben hacer. De cualquier forma, se espera que pronto Disney+ tome medidas para eliminar las cuentas compartidas. Después de todo, a Disney+ le conviene tener la mayor cantidad de suscriptores posible, ¿verdad?.

Por ahora solo nos queda esperar para saber qué medidas tomará Disney+ sobre las cuentas compartidas, pero, ¿tú qué crees? ¿Piensas que Disney+ logrará acabar con las cuentas compartidas?