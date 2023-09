Si no eres capaz de ingresar a Discord porque te muestra el mensaje de error «Sorry, you have been blocked» («lo siento, has sido bloqueado» en español), no te preocupes, no eres el único. Miles de personas en el mundo les está sucediendo lo mismo, ya que el servicio de mensajería instantánea y chat de voz VolP está experimentando problemas.

Tal como lo indica la web de status de Discord, la plataforma está sufriendo un aumento de los errores de la API, lo que principalmente impide que los usuarios puedan acceder a la aplicación. La cuenta oficial en X de Discord ya confirmó el error y aseguraron que su equipo está investigando el problema para solucionarlo.

«Sorry, you have been blocked»: no estás baneado, solo se ha caído Discord

¿Entonces mi cuenta de Discord no ha sido baneada? No, no hace falta que mires cómo eliminar o solucionar un baneo en Discord. El mensaje «Sorry, you have been blocked» que muestra ahora mismo la aplicación es impreciso y no quiere decir que tu cuenta fue baneada. Realmente lo que intenta comunicarte Discord con esto es que hay un problema de su lado que bloquea tu acceso a la plataforma.

De acuerdo a lo que reportan los usuarios en redes sociales, el envío y la recepción de mensajes también se han visto afectados por esta caída. Además, el problema se ha extendido a usuarios de todo el mundo que usan tanto la aplicación web como la app de escritorio. Eso sí, la aplicación para móviles de Discord sigue funcionando con normalidad, por ahora.

Específicamente, esta caída de Discord parece estar relacionada con una interrupción y mantenimiento de Cloudflare (la empresa encargada de los servidores de la app). De momento, no hay información sobre cuándo volverá a funcionar el servicio, pero al menos ya sabes que no se trata de un problema de tu cuenta.

Cómo solucionar el error «Sorry, you have been blocked» de Discord

De momento, no está en tus manos el poder dar solución a este inconveniente de Discord. Lo único que puedes hacer para «solucionar» este problema es lo siguiente:

Utiliza la aplicación para móviles de Discord .

. Mantente al tanto de Dicordstatus para saber si el problema se ha solucionado. En esa web, puedes pulsar el botón «Subscribe» para recibir un correo o mensaje cuando Discord vuelva a funcionar con normalidad.

cuando Discord vuelva a funcionar con normalidad. Desactiva los antivirus, VPN y proxy que usas porque podrían interferir con tu conexión a Discord.

Y si crees que de verdad has sido baneado de Discord, ponte en contacto con el soporte técnico de la plataforma para intentar solucionarlo.