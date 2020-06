Desde su lanzamiento en 2015, Discord se ha convertido en la plataforma comunicacional por excelencia de los gamers, aunque también se ha expandido a otros grupos. Hoy en día, Discord es utilizada por profesionales, YouTubers, creadores de memes, influencers, entre otros grupos sociales que aprovechan la plataforma para compartir su afición por un tema en particular. Por supuesto, como en cualquier otra red social, en Discord te pueden banear si incumples las reglas del grupo o servidor en el que te encuentras.

De hecho, en Discord puedes ser baneado de dos formas diferentes: de un servidor o de toda la plataforma. Te banean de un servidor cuando el administrador del mismo considera que has hecho algo por lo que no debes seguir en el grupo. Con este tipo de baneo no podrás seguir participando en el servidor del que fuiste expulsado, pero sí en cualquier otro servidor de la plataforma de los cuales no te han expulsado. En cambio, cuando te banean de toda la plataforma, no podrás seguir usando ninguna parte de la app, pues Discord mismo te ha expulsado de la plataforma por algo que has hecho.

Sea cual sea la razón de tu baneo en Discord, aquí te ayudaremos a revertirlo.

Cómo eliminar el baneo de alguien en un servidor de Discord

Si has sido baneado de un servidor, la única forma de revertirlo es que el administrador de dicho servidor haga lo siguiente:

Abre la app de Discord e inicia sesión si aún no lo has hecho.

e inicia sesión si aún no lo has hecho. Ve al canal donde quieras eliminar el baneo y pulsa las tres rayas horizontales de la esquina superior izquierda.

de la esquina superior izquierda. Toca los tres puntos que aparecen al lado del nombre del servidor.

que aparecen al lado del nombre del servidor. Pulsa en Ajustes.

Baja hasta la sección Gestión de usuarios, y allí presiona en Baneos .

. Así, verás a todos los usuarios que han sido baneados del servidor. Toca el nombre del usuario que quieres desbanear.

que quieres desbanear. Por último, toca el botón Desbanear.

¡Listo! De esa manera, ya puedes volver a participar en el servidor. Recuerda que solo el administrador del servidor puede hacer esto, así que debes solicitárselo.

¿Discord te baneó? Así puedes intentar eliminarlo

Ahora bien, si no puedes participar en ningún servidor, entonces tu baneo viene de parte de Discord, lo cual es lo peor que te podía haber pasado. Es posible que hayas recibido este tipo de baneo si hiciste alguna de las siguientes cosas en Discord:

Enviar mensajes de spam o crear cuentas de spam.

o crear cuentas de spam. Organizar o participar en redadas para el spam o el pinging masivo.

o el pinging masivo. Compartir los medios de comunicación que violan los derechos de autor .

. Publicar mensajes de odio, autodestructivos, suicidas o de chantaje.

o de chantaje. No etiquetar los canales de “No es seguro para el trabajo” ni compartir los mensajes de NSFW en los servidores de SFW.

en los servidores de SFW. Compartir contenido pornográfico .

. Hacerse pasar por otra persona .

. Anunciar otros discords dentro de un cierto discord.

dentro de un cierto discord. Utilizar referencias inapropiadas como desastres, ataques terroristas y más.

como desastres, ataques terroristas y más. Filtrar mensajes privados .

. Ser muy joven para usar Discord (en este caso solo podrás ser desbaneado cuando seas mayor de edad).

(en este caso solo podrás ser desbaneado cuando seas mayor de edad). Realizar cualquier otra actividad ilegal.

¿Ya te distes cuenta de por qué te banearon? Pues bien, ahora que ya sabes lo que no debes hacer, envía una solicitud de desbaneo a Discord disculpándote por lo sucedido y prometiendo que no volverá a pasar, de la siguiente manera:

Ve a la página web de Discord para enviar una solicitud.

En la opción “¿Está buscando soporte o intentando contactar al Equipo de Seguridad?” elige Confianza y Seguridad .

. Seguidamente, ingresa el correo electrónico asociado a tu cuenta baneada .

. Luego, en Tipo de Reporte, selecciona la opción Apelar una acción que el equipo de Confianza y Seguridad ha llevado a cabo en mi cuenta .

. En la casilla Asunto pon brevemente que fuiste baneado y el motivo de tu baneo.

pon brevemente que fuiste baneado y el motivo de tu baneo. Por último, aprovecha la casilla Descripción para explicar de forma detallada tu situación. Explica por qué crees que fuiste baneado, muéstrate arrepentido de lo sucedido y discúlpate, prometiendo que no volverá a ocurrir. En caso de que haya sido un error, intenta demostrar tu inocencia (puedes enviar pruebas desde la casilla Archivos adjuntos ). Así, tendrás más posibilidades de recuperar tu cuenta cuanto antes.

para explicar de forma detallada tu situación. Explica por qué crees que fuiste baneado, muéstrate arrepentido de lo sucedido y discúlpate, prometiendo que no volverá a ocurrir. En caso de que haya sido un error, intenta demostrar tu inocencia (puedes enviar pruebas desde la casilla ). Así, tendrás más posibilidades de recuperar tu cuenta cuanto antes. Cuando hayas rellenado todo, pulsa el botón Enviar.

Ahora solo debes esperar a que Discord te desbanee. Así que cruza los dedos.

Discord no me quiere desbanear, ¿qué hago?

Si con el método anterior no recibiste respuesta, me temo que tendrás que dar por perdida tu cuenta de Discord baneada. Si quieres volver a usar la plataforma, tendrás que hacerlo con otra cuenta y conectándote desde una IP distinta a la que usaste cuando te banearon. Recuerda que cuando Discord banea, no solo expulsa tu cuenta del servidor, sino también la IP.

Así que, si fuiste baneado y estabas conectado a Internet por WiFi, entonces puedes usar Discord con una nueva cuenta, pero conectándote a Internet por datos móviles o por otra red WiFi. Si fue al revés, entonces haz lo contrario. Una forma más simple de cambiar de IP, si no quieres dejar de usar el WiFi o los datos móviles con los que solías conectarte a Discord, es utilizar un servicio de VPN. De todas formas, no olvides que necesitas crearte una nueva cuenta para volver a usar Discord.

En fin, esperamos haberte ayudado y, si tienes alguna duda, coméntanosla para ver qué podemos hacer por ti.