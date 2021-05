Si entraste en Facebook y notaste que algo andaba mal, pues lo más probable es que el modo oscuro se haya desactivado de forma automática y sin tu consentimiento. Esto suele suceder en varias aplicaciones cuando se lanza una actualización, pues los desarrolladores pueden cometer errores al momento de lanzar una nueva versión.

Lo raro es que no solo se desactivó automáticamente el modo oscuro en Facebook, pues directamente dicha función fue removida de la aplicación. En pocas palabras, el modo oscuro desapareció de Facebook, algo que generó malestar entre los usuarios que utilizan la red social en sus dispositivos móviles.

Tranquilo, no es tu móvil, Facebook quitó el modo oscuro por error

Según lo que hemos podido averiguar en las últimas horas, Facebook removió esta función por error en la última actualización que lanzó en Android e iOS. Lo raro es que hasta el momento, no se ha lanzado otra actualización que solucione este problema, por lo que continúan siendo millones los usuarios que siguen sin poder activar el modo oscuro.

De momento, Facebook no se ha pronunciado al respecto, pues han sido los propios usuarios que empezaron a publicar comentarios en Reddit y Twitter, asegurando que el modo oscuro había desaparecido como por arte de magia de la aplicación.

¿Cómo volver a activar el modo oscuro en Facebook?

Si aún no has actualizado la app en tu móvil Android o iPhone, te recomendamos que no lo hagas, ya que esto evitará que desaparezca el modo oscuro en la app de Facebook. Por otro lado, si ya has descargado la actualización, no te preocupes demasiado, pues activar el modo oscuro en la app de Facebook es muy fácil.

Recuperar el modo oscuro de Facebook en Android

La solución a este problema es descargar una versión anterior a la app de Facebook que tienes instalada en tu móvil. Eso sí, deberás descargar la app en formato APK. Puedes hacerlo fácilmente pinchando aquí y descargando la app desde APKMirror.

Si no sabes cómo instalar aplicaciones por fuera de Play Store, puedes seguir este tutorial en donde te explicamos cómo instalar aplicaciones APK en Android. Es muy importante que instales una versión anterior a la que tienes instalada en tu teléfono, ya que el error ocurre cuando se actualiza la app desde Google Play Store.

Recuperar el modo oscuro de Facebook en iOS

Por otro lado, si tienes iPhone y quieres volver a tener el modo oscuro en la app de Facebook, deberás seguir todos estos pasos que te mostramos a continuación: